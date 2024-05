CGTN: Čína v snahe o modernizáciu zdvojnásobuje úsilie o ďalšie prehlbovanie reforiem vo všetkých oblastiach

PEKING, 27. mája 2024 /PRNewswire/ -- Prístav Rizhao vo východočínskej provincii Shangdong, vybudovaný po reformách a otvorení Číny, je životne dôležitým globálnym uzlom pre prekládku energetických a sypkých surovín.

Vďaka nedávnym technologickým inováciám vznikol moderný prístav, ktorý slúži ako kľúčový uzol pre nový euroázijský pozemný most a dôležitý uzol pre iniciatívu Belt and Road.

Prístav Rizhao spolu s prístavmi Qingdao, Yantai a Bohai Bay vytvorili spoločne pred piatimi rokmi spoločnosť Shandong Port Group Co., Ltd. V minulom roku celkové množstvo prepraveného nákladu štyroch prístavov presiahlo 1,7 miliardy ton, čím sa umiestnili celosvetovo na prvom mieste.

V rámci prvej časti inšpekčnej cesty v provincii Shangdong od stredy do piatku navštívil prístav generálny tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Číny (CPC) Xi Jinping, ktorý ocenil jej úspechy a naliehal na provinciu, aby pokračovala v budovaní platformy na vysokej úrovni pre veľké medzinárodné výmeny a spoluprácu.

„Reforma je hnacou silou rozvoja," zdôraznil Si vo štvrtok, keď predsedal sympóziu v hlavnom meste provincie Shangdong Jinan, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia firiem a akademickej obce.

Zdôraznil, že v záujme ďalšieho prehlbovania reforiem na všetkých frontoch by sa úsilie malo zamerať na zastrešujúce ciele zdokonaľovania a rozvoja socialistického systému s čínskymi charakteristikami a modernizácie čínskeho systému riadenia a kapacity.

Prehlbovanie reformy so zameraním na modernizáciu Číny

Xiho cesta do Shandongu je prvou miestnou inšpekciou, ktorú vykonal od stretnutia politickej kancelárie Ústredného výboru CPC 30. apríla, na ktorom sa rozhodlo, že tretie plenárne zasadnutie 20. ústredného výboru CPC sa uskutoční v júli v Pekingu a bude sa zaoberať predovšetkým otázkami súvisiacimi s ďalším komplexným prehlbovaním reforiem a podporou čínskej modernizácie.

Postupom času sa čínska reforma hospodárskeho systému neustále vylepšovala a reforma politického a kultúrneho systému neustále napredovala a prinášala inovácie.

Medzitým sa zrýchlila aj reforma systému ekologickej civilizácie a reforma národnej obrany a armády dosiahla historické míľniky.

Komplexným prehlbovaním sa budovanie vnútroštátneho systému riadenia a spôsobilostí riadenia dostalo do významnejšej pozície. Čína zvolala približne 40 zasadnutí ústrednej vedúcej skupiny pre komplexné prehlbovanie reformy a 30 zasadnutí ústredného výboru pre komplexné prehlbovanie reformy s cieľom zlepšiť návrh reformy na najvyššej úrovni.

Čína neochvejne prehlbuje reformy a rozširuje otváranie sa na vysokej úrovni, čím vlieva pozitívnu energiu globálnemu rozvoju a prináša hmatateľné výhody ľuďom na celom svete, od implementácie zákona o zahraničných investíciách a budovania pilotných zón voľného obchodu až po usporiadanie množstva veľkých výstav a urýchlenie výstavby prístavu Hainan Free Trade Port.

Na štvrtkovom sympóziu Xi Jinpong uviedol, že Čína by mala podniknúť jednoznačné kroky na odstránenie ideologických a inštitucionálnych prekážok, ktoré bránia pokroku čínskej modernizácie, a zdvojnásobiť svoje úsilie o riešenie hlboko zakorenených inštitucionálnych výziev a štrukturálnych otázok.

Reforma ekonomického systému by sa mala začať plnením realistických potrieb a riešením najnaliehavejších záležitostí a mala by napredovať v teoretickej a inštitucionálnej inovácii so zameraním na riešenie praktických problémov, dodal.

Lepší život pre ľudí

Xi dlhodobo zdôrazňuje, že reforma by mala byť zameraná na to, na čom ľuďom najviac záleží a čo očakávajú. Cieľom by podľa neho malo byť vyvolanie silnejšieho pocitu naplnenia medzi ľuďmi.

Čína sa zameriava na riešenie najpraktickejších problémov, ktoré sa ľudí dotýkajú najviac a priamo, a pokračuje v rozsiahlych reformách a budovaní systému v oblasti živobytia ľudí, aby výsledky reforiem priniesli prospech všetkým rovnako a podporovali ich komplexný rozvoj.

Očakávaný občiansky zákonník po niekoľkých desaťročiach konečne ožil a bol prijatý v roku 2020, pričom zdôrazňoval rešpekt a ochranu slobody, dôstojnosti, záujmov a práv jednotlivca.

Od 18. národného kongresu CPC krajina postavila celkom viac ako 59 miliónov jednotiek rôznych typov cenovo dostupného a zrenovovaného bývania, čo prinieslo nový domov viac ako 140 miliónom ľudí.

„Usilujeme sa splniť túžbu čínskeho ľudu po lepšom živote a naším konečným cieľom napredovania v reformách a podpore rozvoja je zlepšiť živobytie ľudí," povedal Xi.

S dôrazom na potrebu plánovať a presadzovať reformu na základe celkových, základných a dlhodobých záujmov ľudí, Xi vyzval k snahe o identifikáciu kľúčových oblastí reformy a dosiahnutie míľnikov na základe naliehavých obáv a záujmov širokej verejnosti vrátane zamestnanosti, rastu príjmov, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, vládnych služieb, starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí, osobnej bezpečnosti a bezpečnosti majetku.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-24/Eyeing-Chinese-modernization-China-doubles-efforts-to-deepen-reform-1tRFe7yRTUY/p.html