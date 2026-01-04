CGTN : Navigation extraordinaire : comment la Chine avance avec confiance

PÉKIN, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le développement basé sur l'innovation est en train de remodeler une Chine dynamique et dynamique. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le pays est entré pour la première fois dans le top 10 du classement mondial de l'innovation pour 2025, année qui marque également la conclusion du 14e plan quinquennal (2021-2025) de la Chine pour le développement économique et social.

La modernisation réalisée dans le cadre du plan a permis de mettre l'accent sur les prochaines étapes, alors que la nouvelle année marque l'introduction d'un nouveau plan de développement. En octobre dernier, le comité central du Parti communiste chinois (PCC) a adopté des recommandations pour la formulation du 15e plan quinquennal, au cours d'un plénum clé du Parti, traçant la voie du développement du pays de 2026 à 2030.

Alors que le pays et le monde se trouvent à la croisée des chemins, la Chine, sous l'égide de la philosophie de gouvernance du président Xi Jinping, a non seulement tracé une voie claire pour son propre développement, mais a également fourni des indications précieuses à un monde en quête de stabilité et de direction.

Prêt pour le 15e plan quinquennal

Xi Jinping considère la période du 15e plan quinquennal comme une étape essentielle pour renforcer les bases sociales et économiques du pays et pour avancer sur tous les fronts vers l'objectif de modernisation de la nation fixé pour 2035.

Ce processus est caractérisé par une gouvernance inclusive et consultative. En janvier de l'année dernière, la direction du PCC a décidé de mettre en place un groupe de rédaction pour le plan stratégique du pays qui sera présenté lors de la quatrième session plénière du 20e comité central du PCC, Xi Jinping étant personnellement à la tête de l'équipe stratégique de haut niveau. Le groupe de rédaction a tenu sa première réunion plénière en février 2025, marquant ainsi le début officiel du processus de rédaction.

Des réunions du bureau politique du comité central du PCC aux symposiums avec des entrepreneurs privés, en passant par les consultations sur le développement régional et les échanges avec des personnalités extérieures au PCC, la Chine a adopté une approche ouverte de l'élaboration des politiques, sollicitant une importante participation et le partage de la sagesse collective.

En parallèle, la population a été invitée à donner son avis sur le nouveau plan au cours d'une campagne de consultation en ligne d'une durée d'un mois. Une synthèse de ces résultats a été examinée par Xi Jinping et présentée à la direction du parti, ce qui a permis de faire entendre la voix des citoyens au plus haut niveau.

Au cours des mois précédant le plénum d'octobre, Xi Jinping a visité des entreprises et des communautés lors de tournées d'inspection nationales, en se concentrant sur les priorités du développement de la Chine dans les cinq années à venir. Il a également convoqué une série de réunions de dirigeants pour examiner les progrès de la rédaction du plan, reflétant ainsi une philosophie de gouvernance qui valorise la vision stratégique tout en restant ancrée dans les réalités pratiques.

Au cours de la quatrième session plénière du 20e comité central du PCC, le document historique, officiellement intitulé « Recommandations du comité central du PCC pour la formulation du 15e plan quinquennal de développement économique et social national », a été adopté, après plus de huit mois de travail.

Les recommandations sont à la fois un calendrier et une feuille de route pour poursuivre le double miracle d'une croissance économique rapide et d'une stabilité sociale à long terme.

Notant que 2026 marque le début du 15e plan quinquennal, Xi Jinping a demandé, dans son message du Nouvel An, un redoublement des efforts pour renforcer la confiance, prendre des mesures solides de promotion d'un développement de haute qualité, approfondir la réforme et l'ouverture dans tous les domaines, apporter la prospérité à tous et écrire un nouveau chapitre de l'histoire du miracle chinois.

Nouveau chapitre dans l'histoire du miracle chinois

L'incertitude a marqué l'année 2025. Dans ce contexte, la Chine a privilégié le dialogue et poursuivi une coopération internationale gagnant-gagnant, servant de point d'ancrage stabilisateur pour le monde et reflétant les progrès tangibles et constants de la nation sur la scène mondiale.

L'année a été marquée par un « moment chinois » historique dans la gouvernance mondiale, défini par l'initiative de gouvernance mondiale (GGI) proposée par Xi Jinping. Prônant un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, la GGI a recueilli le soutien rapide de plus de 140 pays et organisations internationales, ce qui lui a valu d'être considéré comme l'un des moments décisifs de la campagne diplomatique 2025 de la Chine.

La diplomatie chinoise a porté ses fruits lorsque des dirigeants et des représentants des cinq continents se sont réunis à Pékin pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre antifasciste mondiale, en signe de reconnaissance de la contribution de la Chine à la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'engagement indéfectible du pays à défendre l'ordre international d'après-guerre.

Au-delà de ces moments forts, la Chine a joué un rôle plus proactif dans la gouvernance mondiale, en annonçant ses contributions déterminées au niveau national pour l'action climatique en 2035, en renonçant à tout nouveau traitement spécial et différencié dans les négociations actuelles et futures de l'Organisation mondiale du commerce et en établissant l'Organisation internationale de médiation dans la région administrative spéciale de Hong Kong.

La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour faire progresser la paix et le développement dans le monde, a déclaré Xi Jinping.

