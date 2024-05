CGTN: Čína sleduje modernizaci Číny a zdvojnásobuje úsilí o další prohloubení reforem na všech frontách

PEKING, 27. května 2024 /PRNewswire/ -- Přístav Rizhao ve východočínské provincii Shandong, který byl vybudován po reformě a otevření Číny, je důležitým globálním uzlem pro překládku energie a sypkých surovin.

Díky nedávným technologickým inovacím byl přístav modernizován na moderní přístav, který slouží jako klíčový uzel nového euroasijského pozemního mostu a důležitý uzel iniciativy Pásmo a cesta.

Přístav Rizhao spolu s přístavem Qingdao, přístavem Yantai a přístavem Bohai Bay Port vytvořily před pěti lety společnost Shandong Port Group Co., Ltd. V loňském roce přesáhl celkový objem nákladu těchto čtyř přístavů 1,7 miliardy tun, což je první místo na světě.

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Si Ťin-pching v rámci své první etapy inspekční cesty po provincii Šan-tung, která se koná od středy do pátku, navštívil přístav, ocenil jeho úspěchy a vyzval provincii k vybudování platformy na vysoké úrovni pro významné mezinárodní výměny a spolupráci.

"Reforma je hnací silou rozvoje," zdůraznil Si ve čtvrtek, když předsedal sympoziu v hlavním městě Šan-tungu Ťi-nan, kterého se zúčastnili zástupci podniků a akademické obce.

Zdůraznil, že k dalšímu prohloubení reforem na všech frontách je třeba zaměřit úsilí na hlavní cíle, kterými jsou zdokonalení a rozvoj socialistického systému s čínskými rysy a modernizace systému řízení a kapacity Číny.

Prohlubující se reforma zaměřená na modernizaci Číny

Siova cesta do Šan-tungu je první místní inspekcí od zasedání politického byra Ústředního výboru KS Číny, které se konalo 30. dubna a na němž bylo rozhodnuto, že třetí plenární zasedání 20. ústředního výboru KS Číny se bude konat v červenci v Pekingu a bude se zabývat především otázkami souvisejícími s dalším komplexním prohlubováním reforem a pokrokem v modernizaci Číny.

V průběhu let se čínská reforma ekonomického systému neustále zdokonalovala a reforma politického a kulturního systému neustále postupovala a inovovala.

Mezitím se urychlila reforma ekologického civilizačního systému a reforma národní obrany a armády dosáhla historického průlomu.

Komplexní prohloubení reforem postavilo do popředí budování národního systému správy a schopnosti správy. Čína svolala přibližně 40 zasedání Ústřední vedoucí skupiny pro komplexní prohloubení reformy a 30 zasedání Ústřední komise pro komplexní prohloubení reformy s cílem zlepšit návrh reformy na nejvyšší úrovni.

Od zavedení zákona o zahraničních investicích a budování pilotních zón volného obchodu až po pořádání řady významných výstav a urychlení výstavby přístavu volného obchodu Hainan Čína neochvějně prohlubuje reformy a rozšiřuje otevření na vysoké úrovni, čímž vlévá pozitivní energii do globálního rozvoje a přináší hmatatelné výhody lidem na celém světě.

Na čtvrtečním sympoziu Si řekl, že Čína by měla podniknout rozhodné kroky k odstranění ideologických a institucionálních překážek, které brání pokroku čínské modernizace, a zdvojnásobit své úsilí o vyřešení hluboce zakořeněných institucionálních problémů a strukturálních otázek.

Dodal, že reforma hospodářského systému by měla začít uspokojováním reálných potřeb a řešením nejnaléhavějších otázek a v procesu řešení praktických problémů by měla pokročit v teoretických a institucionálních inovacích.

Lepší život pro lidi

Si zdůrazňuje, že reforma by se měla zaměřit na to, na čem lidem nejvíce záleží a co od ní nejvíce očekávají. Cílem je podle jeho slov poskytnout lidem silnější pocit naplnění.

Čína se zaměřuje na řešení nejpraktičtějších problémů, které se lidí nejvíce a nejpříměji dotýkají, a pokračuje v rozsáhlých reformách a budování systému v oblasti obživy lidí, aby z výsledků reforem měli všichni lidé stejný prospěch a aby se podpořil jejich všestranný rozvoj.

Občanský zákoník, na který se čekalo celá desetiletí, konečně ožil a byl přijat v roce 2020, přičemž zdůraznil respektování a ochranu svobody, důstojnosti, zájmů a práv jednotlivce.

Od 18. celostátního sjezdu ČKS bylo v zemi postaveno celkem více než 59 milionů jednotek různých typů dostupného bydlení a nouzového bydlení, což pomohlo usadit více než 140 milionů lidí do nových domovů.

"Touha čínského lidu po lepším životě je cílem, o který usilujeme, a konečným cílem pokroku v reformách a podpory rozvoje je zlepšení životních podmínek lidu," řekl Si.

Si zdůraznil potřebu plánovat a prosazovat reformy na základě celkových, zásadních a dlouhodobých zájmů lidu a vyzval k úsilí o určení klíčových oblastí reforem a dosažení průlomu na základě naléhavých obav a přání široké veřejnosti, včetně zaměstnanosti, růstu příjmů, vzdělávání, zdravotní péče, bydlení, vládních služeb, péče o děti a seniory, osobní bezpečnosti a ochrany majetku.