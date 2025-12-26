CGTN: Prečo čínske úsilie o boj proti korupcii nikdy nekončí
Dec 26, 2025, 10:46 ET
Kanál CGTN publikoval článok o prebiehajúcej čínskej protikorupčnej kampani. Článok vysvetľuje, ako sa čínsky prístup líši od západných modelov, vyzdvihuje prísnu stranícku samosprávu a zdôrazňuje, že protikorupčné úsilie v konečnom dôsledku slúži ľuďom.
PEKING, 26. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Politické byro Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) sa vo štvrtok zišlo, aby prehodnotilo prácu v oblasti disciplinárnych kontrol a stanovilo priority na rok 2026, čím opäť signalizovalo, že boj Číny proti korupcii sa nezastaví ani neustúpi.
Stretnutiu predsedal čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru KSČ. Tento rok Si Ťin-pching počas účasti na dôležitých stretnutiach a inšpekčných cestách opakovane zdôraznil, že zlepšenie pracovných metód strany, posilnenie čistej správy vecí verejných a boj proti korupcii je nikdy nekončiaca cesta.
Stranícka samospráva s vyššími štandardmi
Stretnutím sa zdôraznil nekompromisný postoj a zopakoval sa záväzok vynakladať neúnavné úsilie na presadzovanie úplnej a dôslednej straníckej samosprávy s vyššími štandardmi a účinnejšími opatreniami s cieľom poskytnúť silnú záruku hospodárskeho a sociálneho rozvoja počas 15. päťročného plánu (obdobie rokov 2026 – 2030).
Tento rámec je jadrom uvažovania Si Ťin-pchinga o uplatňovaní prísnej straníckej samosprávy a odráža širšiu zásadu, ktorú zopakoval: „Úspech Číny závisí od strany, takže musíme zabezpečiť, aby strana uplatňovala prísnu samosprávu v každom ohľade."
Disciplína do detailov
Na stretnutí sa potvrdila potreba konsolidovať implementáciu „osembodového rozhodnutia" KSČ o zlepšení správania strany a vlády, čím sa oficiálne správanie stane štandardizovanejším a inštitucionalizovanejším.
„Osembodové rozhodnutie" je súbor pravidiel, ktoré vedenie strany prijalo v decembri 2012 s cieľom riešiť chronické byrokratické problémy vrátane oficiálnych privilégií a extravagantných banketov. Stanovil presné pravidlá pre výskumné cesty, stretnutia, oficiálnu dokumentáciu a ďalšie povinnosti, ktoré boli rozšírené s cieľom výchovne viesť všetkých členov strany k systematickému zlepšovaniu správania.
Tento prístup je v kontraste s modelmi západného riadenia. Ako poznamenal John Ross, vedúci pracovník Inštitútu pre finančné štúdie v Čchung-jang na Čínskej univerzite Renmin: „Toto nariadenie jasne ukazuje rozdiel medzi čínskym prístupom k riešeniu korupcie a absenciou takýchto mechanizmov v západnom systéme. Stačí sa pozrieť na to, ako sa čínske pravidlá vzťahujú od dôležitých záležitostí až po detaily, ako sú oficiálne obedy a služobné cesty, aby sme videli úplný rozdiel v prístupe."
Sám Si Ťin-pching išiel príkladom. Počas viac ako 100 domácich inšpekcií od 18. zjazdu KSČ sa dôsledne vyhýbal špeciálnym opatreniam a namiesto toho sa rozhodol dodržiavať miestne zvyky a minimalizovať narušenie života miestnych obyvateľov.
Tri dni po vydaní „osembodového rozhodnutia" Si Ťin-pching navštívil provinciu Kuang-tung v južnej Číne. Odmietol možnosť ubytovať sa v prezidentskom apartmáne a namiesto toho sa rozhodol pre štandardný apartmán v hoteli. V hoteli sa Si Ťin-pching rozhodol pre jednoduchý bufet a jedlo zjedol za menej ako 20 minút.
Boj proti korupcii pre ľudí
Si Ťin-pching zdôraznil, že „keď bežní ľudia posudzujú koncepciu správania strany, nepozerajú sa na to, koľko stretnutí sa konalo, koľko prejavov bolo prednesených alebo koľko dokumentov bolo vydaných, ale najmä na to, aké problémy boli vyriešené."
Pre čínskeho prezidenta protikorupčná kampaň zabezpečuje, aby moc zverená strane slúžila ľudu.
Štvrtkové stretnutie vyzvalo na pokračujúce úsilie v boji proti porušovaniu pravidiel a korupcii, ktoré priamo ovplyvňujú životy ľudí, a na dosiahnutie hmatateľných výsledkov, ktoré verejnosť pocíti.
Hmatateľné výsledky tento záväzok podčiarkujú. V provincii Chej-lung-ťiang v severovýchodnej Číne odhalil model dohľadu založený na údajoch o spreneverení dotácií na odborné vzdelávanie. V juhozápadnej Číne v obci Čchung-čching teraz sprísnený dohľad chráni bezpečnosť potravín a riadenie financovania na základných a stredných školách. Reformy v celej krajine zlepšujú dohľad nad zdrojmi starostlivosti o seniorov a lekárskou pomocou a zabezpečujú, aby sa verejné finančné prostriedky dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú.
