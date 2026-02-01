Exposição de escritórios e espaços comerciais da CIFF Guangzhou 2026 destacará a transformação sustentável nos locais de trabalho

GUANGZHOU, China, 1º de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A 57ª Feira Internacional de Móveis da China (CIFF Guangzhou 2026) será realizada em Guangzhou, de 18 a 31 de março, com o tema "CONECTAR•CRIAR." Como segmento central da Feira, a Exposição de Escritórios e Espaços Comerciais, programada para 28 a 31 de março, colocará a sustentabilidade no centro de sua agenda. Ao traduzir conceitos de sustentabilidade em oportunidades comerciais tangíveis, a exposição busca impulsionar o avanço da indústria por meio da ressonância de valores e da inovação empresarial.

CIFF 2026

A exposição apresentará um modelo abrangente de local de trabalho ecológico, atualizando três setores-chave, ambientes de escritório, assentos de escritório e espaços comerciais públicos, para demonstrar práticas ecológicas que abrangem materiais, design e aplicações espaciais.

Os ambientes de escritório estão evoluindo rapidamente à medida que o trabalho híbrido se consolida, o bem-estar estimula a produtividade e o Net-Zero Industry Act (Lei da Indústria de Emissões Líquidas Zero) acelera a mudança. Em resposta a essas mudanças, a exposição destacará soluções para escritórios centradas nas pessoas, com baixas emissões de carbono e integradas digitalmente, apresentando móveis e produtos complementares, juntamente com segmentos em rápido crescimento, como cuidados de saúde, cuidados a idosos e aplicações para escritórios inteligentes.

O design voltado para a saúde também será fundamental para as soluções de assentos, à medida que a inovação ergonômica e os materiais sustentáveis convergem para abordar o bem-estar a longo prazo no local de trabalho. O setor demonstrará como o design dos assentos pode promover posturas mais saudáveis, estilos de trabalho adaptáveis e uma produção ambientalmente responsável, reforçando o papel do mobiliário no desempenho holístico do local de trabalho.

O Espaço comercial público será outro foco importante, refletindo mudanças no design e na operação. À medida que os usos convergem e a tecnologia se integra, a sustentabilidade e a resiliência assumem prioridade. As soluções em exposição abordarão diversos cenários, incluindo educação, saúde, hotelaria, complexos comerciais e centros de transporte, apresentando sistemas modulares, materiais de baixo carbono, gestão inteligente do espaço e tecnologias de controle ambiental saudáveis.

A exposição também lançará a LUMINOUS PATH 2.0, uma série de mostras temáticas que unem a colaboração do setor, narrativas culturais e experimentação voltada para o futuro.

Linking Design Star enfatizará a transformação comercial de ideias sustentáveis, enquanto as instalações do D&A Culture Center revisitarão conceitos clássicos de design de escritórios e explorarão novos cenários influenciados pela colaboração e circularidade. O Pavilhão Temático do Escritório 2026 apresentará um ambiente de escritório experimental construído com materiais sustentáveis e lógica de design modular, integrando arquitetura, produtos e arte para imaginar os ecossistemas de escritório da próxima geração.

Como parte essencial da CIFF Guangzhou 2026, a Exposição de Espaços Comerciais e de Escritórios reforça o papel da Feira como centro global do setor. Os profissionais do setor estão convidados (inscreva-se aqui: https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ) a se reunir em Guangzhou para conhecer soluções sustentáveis, trocar ideias e identificar novas oportunidades que definirão o futuro do trabalho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873298/CIFF2026.jpg

FONTE China International Furniture Fair (Guangzhou)