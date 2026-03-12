CLÉ DE PEAU BEAUTÉ UMUMKAN DR. ANNE-MARIE IMAFIDON SEBAGAI PEMENANG THE POWER OF RADIANCE AWARDS 2026

Dr. Imafidon dikenal secara global atas dedikasinya dalam mengubah lanskap STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) bagi perempuan muda dan individu nonbiner. Melalui Stemettes, ia membangun ekosistem yang inklusif dan inspiratif yang membawa generasi muda ke lingkungan STEAM nyata, mulai dari hackathon, akademi sertifikasi yang terhubung dengan industri, hingga bimbingan dan pertemuan dengan sosok terkemuka. Pendekatan Dr. Imafidon berfokus pada kegembiraan, visibilitas, dan rasa memiliki, memastikan setiap anak muda dapat menyadari potensi mereka dalam bidang yang masih kurang terwakili oleh kaum perempuan dan individu nonbiner. Lebih dari 70.000[1] anak muda di seluruh dunia telah mengikuti program Stemettes, dan banyak di antaranya menilai pengalaman tersebut sebagai momen penting dalam membangun kepercayaan diri dan cita-cita.

"Anak perempuan tidak hanya berhak untuk belajar, namun juga memimpin," ujar Dr. Imafidon. "Ketika diberi ruang untuk mengasah keingintahuan, kreativitas, dan menjadi diri sendiri, kita melihat hal-hal luar biasa. Saya sangat gembira mendukung generasi masa depan yang ingin menemukan kekuatan mereka, dan saya berterima kasih kepada Clé de Peau Beauté atas pengakuan terhadap pentingnya menciptakan peluang ini."

Lahir di London dari orang tua yang berasal dari Nigeria, Dr. Imafidon menunjukkan kemampuan akademik luar biasa sejak usia dini. Ia lulus ujian GCSE pertama pada usia 10 tahun dan kemudian meraih gelar Master dalam Ilmu Matematika dan Ilmu Komputer dari University of Oxford, bahkan menjadi salah satu perempuan termuda yang memperoleh kualifikasi tersebut. Menyadari hambatan yang dihadapi perempuan muda dan individu nonbiner dalam bidang teknis, ia mendirikan Stemettes pada 2013 untuk memberikan pengalaman STEAM secara langsung, bimbingan, dan komunitas pendukung. Saat ini, ia menjadi sosok penting yang mengubah pandangan tentang siapa yang dapat berkiprah di bidang STEAM.

Kiprah Dr. Imafidon mencerminkan filosofi The Power of Radiance Awards: pendidikan merupakan kunci yang membuka potensi setiap anak perempuan, membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan komunitasnya.

Naomi Kawanishi, Global Brand President, Clé de Peau Beauté, mengatakan: "The Power of Radiance Awards mengapresiasi sosok perempuan yang menerangi jalan bagi orang lain melalui kontribusinya dalam pemberdayaan anak perempuan dalam bidang STEAM. Dr. Anne-Marie Imafidon menjadi contoh yang luar biasa dari semangat tersebut. Karyanya bersama Stemettes mengubah cara generasi muda melihat potensi masa depan mereka. Kami bangga mengapresiasi dampaknya dan mendukung upaya Dr. Anne-Marie Imafidon menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua."

The Power of Radiance Awards merupakan bagian dari komitmen global Clé de Peau Beauté untuk menjadikan pendidikan sebagai kekuatan transformasional. Inisiatif ini juga didukung oleh produk ikonik Clé de Peau Beauté, The Serum, yang mewujudkan Skin Intelligence – kemampuan kulit membedakan stimulus positif dan negatif, serta mengaktifkan vitalitas dan pancaran.

Sebagian dari hasil penjualan produk tersebut dialokasikan untuk mendukung misi ini.

Setiap tahun, ajang penghargaan ini mengapresiasi perempuan inspiratif yang telah memberikan dampak nyata dan terukur bagi perempuan muda melalui pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan komunitas. Dr. Imafidon bergabung dengan para pemenang sebelumnya yang terus membangun jalur dan membuka peluang bagi perempuan muda di seluruh dunia.

Melalui penghargaan tahun 2026 ini, Clé de Peau Beauté akan mendukung Dr. Imafidon dan Stemettes untuk memperluas program yang memberikan akses kepada generasi muda terhadap pembelajaran STEAM yang bermakna, lokakarya berbasiskan pengalaman, serta pendampingan terarah. Inisiatif tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri, dan ketangguhan yang menjadi fondasi menuju masa depan yang lebih cerah.

Tentang Dr. Anne-Marie Imafidon

Dr. Anne-Marie Imafidon MBE adalah ilmuwan komputer, matematikawan, dan wirausaha sosial. Ia merupakan CEO & Co-Founder, Stemettes, inisiatif sosial yang telah meraih berbagai penghargaan. Stemettes menginspirasi dan mendukung perempuan muda serta individu nonbiner dalam bidang STEAM. Dr. Imafidon dikenal secara global sebagai pembicara, penulis, dan penasihat bagi berbagai organisasi besar. Ia juga dianugerahi Member of the Order of the British Empire (MBE) atas jasanya bagi perempuan muda dan sektor STEAM.

Tentang Stemettes

Berdiri pada 2013, Stemettes adalah perusahaan sosial berbasis di Inggris yang memberikan akses gratis dan pengalaman langsung di bidang STEAM melalui akademi, mentoring, lokakarya, dan berbagai acara. Hingga kini, Stemettes ini telah menjangkau lebih dari 70.000[1] anak muda.

Tentang Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, merek mewah global dari Shiseido Co., Ltd., berdiri pada 1982 sebagai ungkapan terbaik atas keanggunan dan sains. Clé de Peau Beauté berarti "kunci keindahan kulit". Dengan ilmu estetika khas Jepang, Clé de Peau Beauté memadukan teknologi modern dan ilmu kecantikan. Tersedia di 27 negara dan wilayah di seluruh dunia, Clé de Peau Beauté menampilkan keindahan yang terpancar dari setiap perempuan.

