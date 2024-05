CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT A AULI'I CRAVALHO SA SPOJILI SO SPOLOČNOSŤOU SUPERCELL PRE GLOBÁLNE SPUSTENIE HRY

Hollywoodske hviezdy sa stretávajú s influencermi sociálnych médií v zábavnom traileri k hre Squad Busters, ktorá je už teraz k dispozícii na stiahnutie

Nová párty akčná hra už tento týždeň prekonala rekord v odvetví a stala sa vôbec najrýchlejšou mobilnou hrou, ktorá dosiahla 40 miliónov predbežných registrácií*.

Hviezda filmu Furiosa Chris Hemsworth, Christina Ricci z Yellowjackets, Ken Jeong zo seriálu Masked Singer, Will Arnett z filmu Smartless, Auli'i Cravalho z filmu Moana a niektorí z najväčších svetových influencerov dopĺňajú obsadenie úvodného traileru

HELSINKI, 29. mája 2024 /PRNewswire/ -- Akčná párty mobilná hra Squad Busters od spoločnosti Supercell bola dnes celosvetovo uvedená na trh s hviezdnou reklamou, v ktorej účinkujú Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett a Auli'i Cravalho.

V úvodnom traileri herci stvárnili ikonické herné postavy spoločnosti Supercell, ktoré sa objavujú v najnovšom hite mobilného giganta.

V hre Squad Busters sa hráči zúčastňujú epických multiplayerových zápasov pre 10 ľudí, v ktorých počas štvorminútových kôl vytvárajú družstvá a súperia so súpermi o čo najviac drahokamov. Hra obsahuje postavy z celého sveta Supercell a je navrhnutá tak, aby oslovila každého, kto má mobilné zariadenie – ponúka intuitívnu a inkluzívnu hrateľnosť pre príležitostných hráčov aj pre tých, ktorí hľadajú intenzívnejšie, súťaživé hry.

Na začiatku reklamy vidíme muža, ktorého v posteli zobudí Ken Jeong, predstaviteľ seriálu Masked Singer v úlohe excentrického kurčaťa, a okolo neho je päť postáv z filmu Squad Busters. Hemsworth sa predstaví ako mocný barbarský kráľ, po boku Ricci ako temnej čarodejnice, Arnett ako priateľský drevorubač Greg a Cravalho ako sladká Shelly s brokovnicou.

Tím celebrít sa potom pustí do svojej misie, aby priniesol zábavu do života svojho hráča; sleduje ho od rána do večera. V sérii komických scén v réžii Jody Hill herci sprevádzajú nášho hráča na pracovný pohovor, do záchodovej kabínky a natlačia sa do auta, aby v štýle Carpool Karaoke zaspievali klasiku od Nickelback „How You Remind Me".

Hollywoodska banda sa počas vtipkovania o Ricci kostlivcoch stretáva s ďalšou hráčskou skupinou, ktorej postavy hrajú internetové senzácie vrátane TikTok superstar Belly Poarch ako čarodejnice, skutočného drevorubača Thoren Bradley ako Greg, rúžovej legendy Gabriela Moura ako Shelly a výnimočného YouTube ZHC ako kurča.

Seth Phillips, známejší ako Dude With Sign, sa počas bitky krátko objaví, aby „oslovil mladšie publikum".

Squad Busters je prvou globálnou hrou spoločnosti Supercell po viac ako piatich rokoch a je veľmi očakávaná. Podľa internej analýzy spoločnosti dosiahla hra k dnešnému dňu 40 miliónov predbežných registrácií*, čím sa stala najrýchlejšie dosiahnutou mobilnou hrou v histórii. To prekonalo interné ciele spoločnosti Supercell pre uvedenie hry na trh, pričom spoločnosť očakávala, že hra bude nasledovať jej predchádzajúce hity – Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale a Brawl Stars – a vygeneruje viac ako 1 miliardu dolárov v celoživotnom príjme.

Ilkka Paananen, generálny riaditeľ spoločnosti Supercell, povedal: „Po neuveriteľnej odozve na globálne oznámenie Squad Busters sme nadšení, že si hru teraz budú môcť užiť všetci hráči na celom svete! Naše herné tímy majú veľmi vysokú latku kvality pri vydávaní nových hier, čo na druhej strane znamená, že väčšinu hier, na ktorých pracujú, zabijú. To znamená, že sme viac ako päť rokov nevydali novú hru. Preto je tento moment, uvedenie Squad Busters, taký výnimočný! Chcem poďakovať tímu Squad za ich úžasnú prácu, ktorá viedla k vydaniu novej, neuveriteľne zábavnej hry pre našich hráčov na celom svete."

„Pri príležitosti tohto uvedenia chcel náš tím vytvoriť veľkolepý moment, takže sa nám zdalo vhodné, aby sa hollywoodske ikony postavili proti hviezdam sociálnych médií zábavným spôsobom a ukázali, že život je naozaj zábavnejší, keď ste s partiou!"

Fanúšikovia na celom svete so zariadeniami iOS a Android si môžu hru stiahnuť už teraz.

Poznámky pre redakciu

* vrátane predbežných registrácií, ako aj stiahnutí na trhoch, na ktorých je Squad Busters možné hrať od 25. apríla

O spoločnosti Supercell

Supercell je herná spoločnosť so sídlom v Helsinkách vo Fínsku a kanceláriami v San Franciscu, Soule a Šanghaji. Od svojho založenia v roku 2010 uviedla spoločnosť na svetový trh päť hier: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, a Brawl Stars. Snom spoločnosti Supercell je vytvárať hry, ktoré bude hrať čo najviac ľudí dlhé roky a ktoré si budú pamätať navždy.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QMH_SGJciQY

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424345/Squad_Busters___Group_Shot__Office.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424344/Squad_Busters___Portal___Characters.jpg