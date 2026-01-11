CIFF Guangzhou 2026: a Exposição de Mobiliário Doméstico terá como destaque a inovação global em móveis e a conectividade da cadeia de suprimentos

China International Furniture Fair (Guangzhou)

11 jan, 2026

GUANGZHOU, China, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- De 18 a 31 de março de 2026, será realizada em Guangzhou a 57ª Feira Internacional de Móveis da China (CIFF Guangzhou 2026), com o tema CONECTAR•CRIAR. A Exposição de Mobiliário Doméstico, uma das três exposições principais da CIFF Guangzhou, acontecerá de 18 a 21 de março. Com uma área de 430.000 metros quadrados, permitirá que marcas, compradores e designers estrangeiros participem da cadeia de suprimentos da China, acompanhem as tendências mundiais e explorem novas oportunidades comerciais.

A próxima edição será mais completa, contando com mais marcas nas áreas de design comercial, estofados, mobiliário para sala de jantar e sala de estar, mobiliário para áreas externas e decoração, acompanhando as mudanças estruturais no mercado mundial de móveis.

CONECTAR Design global, estilo de vida e tendências futuras

O design continua definindo o futuro do setor, e a Exposição de Design Oriental da CIFF 2026 ocupará 40.000 metros quadrados, apresentando mais de 100 marcas que estão inovando no setor de artigos de decoração.

Em resposta à demanda global, a feira destacará soluções influenciadas pela evolução dos estilos de vida e pelas mudanças demográficas. Na Área D, exposições com curadoria darão destaque a mobiliário adaptado a idosos e soluções inteligentes para a terceira idade oferecidas por cerca de 150 empresas na seção Silver Life, enquanto a seção Pet Life apresentará designs influenciados pela tendência crescente da coabitação entre humanos e animais de estimação.

Para complementar, uma área de vida inteligente de 10.000 metros quadrados apresentará soluções como sistemas inteligentes para dormir e tecnologias de monitoramento da saúde, atendendo à crescente demanda por ambientes domésticos mais saudáveis.

A vida ao ar livre continuará sendo outro destaque, com uma área de 50 mil metros quadrados mostrando inovações no ecossistema de atividades ao ar livre e estilos de vida inspirados na natureza. O segmento de decoração de interiores enfatizará a sustentabilidade e o patrimônio cultural, respondendo ao crescente interesse pelo design ambientalmente responsável.

CRIAR Novas possibilidades, Crescimento e Alcance internacional

O setor de mobiliário para sala de jantar e sala de estar reforçará ainda mais o posicionamento da feira como "Feita para o mundo". Ocupando uma área de 120.000 metros quadrados e reunindo mais de 800 fabricantes, a exposição destacará a eficiência da cadeia de suprimentos e a fabricação focada no design. Produtos de alta qualidade vão mostrar como recursos avançados de produção se transformam em designs competitivos, enquanto plataformas dedicadas vão permitir conexões mais diretas entre fabricantes e consumidores internacionais.

A SOFA PLUS retornará com mais marcas, navegabilidade e serviços aprimorados para o público global, posicionando-se como um importante portal para as marcas chinesas de sofás em todo o mundo.

Uma das maiores feiras de móveis do mundo, a CIFF Guangzhou é uma ponte importante entre a China e a indústria global de móveis, oferecendo valor real em conexões comerciais e insights sobre tendências. Acesse https://www.ciff-gz.com/en para mais informações.

