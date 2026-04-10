Finie l'angoisse du carburant ! L'AION UT fait ses débuts en Australie et établie une nouvelle référence en matière de véhicules électriques urbains

MELBOURNE, Australie, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 10 avril, le très attendu Salon de l'automobile de Melbourne 2026 a ouvert ses portes en grande pompe. GAC a fait forte impression en présentant quatre modèles de véhicules issus de ses différentes gammes, GAC et AION, soulignant ainsi son leadership dans les nouvelles énergies et technologies intelligentes, tout en renforçant son image selon laquelle « GAC est axé sur la technologie, étendant sa présence internationale grâce à un écosystème couvrant l'ensemble de la chaîne ». Lors du salon, GAC a officiellement annoncé le lancement de son modèle stratégique mondial, l'AION UT, en Australie. Cela marque non seulement une étape décisive dans la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » de GAC, mais aussi une avancée considérable dans le développement approfondi du marché australien par l'entreprise et dans son engagement constant envers la stratégie locale, « GAC : Renforcer la confiance des Australiens. »

En tant qu'entreprise de premier plan dans l'industrie des véhicules à énergies nouvelles en Chine, GAC adhère à la philosophie fondamentale « Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem » (GAC, une entreprise axée sur la technologie, étend sa présence mondiale grâce à un écosystème couvrant l'ensemble de la chaîne). Conformément au principe « En Australie, pour l'Australie, en s'intégrant à l'Australie, en servant l'Australie et en contribuant à l'Australie », GAC s'engage à développer en profondeur le marché australien par le biais d'actions actives dans de nombreux domaines, dont les produits, les canaux, les services, les écosystèmes énergétiques et les systèmes de mobilité.

Conçu comme un modèle stratégique destiné aux jeunes citadins du monde entier, l'AION UT se distingue par son design élégant, caractérisé par ses « phares en forme de sourcils », et par son habitabilité hors pair. Il allie à la perfection un style tendance à un confort comparable à celui des véhicules de milieu et haut de gamme. Équipé d'un habitacle intelligent avancé, l'AION UT offre des interactions intelligentes de pointe, une autonomie exceptionnelle et des performances de recharge rapide, le tout appuyé par des normes de fabrication internationales strictes. Il répond directement aux attentes fondamentales des utilisateurs australiens à la recherche d'une nouvelle mobilité énergétique en période de flambée des prix du carburant, ce qui en fait un choix à la fois haut de gamme et tendance pour un style de vie vert et intelligent.

En tant que l'un des rares constructeurs chinois doté d'une capacité mature dans le développement de véhicules à conduite à droite (RHD), GAC a présenté quatre modèles exceptionnels au Salon de l'automobile de Melbourne, dont le GAC EMZOOM, le GAC M8 PHEV, l'AION V et le tout nouveau AION UT. Le salon couvre une variété de groupes motopropulseurs, tels que des véhicules entièrement électriques, hybrides rechargeables et à moteur à combustion interne. Ces modèles ont mis en évidence l'expertise technique accumulée et les forces novatrices de GAC en matière d'électrification et de technologies intelligentes, offrant de nouvelles expériences de mobilité verte aux clients australiens.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg