Chery ouvre le plus grand centre de distribution de pièces détachées automobiles au Moyen-Orient

WUHU, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre, le centre régional de distribution de pièces détachées de Chery Group au Moyen-Orient a officiellement ouvert ses portes, marquant ainsi l'établissement du plus grand entrepôt de pièces détachées de la région par une marque automobile chinoise. Cette étape est synonyme d'une amélioration substantielle des capacités de service et de la réactivité de Chery sur le marché du Moyen-Orient. Il souligne également l'engagement de Chery dans sa mission de « satisfaction du client », visant à fournir des véhicules de haute qualité et des expériences de service exceptionnelles aux clients du monde entier.

Chery Group Middle East Regional Spare Parts Distribution Center was officially inaugurated. On the same day, the Chery TIGGO 9 was simultaneously launched in the UAE and Kuwait.

L'établissement du centre régional de distribution de pièces détachées au Moyen-Orient est un élément clé de la stratégie de mondialisation de Chery et démontre la profonde compréhension de l'entreprise des demandes du marché de la région. Stratégiquement situé à proximité du port de Jebel Ali et de l'aéroport international Al Maktoum, cet emplacement de choix permet de répondre rapidement aux besoins du marché grâce à une distribution efficace et ponctuelle des pièces détachées. Le centre de distribution des pièces détachées stocke plus de 20 000 types de pièces détachées, couvrant une large gamme de modèles Chery disponibles au Moyen-Orient, garantissant ainsi un approvisionnement précis et en temps voulu.

Le centre régional de distribution de pièces détachées du Moyen-Orient dispose d'installations logistiques de pointe et d'un personnel multilingue dépassant les normes de l'industrie. Avec 14 ports d'expédition, le centre améliore considérablement le débit du fret. L'adoption d'un système de gestion logistique avancé et la conception d'une structure d'entrepôt optimisée ont permis d'améliorer l'efficacité des livraisons, de réduire considérablement les cycles d'expédition et d'assurer un service plus rapide et plus efficace pour les clients. En outre, le lancement du centre de pièces détachées favorisera le développement de la marque Chery et l'expansion du marché au Moyen-Orient, jetant ainsi des bases solides pour le développement à long terme de l'entreprise dans la région.

Le même jour, Chery a célébré un autre jalon majeur : le lancement simultané de TIGGO 9 aux Émirats arabes unis et au Koweït. Guidé par le concept « Un déclic d'avance », TIGGO 9 combine une qualité supérieure et une innovation de pointe tout en adoptant la philosophie « La sécurité est le luxe ultime ». Ce SUV haut de gamme élargit la gamme de produits de Chery au Moyen-Orient et répond à la demande croissante de véhicules haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585189/image.jpg