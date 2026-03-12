끌레드뽀 보떼, 파워 오브 래디언스 어워즈 2026 수상자로 앤마리 이마피돈 박사 선정

STEAM 교육을 통해 소녀들의 잠재력을 일깨우고 보다 빛나는 미래를 여는 글로벌 옹호자 인정

도쿄, 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 끌레드뽀 보떼(Clé de Peau Beauté)가 스테메츠(Stemettes) CEO 겸 공동설립자인 앤 마리 이마피돈(Anne-Marie Imafidon) 박사를 파워 오브 래디언스 어워즈 2026(The Power of Radiance Awards 2026) 수상자로 선정했다고 발표했다. 올해로 8회를 맞는 본 상은 소녀 교육을 증진하고 미래 세대를 위한 기회를 확장하는 데 기여한 여성의 옹호 활동, 리더십, 성취를 기린다. 이는 소녀 교육이 전 세계 공동체의 잠재력을 열고 보다 빛나는 미래를 창조하는 가장 강력한 원동력 중 하나라는 신념에 기반한 끌레드뽀 보떼의 장기적 약속을 반영한다.

파워 오브 래디언스 어워즈 2026(The Power of Radiance Awards 2026) 수상자 앤 마리 이마피돈(Anne-Marie Imafidon) 박사 앤 마리 이마피돈(Anne-Marie Imafidon) 박사 끌레드뽀 보떼(Clé de Peau Beauté) 파워 오브 래디언스 어워즈 2026(The Power of Radiance Awards 2026) 수상 장면

이마피돈 박사는 소녀와 논바이너리 청소년을 위한 STEAM 분야 환경을 혁신해 온 공로로 전 세계적으로 인정받고 있다. 그녀는 공동 설립한 스테메츠를 통해 해커톤, 산업 연계 인증 아카데미, 멘토링 서클, 롤모델과의 만남 등 실질적이고 포용적인 STEAM 생태계를 구축해 왔다. 즐거움, 가시성, 소속감을 중심에 둔 접근 방식을 통해 여성과 논바이너리 인력이 과소 대표되는 분야에서도 모든 청소년이 자신의 자리를 발견할 수 있도록 돕고 있다. 현재까지 전 세계 7만 명 이상[1]의 청소년이 스테메츠 프로그램에 참여했으며, 다수는 이를 자신감과 진로 포부에 있어 전환점으로 평가하고 있다.

이마피돈 박사는 "소녀들은 배우는 데 그치지 않고 리더가 될 기회를 누릴 자격이 있다"고 말했다. 이어 "호기심과 창의성을 자유롭게 발휘하고 있는 그대로의 자신을 표현할 수 있는 공간이 주어질 때 놀라운 일이 일어난다. 다음 세대가 자신의 힘을 발견하도록 돕는 것은 큰 영광이며, 이러한 기회의 중요성을 인정해 준 끌레드뽀 보떼에 감사한다"고 말했다.

런던에서 나이지리아계 부모 사이에서 태어난 이마피돈 박사는 어린 시절부터 뛰어난 학업 능력을 보였으며, 10세에 첫 GCSE 시험을 통과했다. 이후 옥스퍼드 대학교에서 수학 및 컴퓨터과학 석사 학위를 취득하며 최연소 여성 수료자 중 한 명이 됐다. 기술 분야에서 소녀와 논바이너리 인력이 직면하는 장벽을 인식한 이마피돈 박사는 2013년 스테메츠를 공동 설립해 실습 중심 STEAM 경험, 멘토링, 지원 커뮤니티를 제공해 왔다. 현재 이마피돈 박사는 STEAM 분야에 속할 수 있는지에 대한 인식을 재정의하는 대표적 목소리로 평가받고 있다.

이마피돈 박사의 활동은 교육이 각 소녀의 내면에 있는 빛을 일깨워 자신과 공동체의 밝은 미래를 설계하도록 돕는 열쇠라는 파워 오브 래디언스 어워즈의 철학을 체현한다.

끌레드뽀 보떼의 나오미 가와니시(Naomi Kawanishi) 글로벌 브랜드 사장은 "파워 오브 래디언스 어워즈는 STEAM 분야에서 소녀 역량 강화를 위해 길을 밝히는 여성들을 기리며, 앤 마리 이마피돈 박사는 이러한 정신을 보여주는 탁월한 사례다."고 말했다. 이어 "스테메츠와 함께한 그의 활동은 청소년이 스스로 가능성을 인식하는 방식을 변화시키고 있다. 그의 확신과 통찰, 헌신은 우리에게 모든 소녀의 무한한 잠재력을 지속적으로 지원해야 한다는 영감을 준다. 우리는 이마피돈 박사의 영향력을 일정하고 모두를 위해 더 밝은 미래를 만들고자 하는 이마피돈 박사의 지속적인 노력을 지원하게 되어 진심으로 영광으로 생각한다"고 밝혔다.

파워 오브 래디언스 어워즈는 교육을 변화의 원동력으로 삼겠다는 끌레드뽀 보떼의 글로벌 약속의 일환이다. 이 사명의 중심에는 브랜드의 아이코닉한 첫 단계 제품인 더 세럼(The Serum)이 있다. 더 세럼은 피부가 긍정적 자극과 부정적 자극을 구별하는 고유 능력인 스킨 인텔리전스(Skin Intelligence)를 일깨우고, 생기와 광채의 근원을 활성화하도록 설계됐다.

의미 있는 변화는 첫 단계에서 시작된다는 신념에 따라, 끌레드뽀 보떼는 더 세럼을 본 이니셔티브의 상징 제품으로 지정하고, 해당 제품 매출의 일부를 본 프로그램의 사명 확장에 기여하고 있다.

본 상은 매년 교육, 멘토링, 커뮤니티 역량 강화를 통해 소녀들에게 실질적이고 측정 가능한 변화를 이끈 영감을 주는 여성을 선정한다. 이마피돈 박사는 전 세계 소녀들의 진로 경로를 강화해 온 역대 수상자들의 계보에 합류하게 됐다.

2026년 수상을 통해 끌레드뽀 보떼는 이마피돈 박사와 스테메츠가 청소년에게 풍부한 STEAM 학습 기회, 체험형 워크숍, 맞춤형 멘토링을 제공하는 프로그램을 확장하도록 지원할 예정이며 이를 통해 호기심, 자신감, 회복탄력성을 키워 보다 빛나는 미래로 나아가는 기반을 마련한다는 계획이다.

앤 마리 이마피돈 박사 소개

앤 마리 이마피돈 MBE는 컴퓨터 과학자이자 수학자, 사회적 기업가다. 스테메츠의 최고경영자 겸 공동 설립자로, STEAM 분야에서 소녀와 논바이너리 인력을 고무시키고 지원하는 수상 경력의 사회적 이니셔티브를 이끌고 있다. 다양성과 공정한 기회 접근성을 옹호하는 글로벌 리더로 인정받으며, 주요 기관의 기조연설자, 저자, 자문위원으로 활동하고 있다. 대담하고 활기찬 관점으로 잘 알려진 이마피돈 박사는 젊은 세대가 전통적 경계를 넘어 미래를 상상하도록 격려하며, 자신감을 가지고 잠재력을 발휘하도록 돕고 있다. STEAM 분야 및 청소년 여성 지원 공로로 대영제국훈장을 수훈했다.

스테메츠 소개

2013년 설립된 스테메츠는 영국 기반의 사회적 기업으로, 아카데미, 멘토링, 워크숍, 행사 등을 통해 소녀들과 논바이너리 사람들에게 무료 체험형 STEAM 기회를 제공한다. STEAM 분야에서 자신을 발견할 수 있도록 실습 학습, 롤모델, 산업 연계를 결합한 프로그램을 운영하고 있으며, 현재까지 7만 명 이상[1]의 청소년에게 도달했다.

끌레드뽀 보떼 소개

1982년 시세이도(Shiseido Co., Ltd.)의 글로벌 럭셔리 스킨케어 및 메이크업 브랜드인 끌레드뽀 보떼는 우아함과 과학의 궁극적인 표현으로서 설립됐다. 끌레드뽀 보떼는 '피부 아름다움의 열쇠'를 의미한다. 일본 특유의 섬세한 미학과 지성을 바탕으로 첨단 과학과 현대적 감성을 결합한다. 전 세계 27개 국가 및 지역에서 전개되고 있으며, 모든 여성의 내면에 잠재된 광채를 깨우는 것을 사명으로 한다.

끌레드뽀 보떼 공식 웹사이트: https://www.cledepeau-beaute.com/global/powerofradiance-2026.html

끌레드뽀 보떼 공식 인스타그램: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

SOURCE Clé de Peau Beauté