Schluss mit der Sorge um hohe Kraftstoffkosten! AION UT gibt in Australien sein Debüt und setzt einen neuen Maßstab für urbane Elektrofahrzeuge

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GAC

Apr 10, 2026, 19:33 ET

MELBOURNE, Australien, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. April wurde die mit Spannung erwartete Melbourne Motor Show 2026 feierlich eröffnet. GAC zeigte mit vier Fahrzeugmodellen aus seinen Produktlinien – GAC und AION – eine starke Präsenz und unterstrich damit seine führende Stärke bei alternativen Antrieben sowie intelligenten Technologien. Zugleich festigte das Unternehmen sein Image als „Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem". Auf der Messe kündigte GAC offiziell die Einführung seines globalen strategischen Modells, des AION UT, in Australien an. Dies ist nicht nur ein Meilenstein in der globalen Strategie „One GAC 2.0" von GAC, sondern auch ein solider Schritt nach vorn beim weiteren Ausbau der Marktpräsenz des Unternehmens in Australien sowie ein weiteres klares Bekenntnis zur lokalen Strategie „GAC: Growing Australian Confidence".

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AION_UT_Debuts_in_Australia
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Als führendes Unternehmen in Chinas Branche für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb verfolgt GAC die Leitidee „Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem". Getreu dem Grundsatz „In Australien, für Australien, in Australien integriert, Australien dienen und zu Australien beitragen" will GAC seine Präsenz im australischen Markt weiter konsequent ausbauen und treibt dazu Maßnahmen in mehreren Bereichen aktiv voran, darunter Produkte, Vertriebskanäle, Dienstleistungen, Energieökosysteme und Mobilitätssysteme.

Als strategisches Modell für junge urbane Zielgruppen weltweit hebt sich der AION UT mit seinem markanten, stilvollen charakteristischen „Scheinwerfern im Augenbrauen-Design" und mit seinem klassenführenden Raumangebot ab. Er verbindet einen trendigen Auftritt perfekt mit einem Komfort- und Raumangebot, das mit Fahrzeugen der mittleren bis gehobenen Klasse vergleichbar ist. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Cockpit mit intelligenten Funktionen bietet der AION UT führende intelligente Interaktionsfunktionen, eine außergewöhnliche Reichweite und starke Schnellladeleistung, gestützt auf strenge globale Fertigungsstandards. Damit erfüllt er genau die zentralen Erwartungen australischer Nutzer an Mobilität mit alternativem Antrieb in einer Zeit stark steigender Kraftstoffpreise und ist eine hochwertige, stilvolle Wahl für einen grünen und intelligenten Lebensstil.

Als einer der wenigen chinesischen Automobilhersteller mit ausgereifter Kompetenz in der Entwicklung von Rechtslenkerfahrzeugen (RHD) präsentierte GAC auf der Melbourne Motor Show vier herausragende Modelle, darunter den GAC EMZOOM, den GAC M8 PHEV, den AION V sowie den neu eingeführten AION UT. Die Präsentation umfasste verschiedene Antriebsarten, darunter reine Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Diese Modelle hoben die über Jahre aufgebaute technische Kompetenz und Innovationsstärke von GAC in den Bereichen Elektrifizierung und intelligente Technologien hervor und eröffneten australischen Kunden neue Erfahrungen grüner Mobilität.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg

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