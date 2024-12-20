Компания Chery открывает крупнейший на Ближнем Востоке центр дистрибуции автомобильных запчастей

УХУ, Китай, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 декабря официально открылся ближневосточный региональный центр дистрибуции запчастей Chery Group, ознаменовав создание китайским автомобильным брендом крупнейшего в регионе склада запасных частей. Эта веха означает существенное улучшение сервисных возможностей Chery и оперативности выполнения заказов на ближневосточном рынке. Она также подчеркивает приверженность компании Chery своей миссии — «удовлетворенности клиентов», которая направлена на поставки высококачественных автомобилей и обеспечение исключительного качества обслуживания клиентам по всему миру.

Chery Group Middle East Regional Spare Parts Distribution Center was officially inaugurated. On the same day, the Chery TIGGO 9 was simultaneously launched in the UAE and Kuwait.

Создание ближневосточного регионального центра дистрибуции запчастей является ключевым элементом стратегии глобализации Chery и демонстрирует глубокое понимание компанией потребностей рынка этого региона. Стратегическое расположение рядом с портом Джебель-Али и международным аэропортом Аль-Мактум позволяет центру быстро реагировать на потребности рынка, обеспечивая эффективную и своевременную дистрибуцию запасных частей. В центре дистрибуции запчастей насчитывается более 20 000 видов запасных частей, охватывающих широкий спектр моделей Chery, которые доступны на Ближнем Востоке, что обеспечивает своевременные и точные поставки.

Ближневосточный региональный центр дистрибуции запчастей располагает современной логистической инфраструктурой и укомплектован профессионалами, владеющими несколькими языками, превосходя отраслевые стандарты. Благодаря 14 портам отправки центр значительно повышает грузовую пропускную способность. Внедрение передовой системы управления логистикой и оптимизированной структуры складов обеспечило прорыв в эффективности доставки, резко сократив продолжительность циклов доставки и обеспечив более быстрое и эффективное обслуживание клиентов. Кроме того, открытие этого центра дистрибуции запчастей будет способствовать дальнейшему развитию бренда Chery и расширению рынка на Ближнем Востоке, закладывая прочную основу для долгосрочного развития компании в регионе.

В этот же день компания Chery отметила еще одно знаменательное событие: одновременное начало продаж TIGGO 9 в ОАЭ и Кувейте. Руководствуясь концепцией «На шаг впереди», модель TIGGO 9 сочетает в себе превосходное качество и передовые инновации, одновременно придерживаясь философии «Безопасность — это абсолютная роскошь». Этот высококлассный кроссовер расширяет модельный ряд Chery на Ближнем Востоке и удовлетворяет растущий спрос на автомобили премиум-класса.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2585189/image.jpg