CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA A DRA. ANNE-MARIE IMAFIDON COMO GANHADORA DO PRÊMIO THE POWER OF RADIANCE 2026

TÓQUIO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Clé de Peau Beauté anunciou que a Dra. Anne-Marie Imafidon, CEO e cofundadora da Stemettes, é a vencedora do The Power of Radiance Awards 2026. Em seu oitavo ano, o prêmio reconhece mulheres cuja atuação, liderança e conquistas impulsionaram a educação de meninas e ampliaram oportunidades para as próximas gerações. A iniciativa reflete o compromisso de longo prazo da Clé de Peau Beauté com o apoio à educação de meninas, reconhecida como uma das forças mais transformadoras para liberar potencial e construir um futuro mais promissor para comunidades em todo o mundo.

A Dra. Imafidon é reconhecida mundialmente por sua dedicação em transformar o cenário de STEAM para meninas e pessoas não binárias. À frente da Stemettes, ela construiu um ecossistema inspirador e inclusivo que conecta jovens talentos a ambientes reais de STEAM, de hackathons práticos e academias de certificação vinculadas à indústria a círculos de mentoria e encontros com modelos de referência. Sua abordagem prioriza alegria, representatividade e pertencimento, garantindo que cada jovem consiga se enxergar em áreas nas quais mulheres e pessoas não binárias ainda são sub-representadas. Mais de 70 mil[1] jovens já participaram dos programas da Stemettes em todo o mundo, e muitos apontam a experiência como um divisor de águas em sua autoconfiança e em seus projetos de futuro.

"As meninas merecem não apenas aprender, mas liderar", afirmou a Dra. Imafidon. "Quando têm espaço para serem curiosas, criativas e plenamente fiéis a si mesmas, vemos acontecer coisas extraordinárias". "É um privilégio apoiar essa nova geração enquanto descobre sua própria força, e sou grata à Clé de Peau Beauté por reconhecer a importância de criar essas oportunidades".

Nascida em Londres, filha de pais nigerianos, a Dra. Imafidon demonstrou habilidade acadêmica excepcional desde cedo, tendo sido aprovada em seus primeiros GCSEs aos dez anos de idade. Ela concluiu o mestrado em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade de Oxford, tornando-se uma das mulheres mais jovens a obter o título. Ao reconhecer as barreiras enfrentadas por meninas e pessoas não binárias nas áreas técnicas, ela cofundou a Stemettes, em 2013, para oferecer experiências práticas em STEAM, mentoria e uma comunidade de apoio. Hoje, é uma das principais vozes na redefinição de quem pertence ao universo STEAM: franca, inovadora e comprometida em incentivar jovens a imaginar futuros que ultrapassem fronteiras tradicionais.

O trabalho da Dra. Imafidon reflete a filosofia do The Power of Radiance Awards: a de que a educação é a chave para revelar o brilho interior de cada menina, permitindo que ela construa um futuro mais luminoso para si e para sua comunidade.

"O The Power of Radiance Awards homenageia mulheres que iluminam o caminho de outras por meio de suas contribuições ao empoderamento de meninas nas áreas de STEAM, e a Dra. Anne-Marie Imafidon é um exemplo extraordinário desse espírito", afirmou Naomi Kawanishi, presidente global da marca Clé de Peau Beauté. "O trabalho dela à frente da Stemettes está redefinindo o que jovens enxergam como possível para si mesmos". "Sua confiança, sua clareza e seu compromisso nos inspiram a seguir apoiando o potencial ilimitado que existe em cada menina". "É uma honra reconhecer seu impacto e apoiar a continuidade de seus esforços para construir um futuro mais promissor para todos".

O The Power of Radiance Awards integra o compromisso global da Clé de Peau Beauté de promover a educação como força transformadora. No centro dessa missão está o The Serum, produto icônico da marca e primeiro passo do ritual de cuidados, desenvolvido para despertar a Skin Intelligence (a capacidade inata da pele de distinguir estímulos positivos e negativos) ao mesmo tempo em que ativa a fonte de vitalidade e luminosidade.

Refletindo a convicção de que mudanças significativas começam com um primeiro passo, a Clé de Peau Beauté destinou o The Serum a essa iniciativa e comprometeu parte das vendas do produto para ampliar sua missão.

A cada ano, o prêmio homenageia uma mulher inspiradora cujo trabalho gerou impacto relevante e mensurável na vida de meninas por meio da educação, da mentoria e do fortalecimento comunitário. A Dra. Imafidon se junta a vencedoras de edições anteriores, cuja liderança segue ampliando caminhos e oportunidades para meninas em todo o mundo.

Por meio da edição de 2026 do prêmio, a Clé de Peau Beauté apoiará a Dra. Imafidon e a Stemettes na expansão de programas que oferecem a jovens acesso a oportunidades enriquecedoras de aprendizado em STEAM, oficinas práticas e mentoria orientada, estimulando a curiosidade, a confiança e a resiliência que abrem caminho para um futuro mais luminoso.

Sobre a Dra. Anne-Marie Imafidon

A Dra. Anne-Marie Imafidon, MBE, é uma cientista da computação, matemática e empreendedora social pioneira. Ela é CEO e cofundadora da Stemettes, iniciativa social premiada dedicada a inspirar e apoiar meninas e pessoas não binárias nas áreas de STEAM. Reconhecida mundialmente por defender a diversidade e o acesso equitativo a oportunidades, é palestrante convidada em eventos de destaque, autora e conselheira de grandes organizações. Conhecida por sua visão ousada e mobilizadora, a Dra. Imafidon incentiva meninas a buscar futuros além das fronteiras tradicionais e a assumir seu potencial com confiança. Ela foi nomeada Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) por seus serviços prestados às jovens mulheres e aos setores de STEAM.

Sobre a Stemettes

Fundada em 2013, a Stemettes é uma empresa social sediada no Reino Unido que oferece a meninas e pessoas não binárias acesso gratuito e prático às áreas de STEAM por meio de academias, programas de mentoria, oficinas e eventos. Com a missão de garantir que essas jovens se enxerguem em carreiras de STEAM, a Stemettes alia aprendizado prático a modelos de referência inspiradores e a oportunidades de conexão com o mercado. A organização já alcançou mais de 70 mil[1] jovens até o momento.

Sobre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, marca global de luxo em cuidados com a pele e maquiagem da Shiseido Co., Ltd., foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa "a chave para a beleza da pele". Guiada por uma refinada sensibilidade estética japonesa e por inteligência científica, a marca combina ciência de ponta com modernidade e sofisticação. Presente em 27 países e regiões, a missão da Clé de Peau Beauté é revelar o poder da luminosidade que existe em cada mulher.

