CGTN vient de publier un article sur la campagne anti-corruption en cours en Chine. L'article explique en quoi l'approche de la Chine diffère des modèles occidentaux, souligne l'autonomie stricte du Parti et insiste sur le fait que les efforts de lutte contre la corruption servent la population dans son ensemble.

PÉKIN, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est réuni jeudi pour examiner le travail d'inspection disciplinaire et fixer les priorités pour 2026, signalant une fois de plus que la lutte de la Chine contre la corruption ne marquera ni temps d'arrêt ni aucun signe de recul.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC, a présidé la réunion. Cette année, en participant à des réunions importantes et en effectuant des tournées d'inspection, M. Xi a souligné à plusieurs reprises que l'amélioration du style de travail du Parti, le renforcement de la gouvernance propre et la lutte contre la corruption constituaient un voyage sans fin.

Auto-gouvernance du Parti avec des normes plus élevées

La réunion a souligné sa position intransigeante, réitérant son engagement à déployer des efforts inlassables pour faire progresser l'autonomie complète et rigoureuse du Parti avec des normes plus élevées et des mesures plus efficaces, afin de fournir une garantie solide pour le développement économique et social au cours du 15e Plan quinquennal (2026-2030).

Ce cadre est au cœur de la réflexion de Xi sur l'exercice d'une stricte autonomie du Parti et reflète un principe plus large qu'il a réitéré : « Le succès de la Chine repose sur le Parti, nous devons donc nous assurer que le Parti applique une stricte autogouvernance à tous les égards ».

La discipline jusque dans les détails

La réunion a réaffirmé la nécessité de consolider la mise en œuvre de la « décision en huit points » du PCC sur l'amélioration de la conduite du Parti et du gouvernement, en rendant le comportement officiel plus normalisé et institutionnalisé.

La « décision en huit points » est un ensemble de règles adoptées par la direction du Parti en décembre 2012 pour résoudre les problèmes bureaucratiques chroniques, notamment les privilèges officiels et les banquets extravagants. Elle établit des règles précises pour les visites, les réunions, la documentation officielle et d'autres tâches, qui ont été étendues à la discipline de tous les membres du Parti afin d'améliorer systématiquement leur conduite.

Cette approche contraste avec les modèles de gouvernance occidentaux. Comme l'a fait remarquer John Ross, maître de conférences à l'Institut Chongyang d'études financières de l'Université Renmin de Chine, « le règlement montre clairement la différence entre l'approche chinoise de la lutte contre la corruption et l'absence de tels mécanismes dans le système occidental. Il suffit de voir comment les règles chinoises s'étendent des grandes questions aux détails tels que les repas officiels et les voyages d'affaires pour constater la différence totale d'approche ».

Xi lui-même a donné l'exemple. Au cours de la centaine d'inspections nationales qu'il a effectuées depuis le 18e congrès national du PCC, il a toujours évité de prendre des dispositions spéciales, préférant suivre les coutumes locales et minimiser les perturbations pour les habitants.

Trois jours après la publication de la « décision en huit points », Xi s'est rendu dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. Il a décliné l'option de séjourner dans une suite présidentielle, choisissant plutôt de séjourner dans une suite standard d'un hôtel. A l'hôtel, Xi a opté pour un simple buffet et a terminé son repas en moins de 20 minutes.

La lutte contre la corruption au service des citoyens

Xi a souligné que « lorsque les gens ordinaires jugent la construction de la conduite du Parti, ils ne regardent pas en premier lieu combien de réunions ont été tenues, combien de discours ont été prononcés ou combien de documents ont été publiés, mais quels problèmes ont été résolus ».

Pour le président chinois, la campagne de lutte contre la corruption garantit que le pouvoir confié au parti est utilisé au service du peuple.

La réunion de jeudi a appelé à la poursuite des efforts pour lutter contre la mauvaise conduite et la corruption qui affectent directement la vie des gens, en obtenant des résultats tangibles et ressentis par le public.

Des résultats tangibles soulignent cet engagement. Dans la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, un modèle de contrôle basé sur des données a permis de mettre au jour des détournements de subventions à la formation professionnelle. Dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, une supervision renforcée protège désormais la sécurité alimentaire et la gestion des fonds dans les écoles primaires et secondaires. Dans tout le pays, des réformes améliorent la surveillance des ressources destinées aux soins aux personnes âgées et à l'assistance médicale, garantissant que les fonds publics parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html