CGTN: Travesía extraordinaria: cómo China avanza con confianza

BEIJING, 4 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El desarrollo impulsado por la innovación está convirtiendo a China en un país dinámico y vibrante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por vez primera, el país entró en la lista de clasificación de los 10 primeros en innovación mundial para 2025, año que también marca la finalización del 14.° Plan Quinquenal (2021-2025) de China para el desarrollo económico y social.

La modernización lograda conforme al plan ha puesto de relieve los próximos pasos a seguir, a medida que el nuevo año da paso a un nuevo plan de desarrollo. El mes de octubre pasado, el Comité Central del Partido Comunista de China (CPC) adoptó recomendaciones para formular el 15.° Plan Quinquenal en una reunión plenaria clave del partido, en el cual se traza la trayectoria de desarrollo del país desde 2026 hasta 2030.

En un momento en que el país y el mundo se encuentran en un punto de inflexión, China, bajo la guía de la filosofía de gobierno del presidente Xi Jinping, no solo ha establecido un rumbo claro para su propio desarrollo, sino que también ha ofrecido valiosas perspectivas para un mundo en busca de estabilidad y dirección.

Listos para el 15.° Plan Quinquenal

Xi considera el periodo del 15.° Plan Quinquenal como una etapa crucial para consolidar las bases sociales y económicas del país, y para promover en todos los frentes el objetivo de modernización de la nación para 2035.

Un rasgo característico de este proceso ha sido la gobernanza inclusiva y consultiva. En enero del año pasado, la dirección del CPC decidió crear un grupo para diseñar el plan del proyecto estratégico del país que se presentaría en la cuarta sesión plenaria del 20.° Comité Central del CPC, en el que Xi encabeza personalmente el equipo estratégico de alto nivel. El grupo que diseña el plan de desarrollo celebró su primera reunión plenaria en febrero de 2025, dando inicio oficial al proceso de diseño del plan.

Desde reuniones del Buró Político del Comité Central del CPC y simposios con empresarios del sector privado hasta consultas sobre desarrollo regional y diálogos con figuras ajenas al CPC, China ha adoptado un enfoque de puertas abiertas para la formulación de políticas, por lo que invitó a una amplia participación para recabar la sabiduría colectiva.

Mientras tanto, se solicitó la opinión pública sobre el nuevo plan durante una campaña de consulta en línea con una duración de un mes. Xi analizó un resumen de estas conclusiones y lo presentó a la dirección del partido, para garantizar así que las opiniones de los ciudadanos fueran escuchadas al más alto nivel.

En los meses previos al pleno de octubre, Xi realizó visitas de campo a empresas y comunidades durante sus giras de inspección por el país, las cuales estuvieron centradas en las prioridades para el desarrollo de China en los próximos cinco años, y también convocó una serie de reuniones de liderazgo para revisar el anteproyecto, lo que refleja una filosofía de gobernanza que valora la visión estratégica sin perder de vista la realidad práctica.

Durante la cuarta sesión plenaria del 20.° Comité Central del CPC, se aprobó el documento histórico, titulado oficialmente Recomendaciones del Comité Central del CPC para la formulación del 15.° Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional, tras más de ocho meses de elaboración.

Las recomendaciones constituyen un cronograma y un plan de acción para continuar con el doble milagro del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo.

Al señalar que 2026 marca el inicio del 15.° Plan Quinquenal, en su mensaje de Año Nuevo Xi instó a redoblar los esfuerzos para impulsar la confianza, adoptar medidas sólidas para promover un desarrollo de alta calidad, profundizar aún más la reforma y la apertura en todos los ámbitos, brindar prosperidad para todos y escribir un nuevo capítulo en la historia del milagro de China.

Un nuevo capítulo en la historia del milagro de China

El año 2025 estuvo plagado de incertidumbre. En este contexto, China ha priorizado el diálogo y ha buscado una cooperación internacional mutuamente beneficiosa, por lo que actuó como pilar estabilizador para el mundo y reflejó los avances firmes y constantes de la nación en la escena internacional.

El año fue testigo de un "momento chino" histórico en la gobernanza mundial, definido por la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI, por sus siglas en inglés) propuesta por Xi. Al promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, la GGI obtuvo un rápido apoyo de más de 140 países y organizaciones internacionales, lo que le aseguró un lugar como uno de los momentos decisivos en la campaña diplomática de China para 2025.

La diplomacia china rindió sus frutos cuando líderes y representantes de los cinco continentes se reunieron en Beijing para conmemorar el 80.° aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, en un gesto de reconocimiento a las contribuciones de China a la victoria de la Segunda Guerra Mundial y al compromiso inquebrantable del país con la defensa del orden internacional de la posguerra.

Más allá de estos hitos, China jugó un papel más activo en la gobernanza mundial, y anunció sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para 2035 en materia de acción climática, por lo que renunció a cualquier nuevo trato especial y diferenciado en las negociaciones actuales y futuras de la Organización Mundial del Comercio, y estableció la Organización Internacional para la Mediación en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

China está lista para colaborar con todos los países para impulsar la paz y el desarrollo a nivel mundial, afirmó Xi.

Para más información, visite:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html

FUENTE CGTN