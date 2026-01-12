2026中國家博會（廣州）：民用家具展將聚焦全球家具創新與供應鏈聯結

廣州2026年1月12日 /美通社/ -- 2026年3月18日至31日，第57屆中國（廣州）國際家具博覽會（簡稱「2026中國家博會（廣州）」）將在廣州舉辦，主題為「鏈新」。作為中國家博會（廣州）三大核心展覽之一的民用家具展(Home Furniture Exhibition)，將於3月18日至21日舉辦。展會面積達43萬平方米，將助力海外品牌、買家和設計師對接中國供應鏈，追蹤全球趨勢，探索新興商機。

本屆展會將進一步擴大范圍，匯集更多來自商業設計、軟體家具、餐客廳家具、戶外家具及家居裝飾領域的品牌，折射出全球家具市場的結構變遷。

聯結全球設計、生活方式與未來趨勢

設計持續塑造行業未來，2026中國家博會的意思•設計展(East Design Show)將占地4萬平方米，匯聚100多個推動軟裝創新的品牌。

為響應全球需求，展會將重點展示因生活方式演變和人口結構變化而催生的解決方案。在D區，精心策劃的展示區將重點呈現「銀發生活」板塊約150家企業的適老化家具和智能養老解決方案，而「寵物生活」板塊將探索人寵共居趨勢影響下的設計。

作為補充，一個占地1萬平方米的智慧家居展區將展示智能睡眠系統、健康監測技術等解決方案，順應人們對更健康家居環境日益增長的需求。

戶外生活仍是關注焦點，一個5萬平方米的展區將重點展示戶外生態系統及崇尚自然生活方式的創新。家居裝飾板塊將強調可持續性與文化遺產，呼應市場對環保設計日益濃厚的興趣。

創造新可能、新增長與國際觸達

餐客廳家具板塊將進一步強化展會「為全球而造」(Made for the World)的定位。該板塊占地12萬平方米，匯聚800多家制造商，將突出供應鏈效率和設計驅動型制造。高端產品將展示先進生產能力如何轉化為具有競爭力的設計，而專屬平台將促進制造商與國際消費者更直接的對接。

SOFA PLUS展區將攜更多品牌回歸，為全球觀眾提供優化的導覽和更完善的服務，鞏固其作為中國沙發品牌通往全球市場的關鍵門戶地位。

作為全球規模領先的家具展覽之一，中國家博會（廣州）是中國與全球家具行業之間的重要橋梁，在貿易配對和趨勢洞察方面提供切實價值。更多信息請訪問：https://www.ciff-gz.com/en

