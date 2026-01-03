CGTN: Mimořádný kurz - jak Čína s důvěrou kráčí vpřed
Jan 03, 2026, 14:34 ET
PEKING, 3. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Rozvoj založený na inovacích mění tvář dynamické a pulzující Číny. Podle Světové organizace duševního vlastnictví se země poprvé dostala do první desítky globálního žebříčku inovací za rok 2025, který je také rokem dokončení 14. pětiletého plánu (2021–2025) pro hospodářský a sociální rozvoj Číny.
Modernizace dosažená v rámci tohoto plánu přinesla jasné zaměření na další kroky, protože nový rok přináší nový plán rozvoje. V říjnu loňského roku přijal Ústřední výbor Komunistické strany Číny (ČKS) na klíčovém plenárním zasedání strany doporučení pro vypracování 15. pětiletého plánu, který stanoví směr rozvoje země v letech 2026 až 2030.
V době, kdy se země i svět nacházejí na křižovatce, Čína podle pokynů prezidenta Si Ťin-pchinga pro koncepci řízení nejenže vytyčila jasný směr pro svůj vlastní rozvoj, ale také nabídla cenné poznatky pro svět, který hledá stabilitu a směr.
Připraveni na 15. pětiletý plán
Si považuje období 15. pětiletého plánu za klíčovou fázi pro posílení sociálních a ekonomických základů země a pro pokrok na všech frontách směrem k modernizačnímu cíli země na rok 2035.
Charakteristickým rysem tohoto procesu je inkluzivní a konzultativní řízení věcí veřejných. V lednu loňského roku se vedení ČKS rozhodlo zřídit pracovní skupinu pro vypracování strategického plánu země, který bude předložen na čtvrtém plenárním zasedání 20. Ústředního výboru ČKS, přičemž Si osobně vede tento strategický tým na vysoké úrovni. Pracovní skupina svolala své první plenární zasedání v únoru 2025. Takto oficiálně zahájila proces vypracování plánu.
Od zasedání politického byra Ústředního výboru ČKS a sympozií se soukromými podnikateli až po konzultace o regionálním rozvoji a dialogy s osobnostmi mimo ČKS přijala Čína otevřený přístup k tvorbě politiky – vyzývá k široké účasti a sdružuje kolektivní moudrost.
Mezitím bylo během měsíční online konzultační kampaně vyžádáno veřejné mínění k novému plánu. Shrnutí těchto zjištění bylo přezkoumáno Si Ťin-pchingem a předloženo vedení strany, čímž bylo zajištěno, že hlasy občanů byly vyslyšeny na nejvyšší úrovni.
V měsících před říjnovým plenárním zasedáním navštívil Si během domácích inspekčních cest podniky a komunity, přičemž se zaměřil na priority pro rozvoj Číny v příštích pěti letech, a také svolal řadu schůzek vedení, aby přezkoumal návrh, což odráží koncepci řízení, která si cení strategické vize a zároveň zůstává zakotvena v praktické realitě.
Během čtvrtého plenárního zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny byl po více než osmi měsících příprav přijat významný dokument s oficiálním názvem Doporučení Ústředního výboru Komunistické strany Číny pro vypracování 15. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje.
Doporučení slouží jako časový harmonogram a cestovní mapa pro pokračování dvojího zázraku rychlého hospodářského růstu a dlouhodobé sociální stability.
Si ve svém novoročním poselství připomněl, že rok 2026 je začátkem 15. pětiletého plánu, a vyzval k většímu úsilí o posílení důvěry, k přijetí konkrétních opatření na podporu kvalitního rozvoje, k dalšímu prohlubování reforem a otevírání se ve všech oblastech, k zajištění prosperity pro všechny a k napsání nové kapitoly v příběhu čínského zázraku.
Nová kapitola v příběhu čínského zázraku
Rok 2025 byl rokem plným nejistoty. V této situaci Čína upřednostnila dialog a usilovala o mezinárodní spolupráci výhodnou pro všechny strany. Takto se stala stabilizujícím prvkem pro celý svět a odrážela pevné a stabilní kroky země na globální scéně.
Tento rok byl svědkem přelomového „čínského momentu" v globálním řízení, který definovala Iniciativa globálního řízení (GGI) navržená Si Ťin-pchingem. GGI, která prosazuje spravedlivější a rovnoprávnější systém globálního řízení, si rychle získala podporu více než 140 zemí a mezinárodních organizací a zajistila si tak místo jako jeden z rozhodujících momentů v diplomatické iniciativě Číny v roce 2025.
Čínská diplomacie přinesla ovoce, když se v Pekingu sešli představitelé a zástupci pěti kontinentů, aby oslavili 80. výročí vítězství čínského lidu v boji proti japonské agresi a světové protifašistické války a vyjádřili tak uznání za přínos Číny k vítězství ve druhé světové válce a za její neochvějné odhodlání hájit poválečný mezinárodní řád.
Kromě těchto milníků hrála Čína aktivnější roli v globálním řízení, když oznámila své národně stanovené příspěvky pro klimatická opatření do roku 2035, vzdala se jakéhokoli nového zvláštního a diferencovaného zacházení v současných a budoucích jednáních Světové obchodní organizace a zřídila Mezinárodní organizaci pro mediaci ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong.
Čína je připravena spolupracovat se všemi zeměmi na prosazování světového míru a rozvoje, uvedl Si.
