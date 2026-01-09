CIFF Guangzhou 2026: Möbelmesse rückt globale Möbelinnovationen und Lieferkettenvernetzung in den Fokus

GUANGZHOU, China, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis 31. März 2026 findet in Guangzhou die 57. China International Furniture Fair (CIFF Guangzhou 2026) unter dem Motto CONNECT •CREATE statt. Die Möbelmesse, eine der drei wichtigsten Ausstellungen der CIFF Guangzhou, findet vom 18. bis 21. März statt. Auf einer Fläche von 430.000 Quadratmetern können ausländische Marken, Einkäufer und Designer mit der chinesischen Lieferkette in Kontakt treten, globale Trends verfolgen und neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden.

Die kommende Ausgabe wird ihr Spektrum um weitere Marken aus den Bereichen kommerzielles Design, Polstermöbel, Ess- und Wohnzimmermöbel, Outdoor-Möbel und Wohnaccessoires erweitern und damit den strukturellen Veränderungen auf dem globalen Möbelmarkt Rechnung tragen.

CONNECT Globales Design, Lifestyle und Zukunftstrends

Design prägt weiterhin die Zukunft der Branche, und die East Design Show der CIFF 2026 wird sich über 40.000 Quadratmeter erstrecken und mehr als 100 Marken präsentieren, die Innovationen im Bereich Heimtextilien vorantreiben.

Als Reaktion auf die globale Nachfrage wird die Messe Lösungen in den Mittelpunkt stellen, die von sich wandelnden Lebensstilen und demografischen Veränderungen geprägt sind. In Bereich D werden kuratierte Ausstellungen altersgerechte Möbel und intelligente Lösungen für die Altenpflege von rund 150 Unternehmen im Bereich „Silver Life" präsentieren, während der Bereich „Pet Life" Designs vorstellt, die vom wachsenden Trend des Zusammenlebens von Menschen und Haustieren beeinflusst sind.

Ergänzend dazu werden in einem 10.000 Quadratmeter großen Bereich für intelligentes Wohnen Lösungen wie intelligente Schlafsysteme und Technologien zur Gesundheitsüberwachung vorgestellt, die der wachsenden Nachfrage nach gesünderen Wohnumgebungen entsprechen.

Das Leben im Freien bleibt ein wichtiger Schwerpunkt: Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern werden Innovationen im gesamten Outdoor-Ökosystem und naturinspirierte Lebensstile vorgestellt. Der Bereich Wohnkultur wird Nachhaltigkeit und kulturelles Erbe in den Vordergrund stellen und damit auf das steigende Interesse an umweltbewusstem Design reagieren.

CREATE Neue Möglichkeiten, Wachstum und internationale Reichweite

Der Bereich Ess- und Wohnzimmermöbel wird die Positionierung der Messe als „Made for the World" weiter stärken. Auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern und mit mehr als 800 Herstellern wird die Messe die Effizienz der Lieferkette und die designorientierte Fertigung in den Vordergrund stellen. Hochwertige Produkte werden zeigen, wie fortschrittliche Produktionskapazitäten zu wettbewerbsfähigen Designs führen, während spezielle Plattformen eine direktere Verbindung zwischen Herstellern und internationalen Verbrauchern ermöglichen.

SOFA PLUS kehrt mit mehr Marken, einer verbesserten Navigation und erweiterten Dienstleistungen für ein globales Publikum zurück und positioniert sich als wichtiges Tor für chinesische Sofamarken weltweit.

Als eine der weltweit größten Möbelmessen dient die CIFF Guangzhou als wichtige Brücke zwischen China und der globalen Möbelindustrie und bietet einen greifbaren Mehrwert in den Bereichen Handelsvermittlung und Trendbeobachtung. Besuchen Sie https://www.ciff-gz.com/en für weitere Informationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858060/image_809613_22762135.jpg