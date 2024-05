CGTN: koncentrując się na modernizacji, Chiny podwajają swoje wysiłki na rzecz dalszego pogłębiania reform na wszystkich frontach

PEKIN, 27 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Zbudowany po przeprowadzeniu reform w Chinach i otwarciu kraju na świat Port Rizhao we wschodniej chińskiej prowincji Shandong jest ważnym międzynarodowym ośrodkiem przeładunku surowców energetycznych i surowców masowych.

Dzięki ostatnim innowacjom technologicznym, port zmodernizowano, przekształcając go w nowoczesny obiekt służący jako kluczowy węzeł transportowy w ramach Nowego Euroazjatyckiego Mostu Lądowego (New Eurasian Land Bridge) i ważny ośrodek dla Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative).

Pięć lat temu Port Rizhao, wraz z Portami Qingdao, Yantai i Bohai Bay, utworzył spółkę Shandong Port Group Co. W ubiegłym roku, we wszystkich czterech portach przeładowano łącznie ponad 1,7 mld ton ładunku, co plasuje je na pierwszym miejscu na świecie.

W ramach pierwszego etapu podróży inspekcyjnej w prowincji Shandong, który trwał od środy do piątku, Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odwiedził port, doceniając jego osiągnięcia i nakłaniając władze prowincji do budowy platformy wysokiego szczebla na potrzeby międzynarodowej wymiany i współpracy.

„Reformy są siła napędową rozwoju" - podkreślił prezydent Xi w czwartek, występując w charakterze przewodniczego sympozjum zorganizowanego w stolicy prowincji Shandong, Jinan, w którym udział wzięli przedstawiciele świata biznesu i nauki.

„W celu dalszego pogłębiania reform na wszystkich frontach, nasze działania powinny być skoncentrowane na realizacji nadrzędnych celów poprawy i rozwoju ustroju socjalistycznego z zachowaniem jego chińskiego charakteru i na modernizacji systemu sprawowania rządów i jego potencjału" - podkreślił.

Pogłębianie reform skoncentrowanych na modernizacji Chin

Podróż prezydenta Xi do prowincji Shandong jest jego pierwszą podróżą inspekcyjną od posiedzenia Biura Politycznego KC KPCh, które odbyło się 30 kwietnia. Podczas posiedzenia podjęto decyzję, że trzecia sesja plenarna XX Komitetu Centralnego KPCh odbędzie się w Pekinie w lipcu. Będzie poświęcona głównie analizie kwestii związanych z dalszym kompleksowym pogłębianiem reform i przyspieszeniem modernizacji Chin.

Na przestrzeni lat reforma systemu gospodarczego Chin była nieustannie udoskonalana, a reforma systemu politycznego i kulturowego była konsekwentnie realizowana w duchu innowacji.

W międzyczasie przyspieszono reformę systemu ekologicznej cywilizacji i osiągnięto historyczne przełomy w zakresie krajowego systemu obronnego i wojskowości.

Kompleksowe pogłębianie reform nadało większego znaczenia budowie krajowego systemu sprawowania rządów i potencjału w tym zakresie. Chiny zwołały około 40 posiedzeń Centralnego Zespołu Zarządczego ds. Kompleksowego Pogłębiania Reform i 30 posiedzeń Centralnej Komisji ds. Kompleksowego Pogłębiania Reform w celu poprawy ich planowania na najwyższym szczeblu.

Od wdrożenia Prawa o inwestycjach zagranicznych, poprzez budowę pilotażowych stref wolnego handlu po organizację licznych targów i przyspieszenie budowy Portu Wolnego Handlu Hainan, Chiny niestrudzenie pogłębiają swoje reformy i poszerzają otwarcie na wysokim poziomie, dodając pozytywnej energii do globalnego rozwoju i przynosząc wymierne korzyści ludziom na całym świecie.

Podczas czwartkowego sympozjum, prezydent Xi powiedział, że Chiny powinny podjąć zdecydowane kroki zmierzające do eliminacji barier ideologicznych i instytucjonalnych, które utrudniają postępy chińskiej modernizacji i podwoić wysiłki w zakresie rozwiązania głęboko zakorzenionych wyzwań instytucjonalnych i problemów strukturalnych.

Dodał, że reforma systemu gospodarczego powinna rozpocząć się od spełnienia realistycznych potrzeb i zajęcia się najpilniejszymi sprawami. Powinna również przyspieszyć innowacje w zakresie teoretycznych zagadnień instytucjonalnych w ramach procesu rozwiązywania problemów w praktyce.

Lepsze życia dla obywateli

Prezydent Xi podkreślił, że reformy powinny być skoncentrowane na kwestiach, które są ważne dla mieszkańców i których oczekują. Według niego, celem tutaj jest zapewnienie ludziom silniejszego poczucia spełnienia.

Kładąc nacisk na rozwiązywanie najbardziej praktycznych problemów, które bezpośrednio dotykają mieszkańców kraju i są dla nich największym powodem do niepokoju, Chiny nieustannie realizują największe reformy i budowę systemu w zakresie warunków życiowych ludzi, aby korzyści płynące z wyników reform były równe dla wszystkich i wspierały ich rozwój w każdym aspekcie.

Oczekiwany od dziesięcioleci Kodeks cywilny wszedł w życie i został uchwalony w 2020 r., podkreślając poszanowanie i ochronę wolności, godności, interesów i praw jednostki.

Od XVIII Zjazdu Krajowego KPCh, w kraju wybudowano łącznie ponad 59 mln różnego rodzaju tanich mieszkań i wyremontowanych lokali mieszkalnych w dzielnicach biedy, pomagając ponad 140 milionom mieszkańców w osiedleniu się w ich nowych domach.

„Aspiracje Chińczyków do lepszego życia są celem, do którego dążymy, a najważniejszym założeniem działań na rzecz przyspieszenia reform i wspierania rozwoju jest poprawa warunków życiowych ludzi" - powiedział Xi.

Podkreślając potrzebę planowania i przyspieszania reform w oparciu o ogólne, fundamentalne i długoterminowe interesy obywateli, prezydent Xi nakłaniał do działań zmierzających do identyfikacji kluczowych obszarów reform i poszukiwania przełomowych rozwiązań w oparciu o naglące potrzeby i aspiracje ogółu społeczeństwa, w tym kwestie zatrudnienia, wzrostu dochodów, edukacji, opieki zdrowotnej, warunków mieszkaniowych, usług publicznych, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, oraz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-24/Eyeing-Chinese-modernization-China-doubles-efforts-to-deepen-reform-1tRFe7yRTUY/p.html