ПЕКИН, 26 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провело заседание в четверг, на котором рассмотрело работу по проверке дисциплины и установило приоритеты на 2026 год, еще раз дав понять, что борьба Китая с коррупцией не будет ни приостанавливаться, ни отступать.

Председатель КНР Си Цзиньпин, также генеральный секретарь ЦК КПК, возглавлял заседание. В этом году, посещая крупные встречи и совершая инспекционные поездки, Си неоднократно подчеркивал, что улучшение стиля работы партии, укрепление чистого управления и борьба с коррупцией — это путешествие без конца.

Партийное самоуправление с более высокими стандартами

Участники совещания подчеркнули свою бескомпромиссную позицию, подтвердив свою приверженность неустанным усилиям по продвижению полного и строгого партийного самоуправления с более высокими стандартами и более эффективными мерами, чтобы обеспечить прочную гарантию экономического и социального развития в течение 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы).

Эта структура лежит в основе мышления Си Цзиньпина о строгом партийном самоуправлении и отражает более широкий принцип, который он повторил: «Успех Китая зависит от партии, поэтому мы должны обеспечить, чтобы партия практиковала строгое самоуправление во всех отношениях».

Дисциплина вплоть до деталей

На заседании была подтверждена необходимость консолидации реализации «решения из восьми пунктов» КПК по улучшению поведения партии и правительства, что сделает официальное поведение более стандартизированным и институционализированным.

«Решение из восьми пунктов» — это свод правил, принятых руководством партии в декабре 2012 года для решения хронических бюрократических вопросов, включая официальные привилегии и экстравагантные банкеты. Он установил четкие правила для исследовательских поездок, встреч, официальной документации и других обязанностей, которые были расширены, чтобы дисциплинировать всех членов партии для систематического улучшения поведения.

Такой подход контрастирует с моделями управления на Западе. Как отметил Джон Росс (John Ross), старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете: «Регулирование ясно показывает разницу между подходом Китая к борьбе с коррупцией и отсутствием таких механизмов в западной системе. Достаточно взглянуть на то, как правила Китая распространяются от основных вопросов до таких деталей, как официальные обеды и деловые поездки, чтобы увидеть полную разницу в подходе».

Сам Си подал пример. Во время своих более чем 100 внутренних проверок с 18-го Национального конгресса КПК он последовательно избегал специальных договоренностей, вместо этого предпочитая следовать местным обычаям и сводить к минимуму нарушения для местных жителей.

Через три дня после принятия «решения из восьми пунктов» Си посетил провинцию Гуандун на юге Китая. Он отказался от возможности остановиться в президентском люксе, решив вместо этого остановиться в стандартном люксе в отеле. В отеле Си выбрал простой шведский стол и закончил принятие пищи менее чем за 20 минут.

Борьба с коррупцией для народа

Си подчеркнул, что «когда обычные люди судят о построении партийного поведения, они в первую очередь смотрят не на то, сколько было проведено собраний, сколько было произнесено выступлений или сколько было выдано документов, а на то, какие проблемы были решены».

Для китайского президента антикоррупционная кампания гарантирует, что власть, возложенная на партию, используется для служения народу.

Встреча в четверг призвала к продолжению усилий по борьбе с неправомерными действиями и коррупцией, которые непосредственно влияют на жизнь людей, достигая результатов, которые ощутимы и ощущаются общественностью.

Ощутимые результаты подчеркивают эту приверженность. В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая модель надзора, основанная на данных, выявила незаконное присвоение субсидий на профессиональное обучение. В муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая усиленный надзор теперь защищает безопасность пищевых продуктов и управление финансированием в начальных и средних школах. По всей стране реформы улучшают надзор за ресурсами по уходу за пожилыми людьми и медицинской помощью, обеспечивая, чтобы государственные средства доходили до тех, кто в них больше всего нуждается.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html