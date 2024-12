Chery estabelece o maior centro de distribuição de peças automotivas de reposição do Oriente Médio

WUHU, China, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Foi inaugurado oficialmente em 19 de dezembro, o Centro Regional de Distribuição de Peças de Reposição do Oriente Médio do Chery Group, marcando o estabelecimento do maior armazém de peças de reposição da região de uma marca automotiva chinesa. Este marco representa uma melhoria substancial na capacidade de serviço e de resposta da Chery no mercado do Oriente Médio. Também destaca o compromisso da Chery com sua missão de "Satisfação do Cliente", visando fornecer veículos de alta qualidade e experiências de serviço excepcionais para clientes globais.

O Centro de Distribuição Regional de Peças Sobressalentes do Grupo Chery no Oriente Médio foi oficialmente inaugurado. No mesmo dia, o Chery TIGGO 9 foi lançado simultaneamente nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

A criação do Centro Regional de Distribuição de Peças de Reposição do Oriente Médio é uma parte fundamental da estratégia de globalização da Chery, demonstrando o profundo conhecimento da empresa sobre as demandas de mercado da região. Estrategicamente localizada próximo ao Porto de Jebel Ali e ao Aeroporto Internacional Al Maktoum, esta localização privilegiada propicia resposta rápida às necessidades do mercado, com distribuição eficiente de peças de reposição em tempo hábil. O Centro de Distribuição de Peças de Reposição armazena mais de 20.000 tipos de peças de reposição, cobrindo uma variedade de modelos da Chery disponíveis no Oriente Médio e garantindo fornecimento preciso e em tempo hábil.

O Centro Regional de Distribuição de Peças de Reposição do Oriente Médio possui instalações logísticas de última geração e conta com profissionais multilíngues que superam os padrões do setor. Com 14 portas de expedição, o centro incrementa consideravelmente a taxa de transferência de carga. A adoção de um sistema avançado de gerenciamento de logística e o design otimizado da estrutura do armazém alcançaram um avanço na eficiência das entregas, reduzindo drasticamente os ciclos de remessa e garantindo um serviço mais rápido e eficiente para os clientes. Além disso, o lançamento do centro de peças de reposição impulsionará ainda mais a construção da marca e a expansão do mercado da Chery no Oriente Médio, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento de longo prazo da empresa na região.

No mesmo dia, a Chery comemorou outro momento significativo: o lançamento simultâneo do TIGGO 9 nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. Orientado pelo conceito de "Um Passo à Frente", o TIGGO 9 combina qualidade superior e inovação de ponta, ao mesmo tempo em que adota a filosofia de que "Segurança é o Luxo Supremo". Este SUV de alta qualidade expande a linha de produtos da Chery no Oriente Médio e atende à crescente demanda por veículos premium.

