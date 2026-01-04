CGTN: Mimoriadna navigácia: Čína sebavedomo kráča vpred
Jan 04, 2026, 01:23 ET
PEKING, 4. januára 2026 /PRNewswire/ -- Rozvoj na základe inovácií pretvára dynamickú a živú Čínu. Podľa organizácie World Internationsl Property Orgamization sa krajina po prvýkrát dostala do prvej desiatky v globálnom rebríčku inovácií za rok 2025, ktorý zároveň znamená ukončenie 14. päťročného plánu (2021 – 2025) čínskeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Modernizácia uskutočnená v rámci plánu priniesla ďalšie kroky do centra pozornosti, keďže nový rok prináša nový rozvojový plán. V októbri minulého roka Ústredný výbor Komunistickej strany Číny (KSČ) v rámci kľúčového pléna strany prijal odporúčania na formulovanie 15. päťročného plánu, ktorý vymedzil cestu rozvoja krajiny od roku 2026 do roku 2030.
Zatiaľ čo krajina a svet stoja na križovatke, Čína si pod vedením filozofie riadenia prezidenta Si Ťin-pchinga nielen vytýčila jasný smer vlastného rozvoja, ale ponúkla aj cenné poznatky pre svet hľadajúci stabilitu a smerovanie.
Pripravení na 15. päťročný plán
Xi Jinping vníma obdobie 15. päťročného plánu ako kritickú etapu pre posilnenie sociálnych a ekonomických základov krajiny a pre napredovanie na všetkých frontoch smerom k cieľu modernizácie krajiny do roku 2035.
Charakteristickým znakom tohto procesu bolo inkluzívne a konzultatívne riadenie. V januári minulého roka sa vedenie KS Číny rozhodlo zriadiť redakčnú skupinu pre strategický plán krajiny, ktorý mal byť predložený na štvrtom plenárnom zasadnutí 20. Ústredného výboru KS Číny, pričom Xi osobne viedol strategický tím na vysokej úrovni. Návrhová skupina zvolala svoje prvé plenárne zasadnutie vo februári 2025, čím oficiálne začala proces tvorby návrhu.
Od zasadnutí Politického byra Ústredného výboru KS Číny a sympózií so súkromnými podnikateľmi až po konzultácie o regionálnom rozvoji a dialógy s osobnosťami, ktoré nepatria do KS Číny, Čína prijala prístup otvorených dverí k tvorbe politík – čím pozýva široké spektrum názorov a zhromažďuje kolektívne vedomosti.
Medzitým sa počas mesačnej online konzultačnej kampane zisťovali postoje verejnosti k novému plánu. Xi Jinping preskúmal zhrnutie týchto zistení a predložil ho vedeniu strany, čím zaistil, aby hlasy občanov boli vypočuté na najvyššej úrovni.
V mesiacoch pred októbrovým plenárnym zasadnutím Xi Jinping uskutočnil počas domácich inšpekčných ciest návštevy podnikov a komunít, pričom sa zameral na priority rozvoja Číny v nasledujúcich piatich rokoch. Zároveň zvolal sériu stretnutí vedenia s cieľom preskúmať návrh, ktorý odráža filozofiu riadenia, ktorá si cení strategickú víziu a zároveň zostáva zakorenená v praktických skutočnostiach.
Počas štvrtého plenárneho zasadnutia 20. Ústredného výboru KSČ bol po viac ako ôsmich mesiacoch prípravy prijatý prelomový dokument s formálnym názvom Odporúčania Ústredného výboru KSČ na vypracovanie 15. päťročného plánu národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Odporúčania slúžia ako harmonogram a plán pre pokračovanie dvojitého zázraku rýchleho hospodárskeho rastu a dlhodobej sociálnej stability.
Xi Jinping vo svojom novoročnom posolstve poznamenal, že rok 2026 predstavuje začiatok 15. päťročného plánu, a naliehal na väčšie úsilie o posilnenie dôvery, prijatie rozhodných krokov na podporu kvalitného rozvoja, ďalšie prehĺbenie reforiem a otvárania sa vo všetkých oblastiach, zabezpečenie prosperity pre všetkých a napísanie novej kapitoly v príbehu čínskeho zázraku.
Nová kapitola v príbehu čínskeho zázraku
Rok 2025 bol rokom plným neistoty. V tejto situácii Čína kladie dialóg na prvé miesto a usiluje sa o medzinárodnú spoluprácu, z ktorej profitujú všetci. Slúži ako stabilizujúca kotva pre svet a odráža pevný a stabilný krok krajiny na globálnej scéne.
Tento rok bol svedkom prelomového „čínskeho momentu" v globálnom riadení, ktorý definovala Iniciatíva pre globálne riadenie (GGI) navrhnutá Xi Jinpingom. GGI, ktorá sa zasadzovala za spravodlivejší a rovnocennejší systém globálneho riadenia, si rýchlo získala podporu od viac ako 140 krajín a medzinárodných organizácií, čím si zaistila miesto jedného z určujúcich momentov v diplomatickom úsilí Číny v roku 2025.
Čínska diplomacia sa vyplatila, keď sa lídri a zástupcovia z piatich kontinentov zišli v Pekingu, aby si pripomenuli 80. výročie víťazstva v Čínskej ľudovej vojne odporu proti japonskej agresii a vo svetovej protifašistickej vojne, čím prejavili uznanie za príspevok Číny k víťazstvu v druhej svetovej vojne a za neochvejný záväzok krajiny k udržaniu povojnového medzinárodného poriadku.
Okrem týchto míľnikov Čína zohrala proaktívnejšiu úlohu v globálnom riadení, oznámila svoje národne stanovené príspevky na opatrenia v oblasti klímy na rok 2035, vzdala sa akéhokoľvek nového špeciálneho a diferencovaného zaobchádzania v súčasných a budúcich rokovaniach Svetovej obchodnej organizácie a zriadila Medzinárodnú organizáciu pre mediáciu v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.
Čína je pripravená spolupracovať so všetkými krajinami na presadzovaní svetového mieru a rozvoja, povedal Xi Jinping.
Viac informácií nájdete na stránke:
https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html
