CGTN: Китай удваивает усилия по углублению реформ на всех фронтах

ПЕКИН, 27 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Порт Жичжао в провинции Шаньдун на востоке Китая, построенный после реформ и начала открытости Китая, является жизненно важным глобальным центром для перевалки энергоносителей и сыпучего сырья.

Благодаря недавним технологическим инновациям порт превратился в современный порт, служащий ключевым узлом для Нового евразийского сухопутного моста и важным центром для инициативы «Пояс и путь».

Порт Жичжао вместе с портом Циндао, портом Яньтай и портом Бохайского залива пять лет назад сформировали Shandong Port Group Co., Ltd. В прошлом году общий грузооборот четырех портов превысил 1,7 млрд тонн, заняв первое место в мире.

В рамках своего первого этапа инспекционной поездки в провинцию Шаньдун со среды по пятницу Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), посетил порт, признав его достижения и призвав провинцию создать платформу высокого уровня для крупных международных обменов и сотрудничества.

«Реформа является движущей силой развития», — подчеркнул Си Цзиньпин в четверг во время председательства на симпозиуме в столице провинции Шаньдун Цзинань, в котором приняли участие представители бизнеса и научных кругов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего углубления реформ на всех фронтах усилия должны быть сосредоточены на всеобъемлющих целях улучшения и развития социалистической системы с китайской спецификой и модернизации системы управления и потенциала Китая.

Углубление реформ с упором на китайскую модернизацию

Поездка Си Цзиньпина в Шаньдун является первой местной проверкой, которую он совершил с тех пор, как Политбюро ЦК КПК провело заседание 30 апреля, на котором было принято решение о том, что третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го созыва состоится в Пекине в июле и на заседании будут в первую очередь рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим всесторонним углублением реформ и продвижением китайской модернизации.

На протяжении многих лет реформа экономической системы Китая постоянно совершенствуется, а реформа его политических и культурных систем неуклонно продвигается и обновляется.

Между тем, реформа экологической цивилизационной системы ускорилась, а реформа национальной обороны и армии достигла исторических прорывов.

Всестороннее углубление реформы поставило строительство национальной системы управления и возможности управления на более видное место. Китай созвал около 40 заседаний Центральной ведущей группы по всестороннему углублению реформ и 30 заседаний Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ для улучшения разработки реформы на высшем уровне.

От реализации Закона об иностранных инвестициях и создания пилотных зон свободной торговли до проведения множества крупных выставок и ускорения строительства порта свободной торговли Хайнань, Китай неуклонно углубляет реформы и расширяет открытость на высоком уровне, вливая позитивную энергию в глобальное развитие и принося ощутимые выгоды людям во всем мире.

На симпозиуме в четверг Си Цзиньпин заявил, что Китай должен предпринять решительные шаги по устранению идеологических и институциональных барьеров, препятствующих продвижению китайской модернизации, и удвоить свои усилия по решению глубоко укоренившихся институциональных проблем и структурных проблем.

Реформа экономической системы должна начинаться с удовлетворения реальных потребностей и решения наиболее неотложных вопросов, а также должна продвигать теоретические и институциональные инновации в процессе решения практических проблем, добавил он.

Лучшая жизнь для людей

Си Цзиньпин подчеркивает, что реформы должны сосредоточиться на том, что волнует людей и чего они ожидают больше всего. По его словам, цель состоит в том, чтобы дать людям более сильное чувство удовлетворения.

Сосредоточив внимание на решении наиболее практических проблем, представляющих наибольший и непосредственный интерес для народа, Китай продолжает продвигать крупные реформы и системное строительство в области обеспечения средств к существованию людей, чтобы результаты реформ приносили одинаковую пользу всем людям и способствовали их всестороннему развитию.

Гражданский кодекс, которого ждали десятилетиями, наконец-то воплотился в жизнь и был принят в 2020 году, подчеркнув уважение и защиту личной свободы, достоинства, интересов и прав.

Со времен 18-го Национального конгресса КПК в стране было построено в общей сложности более 59 миллионов единиц различных типов доступного и отремонтированного жилья, что помогло расселить более 140 миллионов человек в новых домах.

«Стремление китайского народа к лучшей жизни — это цель, к которой мы стремимся, а конечной целью продвижения реформ и содействия развитию является улучшение экономического положения народа» — сказал Си.

Подчеркнув необходимость планирования и продвижения реформ, основанных на общих, фундаментальных и долгосрочных интересах людей, Си Цзиньпин настоятельно призвал прилагать усилия для определения ключевых областей реформ и достижения прорывов на основе насущных проблем и чаяний широкой общественности, включая занятость, рост доходов, образование, здравоохранение, жилье, государственные услуги, уход за детьми, уход за престарелыми, личную безопасность и безопасность имущества.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-24/Eyeing-Chinese-modernization-China-doubles-efforts-to-deepen-reform-1tRFe7yRTUY/p.html