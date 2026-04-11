Chega de ansiedade com o combustível! O AION UT estreia na Austrália, estabelecendo um novo padrão para veículos elétricos urbanos

MELBOURNE, Austrália, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 10 de abril, o aguardado Salão do Automóvel de Melbourne de 2026 teve início em grande estilo. A GAC se destacou com quatro modelos de veículos em suas linhas de produtos — GAC, AION — destacando sua principal força em novas tecnologias de energia e inteligentes, ao mesmo tempo em que reforçava sua imagem de "GAC orientada pela tecnologia, avançando o alcance global com um ecossistema de cadeia completa". No evento, a GAC anunciou oficialmente o lançamento de seu modelo estratégico global, o AION UT, na Austrália. Isso representa não apenas um marco na estratégia global "One GAC 2.0" da GAC, mas também um sólido passo adiante no aprofundamento do mercado australiano pela empresa e em seu compromisso contínuo com a Estratégia Local — "GAC: Aumentando a Confiança Australiana."

Como empresa líder no setor de veículos de novas energias na China, a GAC adere à filosofia central de "GAC orientada por tecnologia, ampliando o alcance global com um ecossistema de cadeia completo". Mantendo o princípio de "Na Austrália, para a Austrália, se integrando à Austrália, servindo a Austrália e contribuindo para a Austrália", a GAC está comprometida em cultivar profundamente o mercado australiano, avançando ativamente em diversas áreas, incluindo produtos, canais, serviços, ecossistemas de energia e sistemas de mobilidade.

Projetado como um modelo estratégico para a juventude urbana global, o AION UT se destaca com seu design elegante e distinto de faróis em formato de sobrancelha e seu amplo espaço interno, líder na categoria. Ele combina perfeitamente um visual moderno com o conforto e o espaço interno de veículos de gama média a alta. Equipado com um cockpit inteligente avançado, o AION UT oferece interações inteligentes de ponta, autonomia excepcional e desempenho de carregamento rápido, tudo isso respaldado por rigorosos padrões globais de fabricação. Ele atende diretamente às principais expectativas dos usuários australianos que buscam mobilidade com novas energias em um momento de preços de combustíveis em alta, tornando-se uma escolha moderna e de alta qualidade para um estilo de vida sustentável e inteligente.

Como uma das poucas montadoras chinesas com capacidade consolidada no desenvolvimento de veículos com volante à direita (RHD), a GAC apresentou quatro modelos de destaque no Salão do Automóvel de Melbourne: o GAC EMZOOM, o GAC M8 PHEV, o AION V e o recém-lançado AION UT. A exposição abrange uma variedade de opções de motorização, como veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e com motor a combustão interna. Esses modelos destacaram a experiência técnica acumulada pela GAC e sua capacidade de inovação em eletrificação e tecnologias inteligentes, proporcionando novas experiências de mobilidade sustentável para os consumidores australianos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg

FONTE GAC