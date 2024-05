CGTN: Visando à sua modernização, a China redobra seus esforços para aprofundar ainda mais a reforma em todas as frentes

PEQUIM, 26 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Construído após a reforma e abertura da China, o Porto de Rizhao, na província de Shandong, no leste da China, é um centro global vital para o transbordo de energia e matérias-primas a granel.

Com as recentes inovações tecnológicas, o porto foi modernizado, servindo como um nó fundamental para a Nova Ponte Terrestre da Eurásia e um importante centro para a iniciativa Belt and Road.

O Porto de Rizhao, juntamente com o Porto de Qingdao, o Porto de Yantai e o Porto da Baía de Bohai, formou o Shandong Port Group Co. há cinco anos. No ano passado, a movimentação total de carga dos quatro portos ultrapassou 1,7 bilhão de toneladas, ficando em primeiro lugar no mundo.

Como parte da primeira etapa de uma viagem de inspeção na província de Shandong, de quarta a sexta-feira, Xi Jinping, secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (CPC), visitou o porto, reconhecendo suas conquistas e pedindo que a província construa uma plataforma de alto nível para importantes intercâmbios e cooperação internacionais.

"A reforma é a força motriz do desenvolvimento", enfatizou Xi na quinta-feira, ao presidir um simpósio em Jinan, capital de Shandong, com a participação de representantes de empresas e acadêmicos.

Para aprofundar ainda mais a reforma em todas as frentes, os esforços devem se concentrar nos objetivos gerais de aprimorar e desenvolver o sistema socialista com características chinesas e modernizar o sistema e a capacidade de governança da China, salientou.

Aprofundamento da reforma focada na modernização chinesa

A viagem de Xi a Shandong é sua primeira inspeção local desde que o Bureau Político do Comitê Central do PCC realizou uma reunião em 30 de abril, na qual decidiu que a terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCC será realizada em Pequim em julho. A sessão examinará principalmente questões relacionadas ao aprofundamento abrangente da reforma e ao avanço da modernização chinesa.

A reforma do sistema econômico da China vem sendo continuamente aprimorada, e a reforma de seus sistemas político e cultural tem avançado e inovado constantemente.

Enquanto isso, a reforma do sistema de civilização ecológica vem sendo acelerada, e a reforma da defesa nacional e das forças armadas alcançou avanços históricos.

O aprofundamento abrangente da reforma colocou a construção do sistema de governança nacional e os recursos de governança em uma posição mais proeminente. A China convocou cerca de 40 reuniões do Grupo Líder Central para Aprofundamento Abrangente da Reforma e 30 reuniões da Comissão Central para Aprofundamento Abrangente da Reforma para aprimorar o projeto de reforma de alto nível.

Desde a implementação da Lei de Investimento Estrangeiro e a construção de zonas-piloto de livre comércio até a realização de uma série de grandes exposições e a aceleração da construção do Porto de Livre Comércio de Hainan, a China aprofunda firmemente as reformas e expande a abertura de alto nível, injetando energia positiva no desenvolvimento global e trazendo benefícios tangíveis para as pessoas em todo o mundo.

No simpósio de quinta-feira, Xi disse que a China deve adotar medidas firmes para remover as barreiras ideológicas e institucionais que impedem o avanço da modernização chinesa e redobrar seus esforços para resolver desafios institucionais e questões estruturais profundamente arraigados.

A reforma do sistema econômico deve começar com o atendimento de necessidades realistas e a abordagem das questões mais urgentes, avançando a inovação teórica e institucional no processo de solução de problemas práticos, acrescentou.

Uma vida melhor para as pessoas

Xi tem enfatizado que a reforma deve se concentrar naquilo com que as pessoas mais se importam e o que mais esperam. O objetivo, segundo ele, é proporcionar às pessoas um maior senso de realização.

Com foco na solução dos problemas mais práticos que são as preocupações maiores e mais diretas da população, a China continuou a avançar nas principais reformas e na construção de sistemas relacionados com os meios de subsistência da população para permitir que os resultados da reforma beneficiem todas as pessoas igualmente e promovam seu desenvolvimento abrangente.

O Código Civil, previsto há décadas, finalmente ganhou vida e foi adotado em 2020, destacando o respeito e a proteção da liberdade, dignidade, interesses e direitos individuais.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC, o país construiu um total de mais de 59 milhões de unidades de vários tipos de moradias acessíveis e reformadas em comunidades, ajudando a instalar mais de 140 milhões de pessoas em novas casas.

"A aspiração do povo chinês por uma vida melhor é o objetivo pelo qual temos nos esforçado, e a finalidade principal de promover a reforma e o desenvolvimento é melhorar a subsistência do povo", disse Xi.

Enfatizando a necessidade de planejar e avançar a reforma com base nos interesses gerais, fundamentais e de longo prazo do povo, Xi pediu esforços para identificar as principais áreas de reforma e realizar avanços com base nas preocupações e aspirações urgentes do público em geral, incluindo emprego, aumento da renda, educação, saúde, moradia, serviços governamentais, cuidados com crianças, cuidados com idosos, segurança pessoal e segurança patrimonial.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-24/Eyeing-Chinese-modernization-China-doubles-efforts-to-deepen-reform-1tRFe7yRTUY/p.html

FONTE CGTN