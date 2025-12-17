Forjar a ressonância através da ação, mantendo a aspiração original através da persistência - Práticas ESG da Chery no apoio aos Jogos Paralímpicos Asiáticos

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na noite de 14 de dezembro, horário local, fogos de artifício iluminaram o céu noturno de Dubai, lançando um brilho final sobre o local quando os Jogos Paralímpicos Asiáticos da Juventude de 2025 chegaram ao fim em meio a ondas de aplausos. Servindo como parceira de mobilidade oficial e exclusiva do evento, a Chery aplicou sua expertise tecnológica inclusiva para apoiar os Jogos do início ao fim, criando inúmeros destaques memoráveis. Isso variou desde o anúncio de abertura conjunta do robô AiMOGA Mornine e do presidente da APC, Sr. Mijad, até as inovadoras cerimônias de premiação lideradas por robôs; desde doações pré-competição de equipamentos de proteção solar para todos os atletas, até os serviços contínuos de transporte e escolta fornecidos pela frota da família Tiggo durante todo o evento. A Chery estava totalmente comprometida em facilitar a preparação e a execução bem-sucedida dos Jogos. Como Zhu Shaodong, vice-presidente executivo da Chery International, observou em seu discurso de encerramento: "A Chery permanece guiada pelo princípio de 'Em algum lugar, para algum lugar, esteja em algum lugar' ao contribuir para o desenvolvimento sustentável global. Apoiar eventos esportivos como uma forma de retribuir à sociedade é uma honra e um motivo de orgulho para a Chery."

Zhu Shaodong, vice-presidente executivo da Chery International, faz um discurso no local (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Ao cumprir seus compromissos ESG, a Chery estabeleceu várias "fábricas verdes" de classe mundial, impulsionando a transformação contínua em direção à fabricação sustentável. A empresa também colabora com organizações internacionais, incluindo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), para se envolver em iniciativas ecológicas, como a conservação de ervas marinhas. Ao mesmo tempo, a Chery mantém um compromisso de longo prazo com o bem-estar de pessoas com deficiência e crianças, tendo trabalhado com o UNICEF para apoiar a educação de quase 40 milhões de crianças em todo o mundo. Além disso, a Chery uniu forças proativamente com o Comitê Paralímpico Nacional do Cazaquistão e o Comitê Paralímpico Asiático para realizar vários programas inclusivos. Durante o Chery Brand User Summit em outubro de 2025, a Chery mais uma vez assumiu a liderança na formação da ESG Global Alliance, compartilhando iniciativas de desenvolvimento sustentável com sua rede mundial de revendedores e estendendo práticas responsáveis em toda a cadeia de valor.

À medida que os Jogos se aproximam do fim, a Chery seguirá em frente - com a tecnologia como sua força motriz e a responsabilidade como sua pedra angular - esforçando-se não apenas para o sucesso comercial, mas também para construir um futuro mais inclusivo e corajoso para a sociedade em geral.

