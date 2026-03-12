CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OZNAMUJE, ŽE DR. ANNE-MARIE IMAFIDONOVÁ JE DRŽITEĽKOU CIEN POWER OF RADIANCE 2026
Mar 12, 2026, 02:00 ET
Ocenenie globálnej aktivistky, ktorá posilňuje postavenie dievčat prostredníctvom vzdelávania STEAM a odkrýva ich potenciál pre žiarivejšiu budúcnosť.
TOKIO, 12. marca 2026 /PRNewswire/ -- Značka Clé de Peau Beauté s potešením oznamuje, že Dr. Anne-Marie Imafidonová, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka spoločnosti Stemettes, získala ocenenie „The Power of Radiance" 2026. Cena sa udeľuje už ôsmy rok a oceňuje ženy, ktorých podpora, vedenie a úspechy prispeli k rozvoju vzdelávania dievčat a otvorili príležitosti pre budúce generácie. Táto iniciatíva odráža dlhodobý záväzok značky Clé de Peau Beauté podporovať vzdelávanie dievčat a uznáva ho ako jednu z najsilnejších síl na odkrytie potenciálu a vytvorenie žiarivejšej budúcnosti pre komunity na celom svete.
Dr. Imafidonová je celosvetovo oceňovaná pre svoje odhodlanie transformovať prostredie STEAM pre dievčatá a nebinárnych ľudí. Prostredníctvom spoločnosti Stemettes vybudovala inšpiratívny a inkluzívny ekosystém, ktorý privádza mladé mysle do reálneho prostredia STEAM, od praktických hackathonov a certifikačných akadémií prepojených s odvetvím až po mentorské kruhy a stretnutia so vzormi. Jej prístup sa zameriava na radosť, viditeľnosť a spolupatričnosť, čím zabezpečuje, aby každý mladý človek našiel svoje miesto v oblastiach, kde sú ženy a nebinárne osoby stále nedostatočne zastúpené. Viac ako 70 000[1] mladých ľudí sa zúčastnilo programov Stemettes po celom svete a mnohí túto skúsenosť označili za zlomový bod v ich sebavedomí a ambíciách.
„Dievčatá si zaslúžia šancu nielen sa učiť, ale aj viesť," povedala Dr. Imafidonová. „Keď dostanú priestor byť zvedavé, kreatívne a bez ospravedlňovania byť samé sebou, vidíme, že sa dejú mimoriadne veci. Je mi cťou podporovať túto ďalšiu generáciu v jej objavovaní svojej sily a som vďačná značke Clé de Peau Beauté za uznanie dôležitosti vytvárania týchto príležitostí."
Dr. Imafidonová, ktorá sa narodila v Londýne nigérijským rodičom, preukazovala od mladého veku mimoriadne akademické schopnosti a svoje prvé skúšky GCSE zložila vo veku desiatich rokov. Následne získala magisterský titul z matematiky a informatiky na Oxfordskej univerzite a stala sa jednou z najmladších žien, ktoré kedy túto kvalifikáciu získali. Keďže si uvedomovala bariéry, ktorým čelia dievčatá a nebinárni ľudia v technických odboroch, v roku 2013 sa podieľala na založení spoločnosti Stemettes, aby im poskytla praktické skúsenosti so STEAM, mentorstvo a podpornú komunitu. Dnes je vedúcou osobnosťou, ktorá mení názory na to, pre koho je určený vzdelávací prístup STEAM: úprimná, progresívna a odhodlaná povzbudzovať mladých ľudí, aby si predstavovali budúcnosť za tradičnými hranicami.
Práca Dr. Imafidonovej odráža filozofiu cien The Power of Radiance: vzdelanie je kľúčom k odkrývaniu vnútorného jasu každého dievčaťa, ktoré jej umožňuje formovať lepšiu budúcnosť pre seba a svoju komunitu.
„Ceny Power of Radiance oceňujú ženy, ktoré osvetľujú cestu ostatným prostredníctvom svojho príspevku k posilneniu postavenia dievčat v oblastiach STEAM a Dr. Anne-Marie Imafidonová je výnimočným príkladom tohto ducha," povedala Naomi Kawanishiová, globálna prezidentka značky Clé de Peau Beauté. „Jej práca so spoločnosťou Stemettes mení predstavy mladých ľudí o tom, čo všetko môžu vo svojom živote dosiahnuť. Jej sebavedomie, bystrosť a odhodlanie nás inšpirujú k tomu, aby sme naďalej podporovali neobmedzený potenciál v každom dievčati. Je nám úprimnou cťou oceniť jej vplyv a podporiť jej pokračujúce úsilie o vytvorenie žiarivejšej budúcnosti pre všetkých."
Ceny Power of Radiance sú súčasťou globálneho záväzku značky Clé de Peau Beauté podporovať vzdelávanie ako transformačnú silu. Ústredným bodom tejto misie je The Serum, ikonický produkt značky pre prvý krok, navrhnutý tak, aby prebudil inteligenciu pokožky – vrodenú schopnosť pokožky rozlišovať medzi pozitívnymi a negatívnymi podnetmi – a zároveň aktivoval zdroj vitality a žiarivosti.
V duchu presvedčenia, že zmysluplná zmena začína prvým krokom, značka Clé de Peau Beauté priradila produkt The Serum tejto iniciatíve a časť svojich tržieb venovala na podporu jej poslania.
Cena každý rok oceňuje inšpiratívnu ženu, ktorej práca mala zmysluplný a merateľný vplyv na dievčatá prostredníctvom vzdelávania, mentorstva a posilnenia postavenia komunity. Dr. Imafidonová sa pripája k bývalým držiteľkám ocenenia, ktorých vedenie naďalej posilňuje možnosti dievčat na celom svete.
Prostredníctvom ceny za rok 2026 bude značka Clé de Peau Beauté podporovať Dr. Imafidonovú a spoločnosť Stemettes v rozširovaní programov, ktoré ponúkajú mladým ľuďom prístup k obohacujúcim vzdelávacím príležitostiam v oblasti STEAM, zážitkovým workshopom a vedenému mentorstvu, čím sa podporuje zvedavosť, sebavedomie a odolnosť, ktoré dláždia cestu k žiarivej budúcnosti.
O Dr. Anne-Marie Imafidonovej
Dr. Anne-Marie Imafidonová MBE je priekopníčka v oblasti informatiky, matematička a sociálna podnikateľka. Je generálnou riaditeľkou a spoluzakladateľkou spoločnosti Stemettes, oceňovanej sociálnej iniciatívy venovanej inšpirovaniu a podpore dievčat a nebinárnych ľudí v oblasti STEAM. Je celosvetovo uznávaná za presadzovanie diverzity a rovnakého prístupu k príležitostiam a je častou hlavnou prednášajúcou, autorkou a poradkyňou významných organizácií. Dr. Imafidonová, známa svojím odvážnym a energickým pohľadom, povzbudzuje dievčatá, aby sa usilovali o budúcnosť za tradičnými hranicami a s dôverou prijali svoj potenciál. Bola menovaná členkou Rádu britského impéria (MBE) za zásluhy v oblasti podpory mladých žien a sektora STEAM.
O Stemettes
Spoločnosť Stemettes, založená v roku 2013, je sociálny podnik so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorý ponúka dievčatám a nebinárnym ľuďom bezplatný a zážitkový prístup k STEAM prostredníctvom akadémií, mentoringu, workshopov a podujatí. S cieľom zabezpečiť, aby si študenti vedeli predstaviť samých seba v úlohách v oblasti STEAM, kombinuje Stemettes praktické vzdelávanie s podpornými vzormi a príležitosťami na prepojenie s priemyslom. Organizácia doteraz oslovila viac ako 70 000[1] mladých ľudí.
O Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté, globálna značka luxusnej starostlivosti o pleť a make-upu od spoločnosti Shiseido Co., Ltd., bola založená v roku 1982 ako dokonalé vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená „kľúč ku kráse pleti". Značka, vedená vynikajúcim japonským estetickým cítením a inteligenciou, kombinuje špičkovú vedu s modernosťou a očarením. Značka Clé de Peau Beauté, ktorá je dostupná v 27 krajinách a regiónoch sveta, má za cieľ odkrývať silu žiarivosti v každej žene.
