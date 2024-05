CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT A AULI'I CRAVALHO SE SPOJILI SE SPOLEČNOSTÍ SUPERCELL PŘI GLOBÁLNÍM SPUŠTĚNÍ JEJÍ HRY

Hollywoodské hvězdy čelí influencerům ze sociálních médií ve vtipné upoutávce na hru Squad Busters, která je právě teď k dispozici ke stažení

k dispozici ke stažení Nová skupinová akční hra již tento týden překonala rekord v oboru a stala se mobilní hrou, která dosáhla 40 milionů předběžných registrací nejrychleji v historii*

V úvodním traileru se objeví hvězda filmu Furiosa Chris Hemsworth, Christina Ricci ze seriálu Yellowjackets, Ken Jeong ze soutěže Masked Singer, Will Arnett z podcastu Smartless, Auli'i Cravalho z filmu Moana a někteří z nejznámějších světových influencerů

HELSINKY, 30. května 2024 /PRNewswire/ -- Akční skupinová mobilní hra Squad Busters od společnosti Supercell byla dnes celosvětově uvedena na trh s reklamou plnou hvězd, v níž vystupují Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett a Auli'i Cravalho.

V úvodním traileru herci ztvárnili ikonické postavy ze hry Supercell, které se objevují v nejnovějším hitu tohoto giganta v oblasti mobilních her.

Ve hře Squad Busters se hráči účastní epických zápasů pro více hráčů v 10 lidech, během čtyřminutových kol sestavují týmy a bojují se soupeři o co největší počet drahokamů. Ve hře potkáte nejrůznější postavy z celého světa Supercell a jejím cílem je oslovit každého, kdo má mobilní zařízení - nabízí intuitivní a komplexní hratelnost jak pro příležitostné hráče, tak pro ty, kteří hledají intenzivnější kompetitivní hru.

Na začátku reklamy vidíme muže, který spí v posteli a probudí ho Ken Jeong ze soutěže Masked Singer v roli excentrického kuřete Chicken, pak ho obklopí ho pět postav ze hry Squad Busters. Hemsworth se představí jako mocný barbarský král – Barbarian King, kromě něj uvidíme Ricci jako temnou čarodějnici Witch, Arnetta jako přátelského dřevorubec Grega a Cravalho jako roztomilou Shelly s brokovnicí.

Tým celebrit se pak vydává na misi, jejímž cílem je vnést do života svého hráče zábavu, chodí za ním od rána do večera. V sérii komických scén v režii Jodyho Hilla doprovází herci našeho hráče na pracovní pohovor i do záchodové kabinky a vtěsnají se do auta, aby ve stylu pořadu Carpool Karaoke zazpívali klasiku od Nickelback „How You Remind Me".

Když se hollywoodská parta baví o kouzelnické holi, kterou Ricci vyvolává kostlivce, narazí na další hráčskou skupinu, jejíž postavy hrají internetové celebrity. Superhvězda TikToku Bella Poarch se přestaví jako Witch, skutečný dřevorubec Thoren Bradley jako Greg, legenda v oblasti playbacku Gabriela Moura jako Shelly a výjimečná youtuberka ZHC jako Chicken.

Během bitvy se krátce objeví i Seth Phillips, známý spíše jako Dude With Sign , který má oslovit mladší publikum.

Squad Busters je první globální hra společnosti Supercell po více než pěti letech a všichni ji netrpělivě očekávají. Podle interní analýzy společnosti má hra k dnešnímu dni 40 milionů předběžných registrací* a stala se tak mobilní hrou, která tohoto milníku dosáhla nejrychleji v historii. To překonalo interní cíle společnosti Supercell, která očekávala, že hra půjde ve stopách jejích předchozích hitů – Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale a Brawl Stars – a vygeneruje více než jednu miliardu dolarů celkových příjmů.

Ilkka Paananen, generální ředitel společnosti Supercell, říká: „Po neuvěřitelném ohlasu na celosvětové přestavení hry Squad Busters máme velkou radost, že si ji konečně budou moci užít všichni hráči po celém světě! Naše herní týmy mají pro vydávání nových her opravdu vysokou laťku kvality, což ale znamená, že většina her, na kterých pracují, nespatří světlo světa. Proto jsme více než pět let nevydali žádnou novou hru. O to výjimečnější je pro nás tento okamžik, kdy spouštíme hru Squad Busters! Chtěl bych poděkovat týmu hry Squad Busters za úžasnou práci, která vedla k vydání nové, neuvěřitelně zábavné hry pro naše hráče po celém světě."

„U příležitosti jejího uvedení chtěl náš tým zajistit velkolepou akci, takže nám přišlo jako dobrý nápad, aby se hollywoodské ikony utkaly s hvězdami sociálních médií a vtipnou formou ukázaly, že život je opravdu zábavnější, když máte svůj tým!"

Fanoušci na celém světě se zařízeními iOS a Android si hru mohou stáhnout už teď .

Poznámky pro redakci:

* včetně předběžných registrací a stažení na trzích, kde je Squad Busters k dispozici od 25. dubna

O společnosti Supercell

Supercell je herní společnost se sídlem ve finských Helsinkách a pobočkami v San Franciscu, Soulu a Šanghaji. Od svého založení v roce 2010 uvedla společnost na světový trh pět herních titulů: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale a Brawl Stars. Cílem společnosti Supercell je vytvářet hry, které bude po celá léta hrát co nejvíce lidí a které jim zůstanou navždy v paměti.