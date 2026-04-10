-¡Se acabó la ansiedad por el combustible! El AION UT debuta en Australia, estableciendo un nuevo referente para los vehículos eléctricos urbanos

MELBOURNE, Australia, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de abril, el tan esperado Salón del Automóvil de Melbourne 2026 dio comienzo con gran éxito. GAC tuvo una destacada presencia con cuatro modelos de vehículos de sus líneas de productos —GAC, AION—, resaltando su liderazgo en nuevas energías y tecnologías inteligentes, a la vez que reforzó su imagen de "GAC impulsada por la tecnología, que amplía su alcance global con un ecosistema integral". En el salón, GAC anunció oficialmente el lanzamiento en Australia de su modelo estratégico global, el AION UT. Esto marca no solo un hito en la estrategia global "One GAC 2.0" de GAC, sino también un sólido avance en el desarrollo del mercado australiano y su compromiso continuo con la Estrategia Local: "GAC: Impulsando la confianza australiana".

Como empresa líder en la industria china de vehículos de nueva energía, GAC se rige por la filosofía central de "GAC impulsada por la tecnología, con alcance global y un ecosistema integral". Con el principio de "En Australia, para Australia, integrándose en Australia, sirviendo a Australia y contribuyendo a Australia", GAC se compromete a cultivar profundamente el mercado australiano mediante el impulso activo de iniciativas en múltiples áreas, incluyendo productos, canales, servicios, ecosistemas energéticos y sistemas de movilidad.

Diseñado como un modelo estratégico para la juventud urbana global, el AION UT destaca por su distintivo diseño de faros estilo ceja y una amplitud líder en su clase. Combina a la perfección un estilo moderno con un espacio confortable comparable al de vehículos de gama media-alta. Equipado con una avanzada cabina inteligente, el AION UT ofrece interacciones inteligentes de vanguardia, una autonomía excepcional y un rendimiento de carga rápida, todo ello respaldado por rigurosos estándares de fabricación globales. Responde directamente a las principales expectativas de los usuarios australianos que buscan movilidad con energías renovables en un contexto de precios del combustible disparados, convirtiéndose en una opción moderna y de alta calidad para un estilo de vida ecológico e inteligente.

Como uno de los pocos fabricantes de automóviles chinos con amplia experiencia en el desarrollo de vehículos con volante a la derecha (RHD), GAC presentó cuatro modelos destacados en el Salón del Automóvil de Melbourne: el GAC EMZOOM, el GAC M8 PHEV, el AION V y el recién lanzado AION UT. La exhibición abarcó una variedad de sistemas de propulsión, como vehículos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y con motor de combustión interna. Estos modelos pusieron de manifiesto la experiencia técnica acumulada de GAC y su capacidad de innovación en electrificación y tecnologías inteligentes, ofreciendo nuevas experiencias de movilidad sostenible a los clientes australianos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg