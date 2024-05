크리스 헴스워스, 크리스티나 리치, 켄 정, 윌 아넷, 아우이 크라발호 등 할리우드 아이콘들이 슈퍼셀의 신규 게임 글로벌 런칭에서 하나의 스쿼드로 뭉치다

웃음을 자아내는 할리우드 배우와 소셜 미디어 인플루언서 간의 격전을 다룬 스쿼드 버스터즈 트레일러 영상 공개

슈퍼셀의 새로운 파티 액션 모바일 게임, 모바일 앱 스토어에서 폭발적인 반응을 이끌어내며 5월 29일 출시일 기준 사전 예약 수 4천만 명 돌파

'퓨리오사: 매드맥스 사가'의 스타 크리스 헴스워스, '옐로우자켓'의 크리스티나 리치, 미국판 '복면가왕'의 켄 정, '스마트리스'의 윌 아넷, '모아나'의 아우이 크라발호 및 세계 최고의 인플루언서들이 출시 트레일러에 출연

헬싱키, 2024년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 할리우드 스타 크리스 헴스워스, 크리스티나 리치, 켄 정, 윌 아넷 그리고 아우이 크라발호가 광고에 출연해 관심을 모았던 슈퍼셀의 신작 스쿼드 버스터즈가 5월 29일 글로벌 출시됐다.

트레일러에서 각각의 배우들은 슈퍼셀의 모바일 게임 히트작이자 상징적인 슈퍼셀 세계관의 캐릭터로 등장했다.

스쿼드 버스터즈는 캐주얼 플레이어부터 보다 격렬하고 경쟁적인 플레이를 원하는 유저까지, 모바일 기기 소유자라면 누구나 다 즐길 수 있도록 직관적이고 포괄적인 게임 경험을 제공한다. 이 게임은 유저가 10인 멀티플레이어 매치에 참여해 4분 동안 스쿼드를 구성하고, 라이벌 상대와 경쟁해 더 많은 보석을 획득하면 이기는 방식으로 진행된다.

트레일러는 미국판 '복면가왕'의 스타 켄 정이 우스꽝스러운 닭으로 분장한 모습을 보여주는 것으로 시작하며 스쿼드 버스터즈에 등장하는 다섯 명의 캐릭터가 주인공을 둘러싸는 장면을 보여준다. 이번 영상에서 크리스 헴스워스는 강력한 바바리안 킹으로 등장하고, 뒤이어 각각 크리스티나 리치는 어두운 분위기를 내뿜는 마녀, 그리고 윌 아넷은 친근한 나무꾼 그렉, 마지막으로 아우이 크라발호는 사랑스러운 샷건 쉘리로 변신했다.

유명인으로 구성된 스쿼드는 밤낮으로 플레이어를 따라다니며 플레이어의 삶에 재미를 가져다주기 위한 임무에 착수한다. 구직 면접과 심지어 화장실 칸에도 함께하는 스쿼드에 이어 비좁은 차 안에서 니켈 백의 히트곡 'How You Remind Me' 노래를 따라 부르는 카풀 카라오케 등 영상 속 웃음을 자아내는 코믹한 장면은 조디 힐 감독의 연출로 탄생했다.

놀이공원 스태프가 해골 병사를 소환한다는 크리스티나 리치의 엉뚱한 발언을 비웃던 할리우드 스쿼드는 이어 다른 플레이어의 스쿼드와 맞닥뜨리게 된다. 마녀로 변장한 틱톡의 슈퍼스타 벨라 포치와 그렉으로 변신한 현직 나무꾼 토렌 브래들리, 쉘리 역의 립싱크 전설 가브리엘라 모우라, 닭으로 변한 인기 유튜버 ZHC가 할리우드 스쿼드에 맞서 한판 대결을 펼친다.

눈치 빠른 시청자들은 바로 알아보겠지만 'Dude With Sign'으로 더 잘 알려진 세스 필립은 전투 도중 'MZ들의 관심이 필요해요'라고 적힌 팻말을 들고 카메오로 깜짝 출연한다.

슈퍼셀이 5년여 만에 내놓은 첫 글로벌 출시작인 스쿼드 버스터즈는 사전 예약 4천만 명 이상을 기록하며 앱 스토어 기록을 새로 썼다. 슈퍼셀의 내부 목표를 훨씬 뛰어넘은 스쿼드 버스터즈를 향한 예상치 못한 뜨거운 관심에 슈퍼셀은 스쿼드 버스터즈가 회사의 이전 히트작인 헤이데이, 클래시 오브 클랜, 붐비치, 클래시 로얄 그리고 브롤스타즈의 성공 사례를 따라가며 10억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상한다.



일카 파나넨(Ilkka Paananen) 슈퍼셀 CEO는 "스쿼드 버스터즈의 글로벌 출시 발표 후 이어진 뜨거운 반응에 감사하며, 이제 전 세계 플레이어들이 우리가 야심차게 준비한 게임을 즐길 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"고 전하며 "슈퍼셀의 게임팀은 신작 출시에 있어 매우 높고 엄격한 기준을 두기에 작업하는 대부분의 게임 개발 프로젝트가 무산되는 만큼 이번에 5년 여 만에 선보이는 스쿼드 버스터즈가 매우 특별하게 느껴진다"고 덧붙였다. 이어 그는 "전 세계 유저들이 즐거운 게임 플레이를 경험할 수 있도록 색다른 매력을 가진 신작 개발에 힘써준 스쿼드 버스터즈 팀에게 감사할 따름이다"라고 전했다.

마지막으로 일카 파나넨은 "스쿼드 버스터즈 런칭을 기념하기 위해 팀은 인상에 남을 그런 순간을 만들고 싶었고, 할리우드를 대표하는 배우와 소셜 미디어를 대표하는 스타로 구성된 두 스쿼드가 만나 웃음을 선사하며 이와 동시에 스쿼드와 함께 하면 인생이 더 재밌어진다는 걸 보여주고자 했다"라고 얘기하며 소감을 마무리했다.

한편, iOS 및 Android 기기 사용자라면 전 세계 어디에서든 게임을 지금 바로 다운로드할 수 있다.

슈퍼셀 소개

슈퍼셀은 핀란드 헬싱키에 본사를 둔 모바일 게임 개발사로 샌프란시스코, 서울, 상하이에 사무소를 두고 있습니다. 2010년 창사 후, 전 세계 시장에 헤이데이, 클래시 오브 클랜, 붐비치, 클래시 로얄, 브롤스타즈의 5가지 게임을 출시했습니다. 슈퍼셀은 최대한 많은 사람들이 오랫동안 플레이하고 모두에게 영원히 기억되는 게임을 만들겠다는 꿈에 집중할 계획입니다.

