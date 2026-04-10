遠離油價焦慮！AION UT 登陸澳大利亞，重塑都市純電新標桿

澳大利亞墨爾本2026年4月10日 /美通社/ -- 4月10日，備受矚目的2026年墨爾本國際車展盛大啟幕。廣汽集團攜旗下GAC和AION產品序列4款車型到場，展示了廣汽在新能源與智能化領域的領先實力，強化「科技廣汽，生態出海」形象。在本次車展上，廣汽正式宣佈旗下全球戰略車型——AION UT在澳大利亞上市。這不僅是廣汽在「One GAC 2.0」全球化戰略下的里程碑發展，更是廣汽深耕澳洲市場、持續踐行「澳大利亞行動」的堅實一步。

作為中國新能源汽車的領軍企業，廣汽始終堅持「科技廣汽、生態出海」的核心理念。秉持「在澳大利亞為澳大利亞，融入澳大利亞，服務澳大利亞，貢獻澳大利亞」的理念，廣汽深耕澳大利亞市場，在產品、渠道、服務、能源生態和出行體系等多方面積極推進。