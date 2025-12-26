CGTN: Proč čínská protikorupční kampaň nikdy nekončí
Dec 26, 2025, 11:02 ET
CGTN zveřejnila článek o probíhající protikorupční kampani v Číně. Článek vysvětluje, jak se čínský přístup liší od západních modelů, poukazuje na přísnou vnitřní kontrolu strany a zdůrazňuje, že protikorupční úsilí nakonec slouží lidu.
PEKING, 26. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ČKS) se ve čtvrtek sešlo, aby zhodnotilo práci v oblasti kontroly disciplíny a stanovilo priority na rok 2026. Takto opět dalo najevo, že čínský boj proti korupci se nezastaví ani neustoupí.
Zasedání předsedal čínský prezident Si Ťin-pching, který je zároveň generálním tajemníkem ústředního výboru ČKS. Letos Si při účasti na významných zasedáních a inspekčních cestách opakovaně zdůrazňoval, že zlepšování pracovního stylu strany, posilování bezúhonné správy věcí veřejných a boj proti korupci je cesta bez konce.
Vnitřní kontrola strany s vyššími standardy
Zasedání zdůraznilo svůj nekompromisní postoj a zopakovalo svůj závazek vyvíjet neúnavné úsilí k prosazování úplné a přísné vnitřní kontroly strany s vyššími standardy a účinnějšími opatřeními, aby byla zajištěna silná záruka pro hospodářský a sociální rozvoj během období 15. pětiletého plánu (2026–2030).
Tento rámec je jádrem Siova uvažování o uplatňování přísné vnitřní kontroly a odráží širší princip, který opakovaně zdůrazňuje: „Úspěch Číny závisí na straně, proto musíme zajistit, aby strana uplatňovala přísnou vnitřní kontrolu ve všech ohledech."
Disciplína až do podrobností
Na zasedání byla znovu potvrzena nutnost konsolidovat provádění „osmibodového rozhodnutí" ČKS o zlepšení chování strany a vlády, aby se počínání úředníků stalo standardizovanějším a institucionalizovanějším.
„Osmibodové rozhodnutí" je soubor pravidel přijatých vedením strany v prosinci 2012 s cílem řešit chronické byrokratické problémy, včetně úředních privilegií a extravagantních banketů. Stanovilo přesná pravidla pro služební cesty, schůzky, úřední dokumentaci a další povinnosti, která byla rozšířena na disciplínu všech členů strany s cílem systematicky zlepšovat chování.
Tento přístup je v kontrastu s modely správy věcí veřejných na Západě. Jak poznamenal John Ross, vedoucí pracovník Institutu pro finanční studia Čchung-jang při Čínské lidové univerzitě: „Tato regulace jasně ukazuje rozdíl mezi čínským přístupem k řešení korupce a absencí takových mechanismů v západním systému. Stačí se podívat na to, jak se čínská pravidla vztahují od závažných otázek až po detaily, jako jsou oficiální obědy a služební cesty, aby bylo zřejmé, jak zcela odlišný je tento přístup."
Si sám jde příkladem. Během více než 100 domácích inspekčních cest od 18. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny se důsledně vyhýbal zvláštním opatřením a místo toho se rozhodl dodržovat místní zvyky a minimalizovat narušení života místních obyvatel.
Tři dny po vydání „osmibodového rozhodnutí" navštívil Si provincii Kuang-tung v jižní Číně. Odmítl možnost ubytování v prezidentském apartmá a místo toho se rozhodl pro standardní apartmá v hotelu. V hotelu si Si vybral jednoduché studené občerstvení a jídlo dojedl za méně než 20 minut.
Boj proti korupci pro lidi
Si zdůraznil, že „když obyčejní lidé hodnotí činnost strany, nehledí v první řadě na to, kolik schůzí se konalo, kolik projevů bylo proneseno nebo kolik dokumentů bylo vydáno, ale na to, jaké problémy byly vyřešeny".
Pro čínského prezidenta je kampaň proti korupci zárukou toho, že moc svěřená straně bude využívána ve prospěch lidu.
Na čtvrtečním zasedání bylo vyzváno k pokračujícímu úsilí o potírání nekalých praktik a korupce, které přímo zasahují do života lidí, a k dosažení hmatatelných výsledků, které pocítí veřejnost.
Hmatatelné výsledky podtrhují tento závazek. V severovýchodní čínské provincii Chej-lung-ťiang odhalil model dohledu založený na datech zneužití dotací na odborné vzdělávání. V jihozápadním čínském městě Čchung-čching nyní posílený dohled chrání bezpečnost potravin a správu financí na základních a středních školách. V celé zemi reformy zlepšují dohled nad zdroji péče o seniory a lékařskou pomocí a zajišťují, že veřejné prostředky se dostanou k těm, kdo je potřebují nejvíce.
https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html
