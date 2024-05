CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT E AULI'I CRAVALHO ENTRAM NO SQUAD DA SUPERCELL PARA O LANÇAMENTO GLOBAL DO JOGO

Astros de Hollywood enfrentam influenciadores das redes sociais num trailer divertidíssimo de Squad Busters, já disponível para download .

O novo jogo de ação multiplayer já superou um recorde da indústria esta semana, se tornando o jogo mais rápido a alcançar 40 milhões de pré- cadastros* antes do lançamento.

Chris Hemsworth (astro de Furiosa), Christina Ricci (Yellowjackets), Ken Jeong (The Masked Singer), Will Arnett (SmartLess), Auli'i Cravalho (Moana) e alguns dos maiores influenciadores do mundo completam o elenco do trailer de lançamento.

HELSINQUE, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Squad Busters, o jogo de ação multiplayer da Supercell, foi lançado globalmente hoje com um comercial repleto de estrelas como Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett e Auli'i Cravalho.

Os atores incorporam personagens icônicos da Supercell e do mais novo sucesso da empresa no trailer de lançamento.

Em Squad Busters, os jogadores encaram partidas épicas com 10 integrantes, formam esquadrões ao longo de rodadas de quatro minutos e enfrentam adversários para conseguir o máximo de gemas. O jogo traz personagens do universo Supercell e deve agradar quem joga no celular, oferecendo um estilo intuitivo e inclusivo tanto para os jogadores casuais quanto para os mais competitivos.

O começo do comercial mostra um homem na cama, rodeado por cinco personagens de Squad Busters, sendo acordado por Ken Jeong (The Masked Singer), que interpreta uma galinha excêntrica. Hemsworth aparece como o poderoso Rei Bárbaro ao lado da Bruxa sombria vivida por Ricci. Arnett incorpora o querido lenhador Greg, e Cravalho entra na pele da descolada atiradora Shelly.

O esquadrão de celebridades encara a missão de divertir o jogador, seguindo-o do começo ao fim do dia. Em cenas engraçadas, dirigidas por Jody Hill, o elenco acompanha o nosso jogador a uma entrevista de emprego, ao banheiro e a uma voltinha em um carro lotado ao som do clássico "How You Remind Me", de Nickelback.

Enquanto zombam da história de Ricci sobre seu cajado gerador de esqueletos, nossos heróis se deparam com o esquadrão de outro jogador, cujos personagens são interpretados por famosos da internet, como a estrela do TikTok Bella Poarch na pele da Bruxa, o lenhador da vida real Thoren Bradley como Greg, a bela das dancinhas Gabriela Moura como Shelly e o YouTuber ZHC interpretando a Galinha.

Dando uma piscadinha para o espectador, Seth Phillips, mais conhecido como Dude With Sign , faz uma breve aparição para "atrair o público mais jovem".

Squad Busters é o novo lançamento global da Supercell em mais de cinco anos e foi muito esperado por todos. Segundo análises internas da empresa, até o momento o jogo já ultrapassou a marca histórica de mais de 40 milhões de pré- cadastros para jogar, se tornando assim o jogo mobile mais rápido a atingir esse marco. Isso superou a meta interna da Supercell para o lançamento do jogo, com a empresa apostando que o título siga o mesmo caminho de sucesso dos seus antecessores (Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars) gerando mais de US$ 1 bilhão em receita cada.

Ilkka Paananen, CEO da Supercell, disse: "Depois de uma resposta incrível ao anúncio global de Squad Busters, não vemos a hora de que os jogadores possam desfrutar do jogo! Nossas equipes têm um padrão de qualidade extremamente alto antes de lançarem novos títulos. Isso quer dizer que a maioria dos projetos em desenvolvimento acabam sendo cancelados e, como não lançamos um jogo novo há mais de cinco anos, lançar Squad Busters agora é uma emoção enorme! Quero agradecer à equipe de Squad pelo trabalho incrível e por possibilitar um jogo novo e muito divertido aos jogadores do mundo inteiro."

"Para marcar o lançamento do jogo, nossa equipe quis criar um momento inesquecível, então escolhemos um confronto entre astros de Hollywood e influenciadores de redes sociais para mostrar que a vida é muito mais divertida com um esquadrão!"

Fãs do mundo todo com dispositivos Android ou iOS podem baixar o jogo agora .

*incluindo pré-cadastros, bem como downloads nos mercados onde Squad Busters pode ser jogado desde 25 de abril.

