CIFF Guangzhou 2026: La exposición de muebles para el hogar destacará la innovación global en muebles

GUANGZHOU, China, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 18 al 31 de marzo de 2026, se celebrará en Guangzhou la 57ª Feria Internacional del Mueble de China (CIFF Guangzhou 2026), bajo el lema CONECTAR•CREAR. La Exposición de Muebles para el Hogar, una de las tres exposiciones principales de CIFF Guangzhou, tendrá lugar del 18 al 21 de marzo. Con una superficie de 430.000 metros cuadrados, permitirá a marcas, compradores y diseñadores extranjeros interactuar con la cadena de suministro de China, seguir las tendencias globales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

La próxima edición ampliará su alcance con más marcas de diseño comercial, tapicería, muebles de comedor y sala de estar, muebles de exterior y decoración del hogar, reflejando los cambios estructurales en el mercado global del mueble.

CONECTAR Diseño global, estilo de vida y tendencias futuras

El diseño continúa moldeando el futuro de la industria, y la Feria de Diseño Este de CIFF 2026 ocupará 40.000 metros cuadrados, presentando más de 100 marcas que impulsan la innovación en tapicería.

En respuesta a la demanda global, la feria destacará soluciones adaptadas a la evolución de los estilos de vida y los cambios demográficos. En el Área D, se presentarán vitrinas seleccionadas que destacarán muebles adaptados a la edad y soluciones inteligentes para el cuidado de personas mayores de unas 150 empresas en la sección Silver Life, mientras que la sección Pet Life explorará el diseño influenciado por la creciente tendencia de la convivencia entre personas y mascotas.

Como complemento, una zona de vida inteligente de 10.000 metros cuadrados presentará soluciones como sistemas inteligentes para el sueño y tecnologías de monitorización de la salud, en línea con la creciente demanda de entornos domésticos más saludables.

La vida al aire libre seguirá siendo un foco clave, con una zona de 50.000 metros cuadrados que destacará la innovación en el ecosistema exterior y los estilos de vida inspirados en la naturaleza. El segmento de decoración del hogar hará hincapié en la sostenibilidad y el patrimonio cultural, respondiendo al creciente interés en el diseño responsable con el medio ambiente.

CREAR nuevas posibilidades, crecimiento y alcance internacional

El sector del mobiliario de comedor y sala de estar reforzará aún más el posicionamiento de la feria como "Hecho para el Mundo". Con una superficie de 120.000 metros cuadrados y la presencia de más de 800 fabricantes, la feria destacará la eficiencia de la cadena de suministro y la fabricación orientada al diseño. Productos de alta gama demostrarán cómo las capacidades de producción avanzadas se traducen en diseños competitivos, mientras que plataformas especializadas facilitarán conexiones más directas entre fabricantes y consumidores internacionales.

SOFA PLUS regresará con más marcas, una navegación optimizada y servicios mejorados para el público global, posicionándose como una puerta de entrada clave para las marcas chinas de sofás en todo el mundo.

Como una de las ferias de muebles más grandes del mundo, CIFF Guangzhou actúa como un puente clave entre China y la industria mundial del mueble, aportando valor tangible en la creación de contactos comerciales y el análisis de tendencias.

