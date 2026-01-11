CIFF Гуанчжоу 2026: выставка мебели для дома продемонстрирует глобальные инновации в области мебели и связи цепочек поставок

ГУАНЧЖОУ, Китай, 11 января 2026 г. /PRNewswire/ -- С 18 по 31 марта 2026 года в Гуанчжоу пройдет 57-я Китайская международная мебельная выставка-ярмарка (CIFF Гуанчжоу 2026), посвященная теме CONNECT•CREATE (СВЯЗЬ • СОЗИДАНИЕ). Выставка мебели для дома, как одна из трех ключевых экспозиций выставки CIFF Гуанчжоу, пройдет с 18 по 21 марта. Эта экспозиция на площади 430 000 кв. метров поможет зарубежным брендам, покупателям и дизайнерам наладить связи с логистической цепочкой в Китае, проследить глобальные тенденции и изучить новые возможности для бизнеса.

Предстоящее мероприятие расширит охват за счет большего количества брендов в областях коммерческого дизайна, мягкой мебели, мебели для столовых и гостиных, уличной мебели и предметов домашнего декора, отражая структурные изменения на мировом мебельном рынке.

СВЯЗЬ глобального дизайна, стиля жизни и будущих тенденций

Дизайн продолжает определять будущее отрасли, и East Design Show (Экспозиция восточного дизайна) на выставке CIFF 2026 займет 40 000 кв. метров, чтобы представить более 100 брендов, развивающих инновации в области мягкой мебели.

В ответ на глобальный спрос на ярмарке будут продемонстрированы решения, сформированные меняющимися аспектами стиля жизни и демографическими изменениями. В Зоне D на специально подобранных стендах будет представлена мебель, удобная для пожилых людей, и умные решения для ухода за пожилыми людьми, созданные почти 150 компаниями, в секции Silver Life (Серебряный век), а секция Pet Life (Жизнь домашних любимцев) будет посвящена исследованию дизайна, определяемого влиянием растущей тенденции к жизни людей с домашними питомцами.

В дополнение к этому зона, посвященная интеллектуальным технологиям для жизни, площадью 10 000 кв. метров представит такие решения, как интеллектуальные системы для сна и технологии мониторинга состояния здоровья, в соответствии с растущим спросом на более здоровую домашнюю среду.

Жизнь на открытом воздухе останется ключевым направлением, и зона площадью 50 000 кв. метров будет посвящена инновациям в экосистеме изделий для открытого воздуха и стилю жизни, вдохновленному природой. В сегменте предметов домашнего декора основное внимание будет уделено экологической устойчивости и культурному наследию в ответ на растущий интерес к экологически ответственному дизайну.

СОЗДАНИЕ новых возможностей, рост и международный охват

Сектор мебели для столовой и гостиной дополнительно укрепит позиционирование ярмарки — «Сделано для всего мира». Экспозиция на площади 120 000 кв. метров, которая соберет более 800 производителей, представит эффективность цепочек поставок и ориентированное на дизайн производство. Высококлассные изделия продемонстрируют, как передовые производственные возможности превращаются в конкурентоспособный дизайн, а специализированные платформы обеспечат более прямые связи между производителями и международными потребителями.

Экспозиция SOFA PLUS пройдет вновь с еще большим количеством брендов, оптимизированной навигацией и улучшенными услугами для глобальной аудитории, позиционируясь как главный шлюз для доступа к китайским брендам диванов по всему миру.

Являясь одной из крупнейших в мире мебельных выставок, CIFF Гуанчжоу служит ключевым мостом между Китаем и мировой мебельной отраслью, принося практическую пользу в плане поиска торговых партнеров и понимания тенденций. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.ciff-gz.com/en.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2858060/image_809613_22762135.jpg