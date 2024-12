Chery Resmikan Pusat Distribusi Suku Cadang Terbesar di Timur Tengah

Pusat Distribusi Suku Cadang Regional di Timur Tengah merupakan bagian penting dalam strategi globalisasi Chery, serta membuktikan bahwa Chery sangat memahami permintaan pasar regional. Dengan letak strategis di dekat Pelabuhan Jebel Ali dan Bandara Internasional Al Maktoum, fasilitas ini mendukung respons cepat Chery terhadap kebutuhan pasar lewat layanan distribusi suku cadang yang efisien dan tepat waktu. Pusat Distribusi Suku Cadang Regional di Timur Tengah menyimpan stok yang terdiri atas lebih dari 20.000 jenis suku cadang, meliputi berbagai jenis model mobil Chery yang tersedia di Timur Tengah. Maka, suplai suku cadang tersedia tepat waktu dan akurat.

Pusat Distribusi Suku Cadang Regional di Timur Tengah memiliki fasilitas logistik canggih, serta karyawan yang menguasai multibahasa, melampaui standar industri. Dengan 14 titik pengiriman barang, fasilitas ini meningkatkan volume penanganan kargo. Dengan sistem manajemen logistik canggih, serta desain struktur pergudangan yang optimal, fasilitas ini mencapai efisiensi pengiriman barang yang penuh terobosan, secara signifikan mempersingkat waktu pengiriman suku cadang sekaligus menjamin layanan yang lebih cepat dan efisien bagi pelanggan. Setelah meresmikan fasilitas ini, Chery juga kian gencar membangun merek dan memperluas pasar di Timur Tengah sebagai pondasi penting dalam perkembangan Chery dalam jangka panjang di wilayah tersebut.

Pada hari yang sama, Chery juga merayakan momen penting lain: peluncuran TIGGO 9 di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Dengan konsep "One Step Ahead", TIGGO 9 memadukan kualitas unggulan dan inovasi mutakhir sekaligus mengusung filosofi "Safety is the Ultimate Luxury". SUV premium ini melengkapi lini produk Chery di Timur Tengah dan memenuhi lonjakan kebutuhan mobil premium.

