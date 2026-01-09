CIFF (Salon international du meuble en Chine) Guangzhou 2026 : l'exposition consacrée au mobilier de la maison mettra en avant l'innovation mondiale en la matière et la connexion de la chaîne d'approvisionnement

GUANGZHOU, Chine, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Du 18 au 31 mars 2026 se tiendra à Guangzhou le 57e salon international du meuble en Chine (CIFF Guangzhou 2026), placé sous le thème CONNEXION•CRÉATION. L'exposition sur le mobilier de maison, l'une des trois expositions clés du CIFF Guangzhou, aura lieu du 18 au 21 mars. S'étendant sur 430 000 mètres carrés, elle permettra aux marques, aux acheteurs et aux créateurs étrangers d'accéder à la chaîne d'approvisionnement chinoise, de suivre les tendances mondiales et d'explorer les possibilités commerciales émergentes.

Reflétant les mutations structurelles qui affectent le marché mondial de l'ameublement, l'édition à venir élargira son champ d'action en accueillant davantage de marques dans les domaines du design commercial, des meubles rembourrés, des meubles de salle à manger et de salon, du mobilier d'extérieur et de la décoration intérieure.

CONNEXION : design mondial, style de vie et tendances futures

Confirmant que le design continue de façonner l'avenir du secteur, l'exposition sur le design asiatique du CIFF 2026 présentera sur 40 000 mètres carrés plus de 100 marques à l'origine des tissus d'ameublement les plus innovants.

En réponse à la demande mondiale, le salon mettra en lumière des solutions conçues pour s'adapter à l'évolution des modes de vie et aux changements démographiques. Dans la zone D, des vitrines spécialisées mettront en vedette des meubles pensés pour répondre aux besoins des personnes âgées et des solutions intelligentes pour leur apporter des soins, proposés par quelque 150 entreprises dans l'espace « Vie des aînés », tandis que l'espace « Vie des animaux de compagnie » s'attachera à montrer toutes les perspectives offertes pour le design par la tendance croissante à l'adoption d'un animal de compagnie.

En complément, une zone de 10 000 mètres carrés dédiée à la vie intelligente exposera des solutions telles que des systèmes connectés de suivi du sommeil et des technologies de surveillance de la santé, afin de satisfaire à une demande accrue d'environnements domestiques plus sains.

La vie en plein air restera au centre des préoccupations, avec une zone de 50 000 mètres carrés visant à promouvoir l'innovation dans l'écosystème extérieur et des modes de vie inspirés par la nature. En accord avec un intérêt grandissant pour un design respectueux de l'environnement, le segment de la décoration intérieure mettra l'accent sur la durabilité et le patrimoine culturel.

CRÉATION : nouvelles possibilités, croissance et rayonnement international

Le secteur des meubles de salle à manger et de salon consolidera le positionnement du salon, qui se veut « Fait pour le monde ». Réunissant plus de 800 fabricants sur 120 000 mètres carrés, l'exposition mettra en avant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la fabrication axée sur la conception. Des produits de pointe démontreront comment des capacités de production avancées se traduisent par des conceptions compétitives, tandis que des plateformes spécialisées favoriseront des relations plus directes entre les fabricants et les consommateurs internationaux.

Passerelle clé pour les marques chinoises de canapés dans le monde entier, SOFA PLUS fera son retour avec davantage de marques, un parcours amélioré et des services renforcés pour le public mondial.

Apportant une valeur ajoutée tangible en matière de rencontres commerciales et d'informations sur les tendances, le CIFF Guangzhou, l'un des plus grands salons mondiaux du mobilier, sert véritablement de pont entre la Chine et l'industrie mondiale du meuble. Veuillez consulter le site https://www.ciff-gz.com/en pour obtenir plus d'informations.

