CIFF 광저우 2026: 가구 전시 개최로 글로벌 가구 혁신과 공급망 연결 집중 조명

광저우, 중국 2026년 1월 10일 /PRNewswire/ -- 제57회 중국국제가구박람회(China International Furniture Fair•CIFF 광저우 2026)가 2026년 3월 18일부터 31일까지 '커넥트•크리에이트(CONNECT•CREATE)'를 주제로 중국 광저우에서 개최된다. CIFF 광저우의 3대 핵심 전시 중 하나인 가구 전시(Home Furniture Exhibition)는 3월 18일부터 21일까지 나흘간 진행된다. 총 전시 면적은 43만 제곱미터로, 해외 브랜드와 바이어, 디자이너들이 대거 참여해 중국의 공급망과 직접 연결되고 글로벌 트렌드를 파악하며 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 장이 될 전망이다.

이번 57회 박람회에서는 글로벌 가구 시장의 구조적 변화를 반영해, 상업 디자인, 가죽 및 패브릭 가구, 다이닝 및 리빙 가구, 아웃도어 가구, 홈 데코 등 분야에서 참가 브랜드를 폭넓게 확대한다.

CONNECT - 글로벌 디자인, 라이프스타일, 미래 트렌드

디자인은 여전히 산업의 미래를 이끈다. CIFF 2026의 이스트 디자인 쇼(East Design Show)는 4만 제곱미터 규모로 열리며 소프트 퍼니싱(soft furnishing) 혁신을 선도하는 100개 이상의 브랜드가 참여한다.

글로벌 수요에 대응해 이번 박람회는 변화하는 라이프스타일과 인구 구조의 변화에 따른 맞춤형 솔루션에 집중한다. D 구역에 마련된 실버 라이프(Silver Life) 섹션에서는 약 150개 기업이 참여해 고령 친화적 가구와 스마트 노인 돌봄 솔루션을 선보이며, 펫 라이프(Pet Life) 섹션에서는 반려동물과 인간이 공존하는 주거 디자인의 최신 트렌드를 조명한다.

이와 함께 1만 제곱미터 규모의 스마트 리빙 존에서는 지능형 수면 시스템과 건강 모니터링 기술 등 보다 건강한 주거 환경에 대한 수요를 반영한 솔루션이 소개된다.

아웃도어 라이프스타일 역시 주목받은 분야로, 5만 제곱미터 규모의 전시 구역에 아웃도어 전반에 걸친 혁신과 자연에서 영감을 받은 라이프스타일을 선보인다. 홈 데코 부문에서는 친환경적이고 책임 있는 디자인에 대한 관심 증가에 발맞춰 지속 가능성과 문화적 유산을 강조할 예정이다.

CREATE - 새로운 가능성, 성장, 글로벌 확장

다이닝 및 리빙룸 가구 부문은 '세계를 위한 제조(Made for the World)'라는 박람회의 위상을 한층 강화할 예정이다. 12만 제곱미터 규모의 전시 공간에 800개 이상의 제조사가 참여해 공급망 효율성과 디자인 중심의 제조 역량을 집중 조명한다. 하이엔드 제품들은 첨단 생산 역량이 어떻게 경쟁력 있는 디자인으로 구현되는지 보여주며, 전용 플랫폼을 통해 제조사와 글로벌 소비자가 더 직접 연결할 수 있는 환경을 조성한다.

소파 플러스(SOFA PLUS)는 더 많은 브랜드 참여와 개선된 동선, 글로벌 관람객을 위한 강화된 서비스를 통해 다시 선보이며, 중국 소파 브랜드의 글로벌 진출을 위한 핵심 관문으로 자리 잡을 예정이다.

세계 최대 규모의 가구 박람회 중 하나인 CIFF 광저우는 중국과 글로벌 가구 산업을 잇는 핵심 가교로서, 실질적인 무역 매칭과 트렌드 인사이트를 제공하고 있다. 자세한 정보는 https://www.ciff-gz.com/en에서 확인할 수 있다.

