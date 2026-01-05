CGTN: Mistrzowski kurs: jak Chiny pewnie kroczą naprzód

PEKIN, 5 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Rozwój napędzany przez innowacje kształtuje nowe oblicze dynamicznych i pełnych życia Chin. Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, kraj po raz pierwszy znalazł się wśród dziesięciu najlepszych w rankingu globalnych innowacji za 2025 rok, w którym zakończył się również 14. Chiński Plan Pięcioletni (2021-2025) w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.

Dokonana zgodnie z planem modernizacja wytyczyła wyraźną ścieżkę dla dalszych kroków, które należy podjąć w ramach kolejnego planu rozwoju obowiązującego od nowego roku. W październiku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przyjął zalecenia w zakresie sformułowania 15. Planu Pięcioletniego w trakcie kluczowego posiedzenia plenarnego, wyznaczając ścieżkę rozwoju państwa na lata 2026-2030.

W chwili, gdy Chiny i cały świat znajdują się na rozdrożu, Państwo Środka, kierując się filozofią zarządzania prezydenta Xi Jinpinga, nie tylko wytycza jasny kurs dla własnego rozwoju, ale oferuje także cenne spostrzeżenia dla świata w aspekcie poszukiwania stabilności i wyraźnego kierunku.

Gotowi na 15. Plan Pięcioletni

Xi postrzega okres 15. Planu Pięcioletniego jako kluczowy etap wzmacniania fundamentów społeczno-gospodarczych kraju oraz czas rozwoju na wszystkich frontach w kierunku realizacji celu modernizacyjnego na rok 2035.

Nieodłączną cechą tego procesu jest zarządzanie oparte o inkluzywność i konsultacje. W styczniu ubiegłego roku, liderzy KPCh postanowili utworzyć grupę roboczą do spraw państwowego planu strategicznego, który miał zostać złożony na czwartej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego KPCh. Na czele zespołu strategicznego wysokiego szczebla stanął sam Xi. Grupa robocza zebrała się podczas pierwszej sesji plenarnej w lutym 2025 r., oficjalnie rozpoczynając proces przygotowania dokumentu.

Od spotkań Biura Politycznego Centralnego Komitetu KPCh, poprzez sympozja z prywatnymi przedsiębiorcami, aż po konsultacje w zakresie rozwoju regionalnego i rozmowy z osobistościami spoza KPCh, Chiny przyjęły zasadę otwartych drzwi w tworzeniu swojej polityki - wsłuchując się w głosy różnych stron i gromadząc wiedzę i kreatywne pomysły.

Jednocześnie sondowano opinię publiczną w zakresie nowego planu w trakcie wielomiesięcznej kampanii konsultacji internetowych. Podsumowanie wyników tego procesu zostało ocenione przez Xi i zaprezentowane przywództwu Partii, aby uwzględnić głosy obywateli na najwyższym szczeblu podejmowania decyzji.

W ciągu miesięcy przed październikową sesją plenarną Xi brał udział w wizytach terenowych w przedsiębiorstwach i społecznościach podczas krajowych tras kontrolnych, skupiając się na priorytetach rozwoju Chin w nadchodzących pięciu latach. Zorganizował też szereg spotkań liderów w celu zapoznania się z roboczą wersją planu, stosując filozofię zarządzania, która stawia na strategiczną wizję i jednocześnie trzyma się praktycznych realiów.

Podczas czwartej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego KPCh przyjęto przełomowy dokument, formalnie zatytułowany Rekomendacje Komitetu Centralnego KPCh w kwestii sformułowania 15. Planu Pięcioletniego w zakresie Krajowego Rozwoju Gospodarczego i Społecznego. Nastąpiło to po ponad ośmiu miesiącach prac.

Rekomendacje służą za harmonogram i plan dalszej realizacji podwójnego cudu szybkiego wzrostu gospodarczego i długoterminowej stabilności społecznej.

Podkreślając, że rok 2026 przynosi początek 15. Planu Pięcioletniego, w swoim noworocznym orędziu Xi wezwał do podjęcia intensywniejszych działań na rzecz wzmocnienia zaufania, poczynienia konkretnych kroków w celu promowania rozwoju wysokiej jakości, dalszego kompleksowego pogłębiania reform i otwarcia, zapewnienia powszechnego dobrobytu oraz napisania nowego rozdziału w historii chińskiego cudu.

Nowy rozdział w opowieści o chińskim cudzie

Rok 2025 był pełny niepewności. Na tym tle Chiny postawiły na dialog i dążyły do współpracy międzynarodowej na której skorzystają wszyscy, pełniąc rolę stabilizującej kotwicy dla świata i realizując pewne oraz konsekwentne kroki na arenie światowej.

Rok ten przyniósł przełomowy „chiński moment" w globalnym zarządzaniu, zdefiniowany przez Globalną Inicjatywę Zarządzania (Global Governance Initiative, GGI) zaproponowaną przez Xi Jinpinga. Promująca bardziej sprawiedliwy i równościowy system globalnego zarządzania, GGI szybko zyskała poparcie ponad 140 państw oraz organizacji międzynarodowych, zapisując się jako jedno z kluczowych wydarzeń chińskiej ofensywy dyplomatycznej w 2025 roku.

Chińska dyplomacja przyniosła wymierne rezultaty, gdy przywódcy i przedstawiciele z pięciu kontynentów zgromadzili się w Pekinie, by uczcić 80. rocznicę zwycięstwa w wojnie chińsko-japońskiej oraz II wojnie światowej. Był to wyraz uznania dla wkładu Chin w zwycięstwo w II wojnie światowej oraz niezachwianego zaangażowania kraju w utrzymanie powojennego ładu międzynarodowego.

Poza tymi kamieniami milowymi, Chiny odegrały bardziej aktywną rolę w globalnym zarządzaniu, ogłaszając swoje krajowo określone wkłady (NDC) w zakresie działań klimatycznych do 2035 roku, rezygnując z jakiegokolwiek nowego specjalnego i zróżnicowanego traktowania w obecnych i przyszłych negocjacjach Światowej Organizacji Handlu oraz powołując Międzynarodową Organizację Mediacji w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong.

„Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi państwami na rzecz pokoju i rozwoju na świecie" - powiedział Xi.

