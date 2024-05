CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT DAN AULI'I CRAVALHO BERGABUNG DENGAN SUPERCELL DALAM PELUNCURAN GAME GLOBAL

Squad Busters menampilkan pemain yang ikut serta dalam pertandingan epik dengan banyak pemain sejumlah 10 orang, membuat kelompok selama putaran berdurasi empat menit, dan berkompetisi melawan pemain musuh untuk mendapatkan permata terbanyak. Game ini menampilkan karakter dari seluruh dunia Supercell dan dirancang untuk menarik semua pemilik perangkat seluler - dengan menampilkan gameplay yang intuitif dan inklusif bagi pemain kasual maupun pengguna yang mencari permainan yang lebih intens dan kompetitif.

Di awal iklan, terlihat seorang pria dibangunkan di ranjangnya oleh Ken Jeong, pemain Masked Singer, yang berperan sebagai Chicken yang eksentrik dan dikelilingi lima karakter Squad Busters. Hemsworth tampil sebagai Raja Barbar yang perkasa, selain kehadiran gelap Ricci sebagai Penyihir; Arnett sebagai penebang pohon yang ramah bernama Greg; dan Cravalho sebagai Shelly yang manis dan bersenjata senapan.

Pasukan selebriti ini kemudian memulai misi menghadirkan kegembiraan di kehidupan pemainnya dan mengikutinya mulai pagi hingga malam. Dalam serangkaian adegan lucu yang disutradarai oleh Jody Hill, para pemain menemani gamer kami di wawancara kerja, ke toilet, dan berdesakan dalam mobil untuk membawakan lagu klasik Nickelback 'How You Remind Me' ala Carpool Karaoke.

Saat bergurau tentang staf pemanggil kerangka Ricci, geng Hollywood bertemu regu pemain lain yang karakternya diperankan oleh berbagai tokoh populer di Internet seperti superstar TikTok Bella Poarch sebagai Penyihir; penebang kayu di kehidupan nyata, Thoren Bradley sebagai Greg; legenda lip-syncing Gabriela Moura sebagai Shelly; dan bintang hebat di YouTube, ZHC, sebagai Chicken.

Seth Phillips yang lebih dikenal sebagai Dude With Sign, tampil sejenak di hadapan pemirsa selama pertarungan itu untuk 'menarik audiens usia muda'.

Squad Busters sangat dinantikan dan merupakan game global pertama yang diluncurkan Supercell dalam lima tahun terakhir. Menurut analisis internal perusahaan dan hingga hari ini, game tersebut telah mencapai 40 juta pra registrasi*, sehingga menjadi game seluler yang tercepat yang meraih pencapaian penting ini. Kesuksesan ini sangat mencengangkan target internal Supercell terkait peluncuran tersebut. Supercell memperkirakan game ini akan menyusul berbagai game hits sebelumnya – Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, dan Brawl Stars – dengan pendapatan seumur hidup lebih dari $1 miliar.

Kata Ilkka Paananen, CEO Supercell: "Setelah pengumuman global Squad Busters mendapat sambutan luar biasa, kami senang sekali karena kini semua pemain di seluruh dunia dapat menikmati game ini! Tim game kami menetapkan standar yang tinggi untuk kualitas saat merilis game baru; di sisi lain, mereka menghapus sebagian besar game karya mereka. Artinya, kami belum meluncurkan game baru selama lebih dari lima tahun. Karena itu, momen peluncuran Squad Busters ini sangat spesial! Saya ingin berterima kasih kepada tim Squad atas karya luar biasa peluncuran game baru yang sangat asyik dimainkan oleh para pemain di seluruh dunia."

"Untuk menandai peluncuran ini, tim kami ingin menciptakan momen yang memukau. Jadi memang tepat bila para ikon Hollywood bertemu dengan bintang media sosial dengan cara mengasyikkan dan menunjukkan bahwa hidup ini lebih menyenangkan jika Anda bergabung dengan tim!"

Para penggemar di seluruh dunia yang menggunakan perangkat iOS dan Android dapat mengunduh game ini sekarang.

* termasuk pra registrasi dan unduhan di pasar-pasar Squad Busters yang dapat dimainkan sejak tanggal 25 April

Supercell adalah perusahaan game asal Helsinki, Finlandia, dan kantornya tersebar di San Francisco, Seoul, dan Shanghai. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, perusahaan ini telah menghadirkan lima game ke pasar global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, dan Brawl Stars. Impian Supercell adalah menciptakan game yang dapat dimainkan sebanyak mungkin orang selama bertahun-tahun dan selalu dikenang.

