더 이상 연료 걱정은 없다! AION UT, 호주 데뷔로 도심형 전기차의 새로운 기준 제시

멜버른, 호주 2026년 4월 11일 /PRNewswire/ -- 4월 10일 큰 기대를 모았던 2026 멜버른 모터쇼(2026 Melbourne Motor Show)가 성대하게 막을 올렸다. 광저우자동차그룹(GAC)은 GAC, 아이온(AION) 제품 라인업의 4개 차종을 앞세워 강렬한 존재감을 드러내며, 신에너지 및 지능형 기술 분야에서의 선도적 역량을 부각하는 한편, '기술 주도 GAC, 풀체인 생태계로 세계 진출 가속화(Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem)'라는 브랜드 이미지를 한층 강화했다. 이번 모터쇼에서 GAC는 글로벌 전략 모델인 AION UT의 호주 출시를 공식 발표했다. 이는 GAC의 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 글로벌 전략의 이정표일 뿐만 아니라, 호주 시장에 대한 회사의 깊이 있는 현지 공략과 현지화 전략인 'GAC: 호주의 신뢰를 키우다(GAC: Growing Australian Confidence)'에 대한 지속적인 의지를 보여주는 견고한 진전을 의미한다.

중국 신에너지차 산업의 선도 기업인 GAC는 '기술 주도 GAC, 풀체인 생태계로 세계 진출 가속화'라는 핵심 철학을 견지하고 있다. 또한 '호주에서, 호주를 위해, 호주에 융화되고, 호주에 봉사하며, 호주에 기여한다(In Australia, for Australia, integrating into Australia, serving Australia, and contributing to Australia)'는 원칙 아래 제품, 채널, 서비스, 에너지 생태계, 모빌리티 시스템 등 다양한 분야에서의 적극적인 노력을 통해 호주 시장을 깊이 있게 개척하는 데 전념하고 있다.

AION UT는 전 세계 도심 청년들을 겨냥해 설계된 전략 모델로, 개성 있는 '눈썹형 헤드라이트(Eyebrow-Style Headlight)' 디자인과 동급 최고 수준의 넉넉한 공간감을 자랑한다. 또한 트렌디한 외관과 중고급 차량에 필적하는 안락한 실내 공간을 완벽하게 결합했다. 첨단 스마트 콕핏을 탑재한 AION UT는 엄격한 글로벌 제조 표준을 바탕으로 선도적인 스마트 상호작용 기능과 뛰어난 주행거리, 고속 충전 성능을 제공한다. 이는 연료 가격 급등 속에서 신에너지 모빌리티를 찾는 호주 소비자들의 핵심 기대에 직접적으로 부응하며, 친환경적이고 스마트한 라이프스타일을 위한 고품질의 세련된 선택지가 되고 있다.

GAC는 성숙한 우핸들 차량(right-hand drive, RHD) 개발 역량을 갖춘 소수의 중국 자동차 제조사 중 하나로서, 이번 멜버른 모터쇼에서 GAC EMZOOM, GAC M8 PHEV, AION V, 그리고 새롭게 출시된 AION UT 등 4개 대표 모델을 선보였다. 전시 라인업은 순수 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 내연기관차 등 다양한 파워트레인을 아우른다. 이들 모델은 전동화와 지능형 기술 분야에서 GAC가 축적해 온 기술 전문성과 혁신 역량을 보여주며, 호주 고객들에게 새로운 친환경 모빌리티 경험을 제공했다.

SOURCE GAC