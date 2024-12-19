奇瑞建成中東最大汽車備件庫

中東區域備件庫配備了先進的物流設施，並擁有超行業水准的多語言工作人員，加之14個出貨口的配置，極大地增強了貨物吞吐能力。通過采用先進的物流管理體系及優化的倉庫結構設計，發貨效率實現了質的飛躍，顯著縮短了出運周期，確保為客戶提供更加快捷、高效的服務體驗。同時，備件庫的啟用也將進一步推動奇瑞在中東市場的品牌建設和市場拓展，為奇瑞在該地區的長期發展奠定堅實基礎。

同日，奇瑞還迎來了另一重要時刻——TIGGO 9在阿聯酋和科威特同步震撼上市。TIGGO 9秉承「one step ahead」的理念，不僅展現了卓越的品質和科技創新，更將「安全就是最大的豪華」這一核心理念貫穿始終。TIGGO 9的上市，將進一步豐富奇瑞在中東的產品線，滿足消費者對高端SUV的需求。

此次中東區域備件庫的正式開業和TIGGO 9的雙城齊發上市，是奇瑞在中東市場發展的重要裡程碑，也是奇瑞堅持全球化戰略、不斷提升服務能力和產品品質的重要體現。未來，奇瑞將依托這一先進的備件庫，進一步加強與當地合作伙伴的緊密合作，共同推動奇瑞品牌在中東市場的深入發展。

關於奇瑞

奇瑞集團創業始於1997年，業務遍布全球100多個國家和地區，連續第22年位居中國品牌乘用車出口第一。在《財富》2024世界500強排行榜中，奇瑞集團位列第385位。在《財富》發布的「2024年中國ESG影響力榜」中，奇瑞成為入榜的三家中國車企之一。

2024年以來，奇瑞集團保持高質量發展，1-11月份，集團累計銷量2,305,411輛，同比增長38.4%，截至2024年8月底，奇瑞集團累計全球汽車用戶超過1500萬。

奇瑞品牌出口產品包括TIGGO系列、Arrizo系列和eQ系列，覆蓋ICE、BEV、PHEV等主流動力車型。聚焦綠色、科技、家庭、陪伴的品牌內核，奇瑞品牌堅持綠色低碳戰略方向，加快布局新能源、智能網聯、共享出行、平台與生態等新賽道。奇瑞品牌積極投入公益事業，在全球范圍開展環境保護、精准扶貧、捐資助學等各類公益慈善行動，如捐資600萬美元助力聯合國兒童基金會開展的「全球教育主題計劃」，踐行中國品牌對國際社會的使命和擔當。奇瑞品牌連續五次榮獲國資委、外文局評選的中國「最佳海外形象企業20強」榮譽稱號。在2024凱度BrandZ中國全球化品牌50強榜單中，奇瑞品牌位列汽車品類第一。在J.D.Power發布的中國新車質量研究中，奇瑞品牌再次蟬聯2024年新車質量自主第一， 至此，2024年奇瑞已連續獲得銷售滿意度、汽車魅力、新車質量三項自主第一。

SOURCE 奇瑞