CGTN: Por qué la campaña anticorrupción de China nunca se detiene

CGTN publicó un artículo acerca de la campaña anticorrupción continua de China. El artículo explica cómo el enfoque de China difiere de los modelos occidentales, destaca la estricta autogobernanza del Partido y enfatiza que las iniciativas anticorrupción benefician en última instancia al pueblo.

PEKÍN, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) se reunió el jueves para revisar el trabajo de inspección disciplinaria y establecer prioridades para 2026, lo que evidencia una vez más que la lucha de China contra la corrupción no se detendrá ni retrocederá.

El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del PCCh, presidió la reunión. Este año, con su asistencia a reuniones importantes y participación en giras de inspección, Xi enfatizó repetidamente que mejorar el estilo de trabajo del Partido, fortalecer la gobernanza limpia y combatir la corrupción constituyen un viaje sin fin.

Autogobernanza del Partido con estándares más altos

La reunión destacó su postura inflexible y reiteró su compromiso de realizar esfuerzos incesantes por promover una autogobernanza del Partido plena y rigurosa con estándares más altos y medidas más efectivas a fin de proporcionar garantías sólidas para el desarrollo económico y social durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Este marco se sitúa en el núcleo del pensamiento de Xi acerca de ejercer una estricta autogobernanza del Partido y refleja un principio más amplio que él ha reiterado: "el éxito de China depende del Partido, por lo que debemos asegurarnos de que este practique una estricta autogobernanza en todos los aspectos".

Disciplina en cada detalle

La reunión reafirmó la necesidad de consolidar la implementación de la "decisión de ocho puntos" del PCCh acerca de mejorar la conducta del Partido y del gobierno, logrando que el comportamiento oficial sea más estandarizado e institucionalizado.

La "decisión de ocho puntos" es un conjunto de reglas adoptadas por la directiva del Partido en diciembre de 2012 para abordar problemas burocráticos crónicos, como los privilegios de los funcionarios y los banquetes extravagantes. En ella, se establecieron reglas precisas para las giras de investigación, las reuniones, la documentación oficial y otros deberes, las cuales se ampliaron para disciplinar a todos los miembros del Partido a fin de mejorar sistemáticamente la conducta.

Este enfoque contrasta con los modelos de gobernanza occidentales. Como señaló John Ross, investigador sénior del Instituto de Estudios Financieros Chongyang de la Universidad Renmin de China: "La normativa muestra claramente la diferencia entre el enfoque de China para abordar la corrupción y la ausencia de tales mecanismos en el sistema occidental. Basta con observar cómo las reglas de China se extienden desde los problemas principales hasta los detalles, como las cenas y viajes de negocios de los funcionarios, para ver la diferencia absoluta en el enfoque".

El propio Xi ha dado el ejemplo. Durante sus más de 100 inspecciones nacionales desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, ha evitado constantemente los arreglos especiales y ha optado, en cambio, por respetar las costumbres locales y minimizar las molestias para los residentes locales.

Tres días después de que se emitiera la "decisión de ocho puntos", Xi visitó la provincia de Guangdong, en el sur de China. Él rechazó la opción de alojarse en una suite presidencial y, en cambio, optó por alojarse en una suite estándar de un hotel. En el hotel, Xi escogió un bufé sencillo y terminó su comida en menos de 20 minutos.

Anticorrupción en beneficio del pueblo

Xi enfatizó que "cuando la gente común juzga la conducta del Partido, no se fija principalmente en cuántas reuniones se celebraron, cuántos discursos se pronunciaron o cuántos documentos se emitieron, sino en qué problemas se resolvieron".

Para el presidente chino, la campaña anticorrupción garantiza que el poder otorgado al Partido se utilice para servir al pueblo.

La reunión del jueves exigió esfuerzos continuos para abordar la mala conducta y la corrupción que afectan directamente la vida de las personas a fin de generar resultados tangibles y que resuenen en el público.

Los resultados tangibles destacan este compromiso. En la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, un modelo de supervisión basado en datos expuso la malversación de subsidios para capacitación profesional. En el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, la supervisión fortalecida ahora protege la sanidad alimentaria y la gestión de fondos en escuelas primarias y secundarias. En todo el país, las reformas mejoran la supervisión de los recursos de atención a personas mayores y asistencia médica, lo que garantiza que los fondos públicos lleguen a quienes más los necesitan.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html

FUENTE CGTN