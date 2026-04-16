Clé de Peau Beauté renova parceria global com o UNICEF, visando alcançar mais 7,3 milhões de meninas

TÓQUIO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Clé de Peau Beauté anunciou a renovação de sua parceria global de três anos com o UNICEF, assinalando uma nova fase em seu compromisso de empoderar mais 7,3 milhões de meninas. Com um investimento total de US$ 17,4 milhões desde 2019, esta é a maior contribuição do setor privado para o Programa Global de Igualdade de Gênero do UNICEF, que visa acelerar mudanças positivas para meninas e adolescentes. Até agora, a parceria já auxiliou 12,9 milhões de meninas em todo o mundo, superando significativamente as expectativas iniciais da parceria.

Com a renovação do terceiro mandato, os programas apoiados pela Clé de Peau Beauté deixarão de se concentrar exclusivamente em STEM para dar maior ênfase a STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), integrando a arte e a criatividade como forças complementares à ciência e à tecnologia. Na Indonésia, por exemplo, as meninas que participam de iniciativas de aprendizado baseadas em projetos já estão combinando o conhecimento científico com a expressão criativa para desenvolver soluções inovadoras que melhorem a resiliência climática.

"Testemunhar a transformação na vida dessas meninas promovida por essa parceria – inspirando confiança, criatividade e novas possibilidades para o futuro delas – reforçou a importância de renovarmos nosso compromisso", afirmou Naomi Kawanishi, presidente global da marca Clé de Peau Beauté. "O que nos deixa particularmente entusiasmados é o enfoque em STEAM, que proporciona às meninas não apenas conhecimentos técnicos, mas também a confiança criativa necessária para se tornarem autênticas inovadoras. É assim que ajudamos a revelar todo o seu potencial."

A renovação se baseia na sólida base de programas impactantes, com iniciativas inovadoras de aprendizado em STEM que já oferecem uma ampla variedade de oportunidades para meninas por meio da parceria.

"O UNICEF parabeniza a Clé de Peau Beauté por sua liderança contínua em matéria de igualdade de gênero e por seu profundo compromisso com a emancipação das meninas" afirmou Carla Haddad Mardini, diretora de Captação de Recursos e Parcerias com o Setor Privado da UNICEF. "A renovação da nossa parceria e uma maior ênfase no fortalecimento de competências essenciais em STEAM são um investimento valioso nas meninas como agentes de mudança que têm um papel importante na construção do nosso futuro."

A necessidade urgente de investimentos contínuos[1]

Esse compromisso renovado chega em um momento crucial. Globalmente, as meninas continuam enfrentando barreiras significativas para a educação e o desenvolvimento de competências. 122 milhões de meninas ainda estão fora da escola e quase 40% das adolescentes e jovens mulheres não concluem o ensino médio. As meninas também são subrepresentadas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e digital, correspondendo a apenas 35% dos graduados em STEM e 3% dos graduados em TIC, enquanto quase 50 milhões de meninas ainda carecem de habilidades básicas de alfabetização. Nos países de baixa renda, cerca de 90% das meninas não têm acesso à internet, o que limita seu acesso à educação e às oportunidades.

Esses desafios são agravados por barreiras que se cruzam – incluindo normas de gênero prejudiciais, casamento infantil e responsabilidades de cuidado não remuneradas – ressaltando a necessidade crítica de investimento sustentado e abordagens sensíveis ao gênero que permitam às meninas adquirir as habilidades e oportunidades necessárias para construir seu futuro.

Por meio dessa colaboração renovada, a Clé de Peau Beauté e o UNICEF continuarão trabalhando em conjunto para ampliar as oportunidades das meninas em todo o mundo e ajudar a próxima geração a alcançar todo o seu potencial.

Notas aos editores

Sobre a parceria entre a Clé de Peau Beauté e o UNICEF

Desde 2019, a Clé de Peau Beauté mantém uma parceria com o UNICEF para apoiar a educação, o desenvolvimento de habilidades e o empoderamento das meninas por meio da iniciativa Skills4Girls. A parceria foca em ampliar o acesso a habilidades prontas para o futuro, incluindo alfabetização digital, aprendizado STEAM e programas de habilidades para a vida, ao mesmo tempo em que enfrenta as barreiras sociais e estruturais que limitam as oportunidades das meninas.

Sobre Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, a marca global de luxo da Shiseido Co Ltd, foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é desbloquear o poder do brilho feminino aproveitando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele de todo o mundo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética e inteligência requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu seus produtos com modernidade, encanto e dinamismo para emergir como líder do setor em entregar um brilho tão notável que emana de dentro. Disponível em 28 países e regiões do mundo.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/

Página inicial da Clé de Peau Beauté para a UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Clé de Peau Beauté TikTok Oficial: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

Sobre o UNICEF

O UNICEF atua em alguns dos lugares mais difíceis do mundo para alcançar as crianças mais desfavorecidas. Em mais de 190 países e territórios, trabalhamos por cada criança, em qualquer lugar, para construir um mundo melhor para todos. Acesse https://www.unicef.org/

O UNICEF não endossa nenhuma empresa, marca, produto ou serviço.

[1] UNICEF Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years (Objetivos do UNICEF para as Meninas: O que mudou para as meninas? Direitos das adolescentes ao longo de 30 anos)

Traduções em idiomas além do inglês e japonês são fornecidas apenas para conveniência de distribuição.

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FONTE Clé de Peau Beauté