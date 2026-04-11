¡No más ansiedad por el combustible! El AION UT debuta en Australia y establece un nuevo referente para los vehículos eléctricos urbanos

MELBOURNE, Australia, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de abril, el muy esperado Salón del Automóvil de Melbourne 2026 comenzó por todo lo alto. GAC tuvo una fuerte presencia con cuatro modelos de vehículos en sus líneas de productos (GAC, AION), con los que destacó su liderazgo en nuevas energías y tecnologías inteligentes, a la vez que reforzó su imagen de "GAC impulsada por la tecnología, promueve el alcance global con un ecosistema de cadena completa". En la feria, GAC anunció oficialmente el lanzamiento en Australia de su modelo estratégico mundial, el AION UT. Este lanzamiento no solo marca un hito en la estrategia mundial "One GAC 2.0" de GAC, sino también un sólido paso hacia adelante en el profundo desarrollo del mercado australiano de la empresa y su compromiso continuo con la estrategia local: "GAC: fomenta la confianza australiana".

Como empresa líder en la industria china de vehículos de nueva energía, GAC se adhiere a la filosofía central de "GAC impulsada por la tecnología, promueve el alcance global con un ecosistema de cadena completa". Manteniendo el principio de "En Australia, para Australia, integrándose en Australia, sirviendo a Australia y contribuyendo a Australia", GAC se compromete a cultivar en profundad el mercado australiano al impulsar activamente esfuerzos en múltiples áreas, como las de productos, canales, servicios, ecosistemas energéticos y sistemas de movilidad.

Diseñado como un modelo estratégico para la juventud urbana mundial, el AION UT destaca por su distintivo diseño elegante de "faros estilo ceja" y una capacidad de espacio líder en su clase. Combina a la perfección un diseño moderno con un espacio confortable comparable al de vehículos de gama media-alta. Equipado con una cabina inteligente avanzada, el AION UT ofrece interacciones inteligentes de vanguardia, una autonomía excepcional y un rendimiento de carga rápida, todo ello respaldado por estrictos estándares de fabricación globales. Todas estas características responden de forma directa a las expectativas fundamentales de los usuarios australianos que buscan una nueva forma de movilidad energética en un momento en que los precios del combustible se han disparado, lo que la convierte en una opción moderna y de alta calidad para un estilo de vida ecológico e inteligente.

Como uno de los pocos fabricantes de automóviles chinos con capacidad consolidada para desarrollar vehículos con volante a la derecha (RHD), GAC presentó cuatro modelos destacados en el Salón del Automóvil de Melbourne, entre ellos el GAC EMZOOM, el GAC M8 PHEV, el AION V y el recién lanzado AION UT. La exposición abarca una variedad de sistemas de propulsión, como vehículos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y vehículos con motor de combustión interna. Estos modelos pusieron de relieve la experiencia técnica acumulada de GAC y sus fortalezas innovadoras en electrificación y tecnologías inteligentes, ya que ofrecen nuevas experiencias de movilidad ecológica a los clientes australianos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg

FUENTE GAC