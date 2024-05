CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT I AULI'I CRAVALHO ŁĄCZĄ SIŁY PODCZAS OGÓLNOŚWIATOWEJ PREMIERY GRY

Hollywoodzkie gwiazdy zmierzą się z influencerami z mediów społecznościowych w pełnym humoru zwiastunie „Squad Busters", który jest dostępny do pobrania już teraz.

Nowa gra akcji pobiła w tym tygodniu branżowy rekord, osiągając poziom 40 milionów rejestracji wstępnych najszybciej w całej historii gier mobilnych*.

Obsadę zwiastuna tworzą: Chris Hemsworth („Furiosa"), Christina Ricci („Yellowjackets"), Ken Jeong („Masked Singer"), Will Arnett („Smartless"), Auli'i Cravalho („Moana") i światowej sławy influencerzy.

HELSINKI, 29 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Mobilna gra akcji „Squad Busters" firmy Supercell świętowała dziś ogólnoświatową premierę. Z tej okazji zaprezentowano materiał reklamowy w gwiazdorskiej obsadzie, z udziałem Chrisa Hemswortha, Christiny Ricci, Kena Jeonga, Willa Arnetta i Auli'i Cravalho.

W zwiastunie aktorzy wcielają się w kultowe postaci z gier Supercell, które pojawiają się w najnowszym hicie stworzonym przez firmę będącą gigantem gier mobilnych.

W „Squad Busters" gracze biorą udział w epickich 10-osobowych meczach, budując drużyny w trakcie czterominutowych rund i rywalizując z innymi o zdobycie jak największej liczby klejnotów. Gra zawiera postaci z całego uniwersum Supercell i została zaprojektowana tak, aby trafić do każdego, kto posiada urządzenie mobilne. Oferuje ona intuicyjną i integracyjną rozgrywkę zarówno dla zwykłych graczy, jak i tych, którzy szukają bardziej intensywnej gry opartej na rywalizacji.

Zwiastun rozpoczyna się sceną, w której śpiącego w łóżku mężczyznę budzi Ken Jeong („Masked Singer") występujący jako ekscentryczny Kurczak. Mężczyzna widzi wokół siebie pięć postaci ze „Squad Busters". Hemsworth występuje jako Król Barbarzyńców, obok mrocznej Ricci jako Czarownicy, Arnetta jako drwala Grega i Cravalho jako strażniczki Shelly.

Drużyna celebrytów podejmuje się misji wniesienia dobrego humoru do życia gracza, podążając za nim od świtu do nocy. W serii komicznych scenek, wyreżyserowanych przez Jody'ego Hilla, obsada towarzyszy graczowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w toalecie i w samochodzie, gdzie wykonuje szlagier zespołu Nickelback „How You Remind Me" w stylu Carpool Karaoke.

Hollywoodzkie gwiazdy, żartując o zdolnościach Ricci do przyzywania szkieletów, napotykają drużynę innego gracza, której postaci są grane przez znanych internetowych influencerów, w tym supergwiazdę TikToka Bellę Poarch jako Wiedźmę, drwala Thorena Bradley'a jako Grega, legendę lip sync Gabrielę Moura jako Shelly i wyjątkowego YouTubera ZHC jako Kurczaka.

Na krótko podczas starcia pojawia się także Seth Phillips, znany szerzej jako Dude With Sign, co stanowi ukłon w stronę młodszej grupy odbiorców.

Premiera „Squad Busters" była bardzo wyczekiwana - jest to pierwsza od ponad pięciu lat gra Supercell mająca ogólnoświatową premierę. Według wewnętrznych analiz firmy do chwili obecnej gra zanotowała 40 milionów wstępnych rejestracji*, co sprawia, że jako gra mobilna osiągnęła ten kamień milowy najszybciej w historii. Wewnętrzny cel Supercell przyjęty dla premiery gry został przekroczony. Firma oczekuje, że gra pójdzie w ślady poprzednich hitów – „Hay Day", „Clash of Clans", „Boom Beach", „Clash Royale" i „Brawl Stars" - generując ponad miliard dolarów przychodów w całym okresie użytkowania.

Ilkka Paananen, dyrektor generalny Supercell, powiedział: „Po niesamowitej reakcji na ogólnoświatową zapowiedź >>Squad Busters<< jesteśmy podekscytowani tym, że wszyscy gracze na całym świecie będą mogli cieszyć się grą! Nasze zespoły tworzące gry mają bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę pod względem jakości nowych produktów, co oznacza, że większość projektów, nad którymi pracują, nie ujrzy światła dziennego. Z tego względu nie wypuściliśmy nowej gry od ponad pięciu lat. Moment premiery Squad Busters jest więc wyjątkowy! Pragnę podziękować zespołowi Squad za niesamowitą pracę, która doprowadziła do powstania nowej, pełnej humoru gry dla naszych odbiorców z całego świata. Aby należycie uczcić premierę, nasz zespół chciał zrobić coś absolutnie niesamowitego. Postanowiono zorganizować humorystyczne starcie pomiędzy ikonami Hollywood a gwiazdami mediów społecznościowych, pokazując w ten sposób, że życie jest fajniejsze, gdy jest się z drużyną!".

Fani z całego świata posiadający urządzenia z systemami iOS i Android mogą pobrać grę już teraz.

Supercell

Supercell to fiński producent gier z siedzibą w Helsinkach oraz oddziałami w San Francisco, Seulu i Szanghaju. Od czasu powstania w 2010 r. firma wprowadziła na światowy rynek pięć gier: „Hay Day", „Clash of Clans", „Boom Beach", „Clash Royale" i „Brawl Stars". Marzeniem Supercell jest tworzenie gier cieszących się wieloletnią popularnością jak największej liczby graczy oraz zapisujących się w annałach elektronicznej rozrywki.

