ГОЛЛИВУДСКИЕ ЗВЕЗДЫ И ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ С SUPERCELL ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗАПУСКА ИГРЫ

КРИС ХЕМСВОРТ, КРИСТИНА РИЧЧИ, КЕН ДЖОНГ, АРНЕТТ И АУЛИИ КРАВАЛЬО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ С SUPERCELL ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗАПУСКА ИГРЫ

Голливудские звезды сразятся с авторитетами социальных сетей в уморительном стартовом трейлере игры Squad Busters, которая доступна для скачивания уже сейчас.

Новая экшн-игра для вечеринок уже побила рекорд индустрии на этой неделе, став самой быстрой мобильной игрой в истории, количество предварительных регистраций которой достигло 40 миллионов*.

В актерский состав стартового трейлера входят звезда «Фуриозы» (Furiosa) Крис Хемсворт ( Chris Hemsworth ), Кристина Риччи ( Christina Ricci ) из «Шершней» (Yellowjackets), Кен Джонг ( Ken Jeong ) из шоу «Певец в маске» (Masked Singer), Уилл Арнетт из подкаста SmartLess, Аулии Кравальо (Auli'i Cravalho) из анимационного фильма «Моана» (Moana) и некоторые из известнейших мировых лидеров мнений.

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня состоялся глобальный запуск мобильной экшн-игры для вечеринок Squad Busters от Supercell с участием Криса Хемсворта (Chris Hemsworth), Кристины Риччи (Christina Ricci), Кена Джонга (Ken Jeong), Уилла Арнетта (Will Arnett) и Аулии Кравальо (Auli'i Cravalho).

В стартовом трейлере актеры предстают в образах культовых персонажей игры Supercell, которые фигурируют в последнем хите мобильного игрового гиганта.

CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT E AULI'I CRAVALHO ENTRAM NO SQUAD DA SUPERCELL PARA O LANÇAMENTO GLOBAL DO JOGO CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT E AULI'I CRAVALHO ENTRAM NO SQUAD DA SUPERCELL PARA O LANÇAMENTO GLOBAL DO JOGO CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT E AULI'I CRAVALHO ENTRAM NO SQUAD DA SUPERCELL PARA O LANÇAMENTO GLOBAL DO JOGO

В Squad Busters игрокам предстоит принять участие в эпических многопользовательских матчах на 10 человек, создавая отряды в течение четырехминутных раундов и соревнуясь с соперниками за наибольшее количество драгоценных камней. Игра, в которой представлены персонажи из вселенной Supercell, предназначена для всех, у кого есть мобильное устройство, и предлагает интуитивно понятный и инклюзивный игровой процесс как для простых игроков, так и для тех, кого привлекает более интенсивный дух соперничества.

Рекламный ролик начинается со сцены, в которой мирно спящий человек просыпается от кукареканья Кена Джонга из «Певца в маске» в роли эксцентричного Цыпленка и видит перед собой пять персонажей из Squad Busters. Хемсворт представет в образе могущественного Короля Варваров, мрачная Риччи — в образе Ведьмы, Арнетт — в роли дружелюбного Дровосека Грега, а Кравальо — в роли милой, вооруженной дробовиком Шелли.

Затем команда знаменитостей приступает к реализации своей миссии — расцветить красками жизнь игрока, следуя за ним с утра до вечера. В серии комических сцен, снятых режиссером Джоди Хиллом (Jody Hill), актеры сопровождают нашего геймера на собеседование с потенциальным работодателем и в кабинку туалета, а потом набиваются в машину, чтобы вместе выдать классической номер от Nickelback «How You Remind Me» в стиле Carpool Karaoke.

Затем голливудская банда, подшучивая над посохом Риччи, вызывающим скелетов, сталкивается с командой другого игрока, персонажей которой исполняют интернет-сенсации: суперзвезда TikTok Белла Поарч (Bella Poarch) в роли Ведьмы, лесоруб в реальной жизни Торен Брэдли (Thoren Bradley) в роли Грега, «легенда фонограммы» Габриэла Моура (Gabriela Moura) в роли Шелли и экстравагантный ZHC с YouTube в роли Цыпленка.

Как знак понимающему зрителю, во время битвы в ролике на мгновение возникает «профессиональный демонстрант» Сет Филлипс (Seth Phillips), более известный как чувак с плакатом (Dude With Sign), чтобы «обратиться к молодой аудитории».

Squad Busters — долгожданная первая игра Supercell, выпущенная на глобальный рынок за последние пять лет. По данным собственного анализа компании, на сегодняшний день игра собрала 40 миллионов предварительных регистраций*, что делает ее самой быстрой мобильной игрой, достигшей этого рубежа. Это сломало все внутренние прогнозы Supercell, которая ожидала, что игра повторит успех своих предыдущих хитов – Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale и Brawl Stars – и принесет более 1 млрд долларов дохода за весь период существования.

Илкка Паананен (Ilkka Paananen), генеральный директор компании Supercell, сказал: «После невероятной реакции на глобальный анонс Squad Busters мы очень рады, что игроки во всем миру теперь смогут насладиться игрой! Наши разработчики придерживаются чрезвычайно высоких стандартов качества при выпуске новых игр, но в свою очередь это означает, что большинство игр, над которыми они работают, надолго застревают в лабораториях. Из-за этого мы не выпускали новых игр более пяти лет. Вот почему этот момент, запуск Squad Busters, такой особенный для нас! Я благодарю команду Squad за их потрясающих труд, который привел к выпуску новой, невероятно увлекательной игры для наших пользователей во всем мире.

Наша команда хотела отметить это событие сногсшибательным шоу, поэтому нам показалось хорошей идеей устроить забавное столкновение между иконами Голливуда и звездами социальных сетей, чтобы показать, что жизнь действительно веселее, когда вы не одни!»

Поклонники во всем мире с устройствами iOS и Android могут скачать игру прямо сейчас.

Примечания для редакторов

* Включая предварительную регистрацию, а также загрузки на рынках, где игра Squad Busters доступна с 25 апреля.

О компании Supercell

Supercell — компания по разработке игр со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) и офисами в Сан-Франциско, Сеуле и Шанхае. С момента своего основания в 2010 году компания выпустила на мировой рынок пять игр: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale и Brawl Stars. Мечта Supercell — создавать игры, в которые годами будут играть как можно больше людей и которые запомнятся навсегда.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=QMH_SGJciQY

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2424345/Squad_Busters___Group_Shot__Office.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2424344/Squad_Busters___Portal___Characters.jpg