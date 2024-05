CGTN : Avec sa modernisation en ligne de mire, la Chine redouble d'efforts pour approfondir davantage les réformes sur tous les fronts

PÉKIN, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Construit dans lignée de la réforme et de l'ouverture de la Chine, le port de Rizhao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, est un centre mondial essentiel pour le transbordement de l'énergie et des matières premières en vrac.

Grâce à de récentes innovations technologiques, le port a été transformé en un port moderne, servant de nœud clé pour le Nouveau pont terrestre eurasien et de pôle important pour l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Le port de Rizhao, le port de Qingdao, le port de Yantai et le port de la baie de Bohai, ont formé Shandong Port Group Co., Ltd. il y a cinq ans. L'année dernière, le débit total de fret des quatre ports a dépassé 1,7 milliard de tonnes, ce qui les place au premier rang mondial.

Dans le cadre de la première étape de sa tournée d'inspection dans la province du Shandong, de mercredi à vendredi, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a visité le port, reconnaissant ses réalisations et exhortant la province à construire une plateforme de haut niveau pour les principaux échanges internationaux et la coopération.

« La réforme est le moteur du développement », a souligné Xi Jinping jeudi alors qu'il présidait un symposium organisé à Jinan, la capitale du Shandong, en présence de représentants d'entreprises et d'universitaires.

Pour approfondir davantage les réformes sur tous les fronts, les efforts devraient être axés sur les objectifs globaux d'amélioration et de développement du système socialiste aux caractéristiques chinoises et de modernisation du système et des capacités de gouvernance de la Chine, a-t-il souligné.

L'approfondissement des réformes axé sur la modernisation de la Chine

Le voyage de Xi Jinping au Shandong était sa première inspection locale depuis que le Bureau politique du Comité central du PCC a tenu une réunion le 30 avril, au cours de laquelle il a été décidé que la troisième session plénière du 20e Comité central du PCC se tiendrait à Pékin en juillet, et que la session examinerait principalement les questions liées à l'approfondissement des réformes et à l'avancement de la modernisation de la Chine.

Au fil des ans, la réforme du système économique de la Chine s'est continuellement améliorée, et la réforme de ses systèmes politiques et culturels n'a cessé de progresser et d'innover.

Simultanément, la réforme du système de civilisation écologique a été accélérée, et la réforme de la défense nationale et de l'armée a connu des avancées historiques.

L'approfondissement global de la réforme a placé la construction du système national de gouvernance et des capacités de gouvernance dans une position plus centrale. La Chine a organisé une quarantaine de réunions du Groupe directeur central pour l'approfondissement global de la réforme et une trentaine de réunions de la Commission centrale pour l'approfondissement global de la réforme afin d'améliorer la conception de la réforme au plus haut niveau.

De la mise en œuvre de la loi sur les investissements étrangers à la construction de zones pilotes de libre-échange en passant par l'accueil d'un grand nombre d'expositions majeures ou encore l'accélération de la construction du port de libre-échange de Hainan, la Chine ne cesse d'approfondir les réformes et d'élargir l'ouverture de haut niveau, injectant une énergie positive dans le développement mondial et apportant des avantages concrets aux populations du monde entier.

Lors du symposium de jeudi, Xi Jinping a déclaré que la Chine devait prendre des mesures décisives pour éliminer les obstacles idéologiques et institutionnels qui entravent la progression de sa modernisation et redoubler d'efforts pour résoudre les défis institutionnels et les problèmes structurels profondément ancrés.

La réforme du système économique devrait commencer par répondre à des besoins réalistes et aborder les questions les plus urgentes ; elle devrait également faire progresser l'innovation théorique et institutionnelle dans le processus de résolution des problèmes pratiques, a-t-il ajouté.

Une vie meilleure pour la population

Xi Jinping a souligné que la réforme devait se concentrer sur ce qui compte le plus pour la population et sur ses principales aspirations. L'objectif, a-t-il déclaré, est de donner à la population un sentiment plus fort de satisfaction.

En se concentrant sur la résolution des problèmes les plus concrets et les plus directement préoccupants pour la population, la Chine a continué à faire progresser les réformes majeures et la construction de systèmes dans le domaine des moyens de subsistance des populations afin que les résultats des réformes profitent à tous de manière égale et favorisent le développement global de la population.

Le Code civil, attendu depuis des décennies, a enfin vu le jour et a été adopté en 2020, mettant l'accent sur le respect et la protection de la liberté, de la dignité, des intérêts et des droits individuels.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, le pays a construit un total de plus de 59 millions d'unités de divers types de logements abordables et rénovés dans des bidonvilles, aidant plus de 140 millions de personnes à s'installer dans de nouveaux logements.

« L'aspiration du peuple chinois à une vie meilleure est l'objectif que nous nous sommes fixé, et le but ultime de faire progresser les réformes et de promouvoir le développement est d'améliorer les moyens de subsistance du peuple », a déclaré Xi Jinping.

Soulignant la nécessité de planifier et de faire progresser les réformes en fonction des intérêts généraux, fondamentaux et à long terme du peuple, Xi Jinping a insisté sur les efforts visant à identifier les principaux domaines de réforme et à réaliser des percées fondées sur les préoccupations et les aspirations les plus pressantes pour le grand public, y compris l'emploi, la croissance des revenus, l'éducation, les soins de santé, le logement, les services gouvernementaux, les modes de garde des enfants, les soins aux personnes âgées, la sécurité personnelle et la sécurité des biens.