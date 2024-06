CHRIS HEMSWORTH، وCHRISTINA RICCI، وKEN JEONG، وWILL ARNETT وAULI'I CRAVALHO يُكوّنون فرقة مع SUPERCELL لإطلاق اللعبة العالمية

يتواجه نجوم هوليوود مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع دعائي مضحك للعبة Squad Busters ، والمتاحة للتنزيل الآن

لقد حطمت لعبة الإثارة الجماعية الجديدة بالفعل رقمًا قياسيًا في هذا الأسبوع، وأصبحت أسرع لعبة للهاتف المحمول على الإطلاق تصل إلى 40 مليون تسجيل مسبق*

النجم Chris Hemsworth من Furiosa ، و Christina Ricci من Yellowjackets ، والمغني المُقنع Ken Jeong ، والممثل Will Arnett من برود كاست Smartless و Auli'i Cravalho من فيلم Moana حيث يستضيف Will Arnett ، وبعض أكبر المؤثرين في العالم يُكملون فريق عمل المقطع الدعائي الافتتاحي

هيلسنكي، 30 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Supercell لعبة الإثارة Squad Busters للهاتف المحمول، على مستوى العالم اليوم مع إعلان تجاري مليء بالنجوم يضم Chris Hemsworth وChristina Ricci وKen Jeong وWill Arnett وAuli'i Cravalho.

يوضح المقطع الترويجي الافتتاحي أن الممثلين يأخذون شخصيات لعبة Supercell الشهيرة التي تظهر في أحدث نجاح باهر للعبة الهاتف المحمول العملاقة.

يرى Squad Busters أن اللاعبين يشاركون في مباريات مَلحمية مُتعددة اللاعبين من 10 أشخاص، وبناء فِرق على مدار جولات مدتها أربع دقائق والمنافسة ضد اللاعبين المنافسين للحصول على معظم الأحجار الكريمة. تحتوي اللعبة على شخصيات من جميع أنحاء عالم Supercell وهي مصممة لجذب الجميع الذين لديهم جهاز محمول - وتتميز بأسلوب لعب بديهي وشامل لكل من اللاعبين العاديين والذين يبحثون عن لعب أكثر حماسة وتنافسية.

يظهر في بداية الإعلان رجلًا استيقظ في سريره يحدق في المغني المُقنع Ken Jeong، الذي يلعب دور دجاجة غريبة الأطوار، ويرى خمس شخصيات من فرقة Squad Busters تحيط به. يتميز Hemsworth بأنه الملك البربري القوي، بجانب وجود Ricci الساحرة الشريرة، والممثل Arnett باعتباره الحطّاب المسالم Greg وCravalho باعتبارها Shelly الفتاة الحلوة التي تحمل البندقية.

ثم يبدأ فريق المشاهير في مهمتهم لجلب المتعة إلى حياة لاعبهم؛ يتبعونه من الصباح إلى الليل. في سلسلة من المشاهد الكوميدية، التي أخرجها Jody Hill، يصاحب الممثلين لاعبنا إلى مقابلة عمل، وإلى المرحاض، ويركبون معه السيارة لتقديم أداء كاربول كاراوكي على أغنية "How You Remind Me" لفرقة Nickelback الكلاسيكية.

بينما كان أعضاء فرقة هوليوود يمزحون بشأن طاقم استعادة الهيكل العظمي لـ Ricci's، قابلو فرقة لاعب أخرى يمثل شخصياتها نجوم كبار عبر الإنترنت بدءً من نجمة التيك التوك Bella Poarch باعتبارها الساحرة، وحطًاب الحياة الحقيقية Thoren Bradley باعتباره Greg، أسطورة تحريك الشفاه Gabriela Moura Shelly والاستثنائي من اليوتيوب ZHC مرتديًا الدجاجة.

في غَمزة يعرف المُشاهد ما ورائها، Seth Phillips، المعروف باسم رجل يحمل لافتة ، يجعل ظهوره القصير في أثناء المعركة لـ "جذب قطاع عريض من جمهور الشباب".

تعتبر Squad Busters أول لعبة عالمية أطلقت من شركة Supercell منذ أكثر من خمس سنوات وقد كان الناس يتوقون إليها للغاية. وفقًا للتحليل الداخلي للشركة واعتبارًا من اليوم، حققت اللعبة 40 مليون تسجيل مسبق *، مما يجعلها أسرع لعبة للهواتف المحمولة على الإطلاق وصلت لهذا الإنجاز. أدى ذلك إلى التخلص من الأهداف الداخلية لـ Supercell من أجل الإطلاق، حيث تتوقع الشركة أن تتبع اللعبة خطى نجاحاتها السابقة لألعاب Hay Day، وClash of Clans، وBoom Beach، وClash Royale، وBrawl Stars من خلال الوصول إلى إيرادات مدى الحياة بأكثر من 1 مليار دولار.

قال Ilkka Paananen، الرئيس التنفيذي لشركة Supercell: "بعد استجابة لا تصدق للإعلان العالمي عن Squad Busters، نحن متحمسون لأن اللاعبين في جميع أنحاء العالم سيتمكنون الآن من الاستمتاع باللعبة! تتمتع فرق ألعابنا بمستوى عالي الجودة للغاية من أجل إطلاق ألعاب جديدة، مما يعني على الجانب الآخر أنهم ينهون معظم الألعاب التي يعملون عليها. وهذا بدوره يعني أننا لم نطلق لعبة جديدة لأكثر من خمس سنوات. وهو السبب في أن هذه اللحظة، لحظة إطلاق Squad Busters، تبدو مميزة للغاية! أريد أن أشكر فريق Squad على عملهم المذهل، والذي أدى إلى إصدار لعبة جديدة ممتعة بشكل لا يصدق للاعبين لدينا في جميع أنحاء العالم من أجل اللعب".

"للاحتفال بهذا الإطلاق، أراد فريقنا إنشاء لحظة توقف للعرض، لذلك بدا من المناسب أن تواجه أيقونات هوليوود نجوم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ممتعة، مما يدل على أن الحياة أكثر متعة عندما تلعب مع فرقة!"

يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم مع أجهزة iOS وAndroid تنزيل اللعبة الآن .

ملاحظات للمحررين

*بما في ذلك التسجيلات المسبقة، بالإضافة إلى التنزيلات في الأسواق Squad Busters يمكن لعبها منذ 25 أبريل

نبذة عن Supercell

إن شركة Supercell شركة ألعاب مقرها في هلسنكي، فنلندا، مع مكاتب في سان فرانسيسكو، وسيول، وشنغهاي، ومنذ إطلاقها في عام 2010، أدخلت الشركة خمس ألعاب إلى السوق العالمية: Hay Day، وClash of Clans، وBoom Beach، وClash Royale، وBrawl Stars. تحلم Supercell بطرح ألعاب يلعبها أكبر عدد ممكن من الناس لسنوات وتُخلد اسمها إلى الأبد.

